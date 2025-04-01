Polideportivo

Vicente Rojas y Bernardo Salas ganaron el Campeonato Nacional Escolar de Rodeo 2025

Chile al Mundial: Los Cóndores vencieron a Samoa y siguen haciendo historia en el rugby

El Nacional Escolar y el Zonal Norte animan un intenso fin de semana de rodeo

¿Quién transmite Los Cóndores vs Samoa? Horario, canal de TV y cómo verlo online por el Repechaje al Mundial de Rugby

Chile le ganó de visita a Brasil y da un importante paso para el Mundial de rugby

Conmoción en el deporte chileno: muere la atleta María Gracia Varas a los 23 años

Detienen a presunto asesino del excampeón de boxeo Joel Mayo Antipichun

Chile hizo historia en el rugby con un triunfazo en el Estadio Nacional

De mundialista en Sudáfrica 2010 a jinete de rodeo: Este es el regalón de Bielsa que cambió de deporte

“Es para mi país”: Martín Vidaurre se quedó con la Copa del Mundo en ciclismo cross country olímpico

Lo dio todo: Ignacio “Jaula” Bahamondes lamentó una derrota en el UFC Bakú

UFC Bakú: Horario, cartelera y dónde ver a Ignacio “Jaula” Bahamondes EN VIVO

Martina Weil volvió a romper su récord nacional en 400 metros y brilló en la Diamond League

¡Campeón chileno! Joaquín Niemann consiguió su cuarto título de la temporada en la LIV Golf

Pablo Quintanilla se baja de la moto: el chileno que hizo historia en el rally anunció su retiro

Liga Nacional de Básquetbol resultados: horarios, partidos y dónde ver por TV los playoffs 2025

No abandonaron, llegaron últimos en el Maratón de Santiago y fueron premiados por su esfuerzo

Carlos Díaz se corona en el Maratón de Santiago con un tiempo de élite

Joaquín Niemann logró remontar y superó el corte en el PGA Championship

Integrante de “Las Pumas” del Team Chile contó detalles de histórica clasificación al Mundial de Relevos

Daniela “Leona” Asenjo vuelve al ring en busca de un título mundial de boxeo

Yasmani Acosta hace historia: gana el Premio Nacional del Deporte 2024 tras plata olímpica en París

¡Histórico! Team Chile logra inédita clasificación al Mundial de Atletismo de Tokio 2025

¡Nuevo récord nacional! Team Chile debutó con una gran actuación en el Mundial de Relevos

La FIFA anunció un trascendental cambio que tendrá el Mundial de Fútbol Femenino

No sólo el fútbol pasa problemas: Presidente de Colo Colo salió a defender al capitán del equipo de básquetbol

¿Se cansó de la F1? Max Verstappen aparece piloteando autos de otra categoría

La Copa Libertadores de Balonmano aterriza en Santiago: Cuándo, a qué hora y dónde ver a los equipos chilenos

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Alpine

Camila Espinoza y Catalina Olguín conquistaron el XIII Campeonato Nacional de Rodeo Femenino

Martina Weil deslumbra en el Orlando Gauita y rompe histórico récord de Chile

Osvaldo Piñeiro y Lucca Vega se adjudicaron el Campeonato Nacional Universitario de Rodeo en San Carlos

Liga Nacional Femenina de Básquetbol resultados: horarios, partidos y dónde ver por TV los playoffs 2025

Arrancó la fiesta del Campeonato Nacional Universitario de rodeo en San Carlos

“No está en riesgo”: Gobierno desmintió al alcalde de Rancagua por el Mundial Sub 20

Chile va por un nuevo sueño con los Juegos Olímpicos de la Juventud

¿Se va de Red Bull? Max Verstappen podría abandonar el equipo a final de temporada

F1 2025: Dónde y cuándo es el Gran Premio de Arabia Saudita

Venta de entradas para la AmeriCup Femenina Chile 2025: lo que debes saber del torneo

Harold Mayne Nicholls pide mano dura y propone prohibir las barras bravas en Chile

“¿Y ahora quién controla a los barras?”: Exjefe de Estadio Seguro critica decisión del Gobierno de poner fin al plan

Estadio Seguro: el plan que prometió erradicar la violencia y terminó entre muertes y fracasos

Ministro Luis Cordero anunció el fin del plan Estadio Seguro

Peleco conquistó el 76° Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua con unos brillantes Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés

Gran Premio de Bahrain: Oscar Piastri arrasó en la pista y se mete de lleno en la pelea por el título de pilotos

¡Tremendo! El emotivo homenaje de Colo Colo básquet a los hinchas fallecidos

Gran Premio de Bahrain: Oscar Piastri se lleva la Pole en Sakhir y hay sorpresas en el orden de la parrilla

Fórmula 1 2025: Los favoritos para el Gran Premio de Bahrain

Noticias y resultados de distintas disciplinas más allá del fútbol: atletismo, básquetbol, rugby, natación, ciclismo y el deporte olímpico en todas sus categorías.