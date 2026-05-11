Los Play-In de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) vivieron una jornada negra la noche del domingo. Lo que debía ser una fiesta deportiva en el gimnasio municipal de Puente Alto, terminó convirtiéndose en un escenario de tensión y descontrol. En la cancha, Boston College logró imponerse por 103-96 a Colo Colo, empatando la serie y forzando un tercer partido definitorio.

Sin embargo, el aspecto deportivo quedó completamente relegado a un segundo plano luego de que un sector de la parcialidad alba protagonizara graves incidentes, lanzando proyectiles hacia la delegación visitante y forzando un largo encierro del plantel vencedor.

El partido: El triple desde mitad de cancha y la figura de Patrick Haskell

En lo netamente deportivo, el cuadro maipucino justificó su victoria. Según el portal BioBioChile, Boston College cimentó su triunfo gracias a una altísima efectividad desde el perímetro durante los dos primeros cuartos, yéndose al descanso con una ventaja de 53-40. El punto más espectacular de la noche lo protagonizó Andre Ball, quien sobre la chicharra de la primera mitad encestó un triple casi desde la mitad de la cancha.

Pero la gran figura del encuentro fue el norteamericano Patrick Haskell. El jugador aportó 33 puntos, seis rebotes y siete asistencias, y fue clave en el último cuarto, cuando Colo Colo logró reducir una desventaja de 20 puntos a solo dos unidades. Un triple de Haskell a menos de dos minutos del cierre terminó por liquidar las aspiraciones albas.

El origen del caos: Festejo provocador y lanzamiento de proyectiles

El desenlace del compromiso se enturbió dramáticamente en los segundos finales. Y es que el citado medio informó que la mecha se encendió tras una discusión en cancha entre Pinedo y Haskell. Acto seguido, el jugador de Boston College decidió celebrar el triunfo mostrando su camiseta frente a la hinchada alba, un gesto que desató la furia inmediata de los simpatizantes locales ubicados cerca del rectángulo de juego.

La reacción de los hinchas fue violenta y desproporcionada. Según detalló el medio especializado La Batalla, desde las gradas comenzó una lluvia de objetos contundentes hacia el sector del banco visitante. Los reportes indican que cayeron botellas e incluso partes de sillas de ruedas, lo que obligó a reforzar de urgencia las medidas de seguridad perimetrales.

Más de una hora de encierro para el plantel de Boston College

La tensión no se disipó con el pitazo final. Debido al ambiente hostil y la lluvia de proyectiles, las autoridades debieron aplicar medidas de seguridad extremas. La información emanada desde el recinto de Puente Alto asegura que el plantel completo de Boston College tuvo que permanecer resguardado, encerrados dentro del gimnasio por más de una hora, antes de que la policía y la seguridad privada lograran asegurar el perímetro para que pudieran abandonar el lugar.

Pese a la gravedad de los hechos, y a la espera de un eventual pronunciamiento oficial de la LNB, la definición deportiva sigue su curso. Con la serie empatada, Colo Colo y Boston College deberán verse las caras nuevamente en el definitivo tercer encuentro, programado para este martes 12 de mayo a las 20:00 horas en Maipú, donde se extremarán las precauciones para evitar nuevos hechos de violencia.