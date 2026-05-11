La Copa de la Liga 2026 comienza a entrar en etapa de definición. A falta de partidos pendientes y de la última fecha de la fase grupal, los líderes actuales son Colo Colo en el Grupo A, Ñublense en el Grupo B, O’Higgins en el Grupo C y Audax Italiano en el Grupo D. Si el torneo terminara hoy, esos cuatro equipos avanzarían a semifinales.

El formato no deja margen: solo clasifica el primero de cada grupo. Las semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta y la final será a partido único, en sede neutral. Además, el campeón de esta primera edición obtendrá el cupo 3 de Chile para la Copa Libertadores 2027, lo que transforma el cierre del torneo en una pelea directa por un premio internacional.

¿Qué equipos clasifican a semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Clasifican a semifinales los cuatro ganadores de grupo de la Copa de la Liga 2026.

Por ahora, los equipos que lideran sus zonas son:

Grupo A: Colo Colo

Grupo B: Ñublense

Grupo C: O’Higgins

Grupo D: Audax Italiano

Ese panorama todavía no está cerrado. En el Grupo A, Colo Colo mantiene ventaja, pero Coquimbo Unido sigue con opción directa y tiene un duelo pendiente ante los albos. En el Grupo D, Audax Italiano y Unión La Calera están igualados en 10 puntos, mientras Universidad de Chile aún conserva una posibilidad matemática.

En el Grupo C, O’Higgins quedó muy cerca de asegurar su clasificación, aunque Deportes Limache todavía tiene un partido pendiente ante Palestino. En el Grupo B, Ñublense es el equipo mejor posicionado y necesita sumar en la última fecha para sellar su paso.

¿Cómo quedarían hoy las semifinales de la Copa de la Liga?

Si la fase de grupos terminara con los líderes actuales, las semifinales serían O’Higgins vs Ñublense y Audax Italiano vs Colo Colo.

Con la fotografía actual del torneo, las llaves quedarían así:

Semifinal 1

O’Higgins vs Ñublense

Semifinal 2

Audax Italiano vs Colo Colo

La razón está en el reglamento. Las semifinales no se ordenan simplemente como Grupo A vs Grupo D y Grupo B vs Grupo C. Una vez definidos los cuatro ganadores de grupo, las llaves se arman según la numeración de los clubes clasificados, que corresponde a su ubicación en la tabla de la Liga de Primera 2025.

Con los punteros actuales:

O’Higgins fue 3° en 2025

Audax Italiano fue 5° en 2025

Colo Colo fue 8° en 2025

Ñublense fue 10° en 2025

Así, el mejor numerado enfrenta al peor numerado y los dos restantes forman la otra semifinal.

¿Qué equipos siguen peleando por clasificar a semifinales?

Colo Colo, Coquimbo Unido, Ñublense, O’Higgins, Deportes Limache, Audax Italiano, Unión La Calera y Universidad de Chile siguen dentro del mapa de clasificación.

El panorama por grupo está así:

Grupo A

Colo Colo lidera con 10 puntos y Coquimbo Unido lo sigue con 8. El partido pendiente entre ambos puede marcar la definición de la zona.

Colo Colo: 10 puntos

Coquimbo Unido: 8 puntos

Huachipato: 5 puntos

Deportes Concepción: 1 punto

Colo Colo clasifica si gana a Coquimbo. Si empata, quedará muy cerca, pero todavía deberá cerrar ante Huachipato. Coquimbo necesita vencer a los albos y luego sostener esa ventaja en la última fecha.

Grupo B

Ñublense lidera con 11 puntos y depende de sí mismo. Universidad Católica quedó con 8 y necesita una combinación muy favorable para meterse en la pelea.

Ñublense: 11 puntos

Universidad Católica: 8 puntos

Universidad de Concepción: 4 puntos

Cobresal: 4 puntos

Ñublense necesita al menos empatar ante Universidad de Concepción para asegurar la clasificación sin depender de otros resultados.

Grupo C

O’Higgins manda con 11 puntos y está muy cerca de semifinales. Deportes Limache suma 6, pero tiene un partido pendiente ante Palestino.

O’Higgins: 11 puntos

Deportes Limache: 6 puntos

Everton: 4 puntos

Palestino: 2 puntos

Si Deportes Limache no gana su partido pendiente, O’Higgins quedará clasificado. Si Limache gana, deberá vencer también en la última fecha y esperar el cierre del grupo.

Grupo D

Audax Italiano y Unión La Calera están igualados con 10 puntos. Universidad de Chile aparece con 7 y aún mantiene una opción matemática.

Audax Italiano: 10 puntos

Unión La Calera: 10 puntos

Universidad de Chile: 7 puntos

Deportes La Serena: 1 punto

Audax tiene ventaja por diferencia de gol y enfrenta a Universidad de Chile en la última fecha. Unión La Calera debe ganar ante Deportes La Serena y esperar que Audax no lo haga, o que la diferencia de gol le permita superar a los itálicos. Universidad de Chile necesita ganar y que La Calera pierda.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Las semifinales se disputarán después del cierre de la fase de grupos, pero la ANFP aún no publica la programación oficial con días y horarios.

La fase de grupos de la Copa de la Liga se definirá el fin de semana del 7 de junio, entre la Fecha 14 y la Fecha 15 de la Liga de Primera. Recién después de ese cierre quedarán confirmados los cuatro clasificados y el orden definitivo de las llaves.

Lo confirmado por las bases es que las semifinales serán de ida y vuelta. Los horarios oficiales, estadios y programación final deberán ser comunicados por la organización una vez completo el cuadro.

¿Qué formato tienen las semifinales de la Copa de la Liga?

Las semifinales se juegan en partidos de ida y vuelta entre los cuatro ganadores de grupo.

El reglamento establece que, una vez definidos los cuatro clasificados, las llaves se arman según la numeración de cada club, que corresponde a la ubicación que tuvo en la Liga de Primera 2025.

La regla es la siguiente:

El mejor numerado enfrenta al peor numerado.

El segundo mejor numerado enfrenta al tercero.

Las semifinales se juegan ida y vuelta.

El equipo mejor ubicado en la tabla 2025 será local en el partido de vuelta.

Si hay igualdad en la llave, se define por diferencia de goles.

Si la igualdad se mantiene, habrá penales.

La final, en cambio, será a partido único y se disputará en una sede neutral definida por la organización.

¿Qué premio entrega la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga 2026 obtendrá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Ese premio cambió el peso competitivo del torneo. No se trata solo de una copa nueva en el calendario chileno: el campeón tendrá acceso a un cupo internacional fuerte, por lo que los equipos que lleguen a semifinales estarán a solo tres partidos de asegurar presencia en la Libertadores.

El torneo se disputa entre marzo y julio de 2026, con 16 equipos de la Liga de Primera divididos en cuatro grupos de cuatro. La fase de grupos entrega solo un clasificado por zona, lo que elevó la exigencia desde la primera fecha.

¿Cuál es el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos?

El orden de clasificación en cada grupo se define primero por puntos y luego por diferencia de gol.

Si dos o más equipos terminan igualados en puntaje, el reglamento establece estos criterios:

Mayor cantidad de puntos. Mayor diferencia de goles. Mayor cantidad de partidos ganados. Mayor cantidad de goles convertidos. Mayor cantidad de goles de visita. Menor cantidad de tarjetas rojas. Menor cantidad de tarjetas amarillas. Sorteo.

Esto puede ser clave especialmente en el Grupo D, donde Audax Italiano y Unión La Calera están igualados en 10 puntos y la diferencia de gol puede terminar definiendo al semifinalista.

¿Puede haber Superclásico en semifinales de Copa de la Liga?

Sí, todavía existe una opción matemática de Superclásico, pero depende de una combinación muy específica.

Para que haya un cruce entre Colo Colo y Universidad de Chile, primero la U debe ganar su grupo. Hoy el escenario es complejo: los azules tienen 7 puntos, mientras Audax Italiano y Unión La Calera suman 10.

Universidad de Chile necesita derrotar a Audax Italiano en la última fecha y, además, que Unión La Calera pierda ante Deportes La Serena. Si eso ocurre, podría alcanzar el liderato del Grupo D por criterios de desempate. Solo ahí se abriría una eventual semifinal ante Colo Colo, dependiendo también de cómo termine el Grupo A.

Por ahora, el cruce más probable con la tabla actual es Audax Italiano vs Colo Colo.

¿Qué partidos quedan para definir las semifinales?

La fase de grupos se terminará de ordenar con partidos pendientes y la última fecha programada para el fin de semana del 7 de junio.

Entre los duelos que pueden definir semifinalistas aparecen:

Coquimbo Unido vs Colo Colo.

Palestino vs Deportes Limache.

Deportes Concepción vs Coquimbo Unido.

Huachipato vs Colo Colo.

Ñublense vs Universidad de Concepción.

Universidad de Chile vs Audax Italiano.

Deportes La Serena vs Unión La Calera.

O’Higgins vs Palestino.

Deportes Limache vs Everton.

Los dos partidos pendientes son especialmente importantes. Coquimbo Unido vs Colo Colo puede cambiar el liderazgo del Grupo A, mientras Palestino vs Deportes Limache puede definir si O’Higgins asegura anticipadamente el Grupo C o si los tomateros estiran la pelea hasta la última fecha.

En resumen