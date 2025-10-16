Política de Privacidad

Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025

1. Introducción

Esta Política de Privacidad explica cómo se recopilan, utilizan, comparten y protegen los datos personales de los usuarios que acceden a AlAireLibre.cl (el “Sitio”). El Sitio es administrado por NORTH STAR NETWORK S.A.S. (el “Administrador”). Al utilizar el Sitio, el usuario acepta esta Política y autoriza el tratamiento de sus datos en los términos aquí expuestos.

2. Responsable del tratamiento y contacto

Responsable: NORTH STAR NETWORK S.A.S.

Correo: [email protected]

El Administrador determina las finalidades y medios del tratamiento de los datos personales tratados a través del Sitio.

3. Datos que se recopilan

Datos de navegación: dirección IP, identificadores de dispositivo, tipo/versión de navegador, idioma, páginas visitadas, tiempos de permanencia, URL de referencia.

dirección IP, identificadores de dispositivo, tipo/versión de navegador, idioma, páginas visitadas, tiempos de permanencia, URL de referencia. Datos proporcionados por el usuario: nombre y correo electrónico en formularios de contacto o participación editorial.

nombre y correo electrónico en formularios de contacto o participación editorial. Cookies y tecnologías similares: métricas de uso, preferencias, atribución de campañas cuando corresponda.

4. Finalidades

Operar y mantener el Sitio y sus funcionalidades.

Medir audiencias, mejorar contenidos y experiencia de usuario.

Responder consultas y gestionar comunicaciones solicitadas.

Prevenir fraudes y usos indebidos del Sitio.

Cumplir obligaciones legales aplicables.

En su caso, medir desempeño de campañas comerciales o enlaces de afiliación sin identificación directa del usuario.

5. Bases legales

Consentimiento del usuario cuando se requiera; ejecución de la relación usuario–Sitio; interés legítimo del Administrador para seguridad, medición y mejora; y cumplimiento de obligaciones legales.

6. Cookies

El Sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines funcionales, analíticos y, cuando corresponda, publicitarios. El usuario puede gestionar preferencias desde el panel de cookies y/o su navegador. Más detalles en Términos y Condiciones / Gestión de Cookies.

7. Conservación

Los datos se conservan por el tiempo necesario para las finalidades indicadas y según los plazos legales aplicables.

8. Destinatarios y transferencias

Los datos pueden compartirse con proveedores que prestan servicios al Administrador (alojamiento, analítica, seguridad, soporte), bajo acuerdos de confidencialidad y cumplimiento normativo. En caso de transferencias internacionales, se adoptarán medidas adecuadas para asegurar un nivel de protección equivalente.

9. Derechos del usuario

El usuario puede solicitar acceso, rectificación, actualización, supresión, oposición o limitación del tratamiento, escribiendo a [email protected] e indicando el motivo de la solicitud.

10. Seguridad

Se aplican medidas técnicas y organizativas razonables para proteger los datos. Ningún sistema es completamente seguro; no es posible garantizar seguridad absoluta.

11. Enlaces a terceros

El Sitio puede incluir enlaces a sitios de terceros. El Administrador no es responsable de sus políticas de privacidad. Revise dichas políticas antes de aportar datos.

12. Actualizaciones

Esta Política puede actualizarse y la versión vigente será publicada en esta página con su fecha.

Consultas sobre privacidad: [email protected]