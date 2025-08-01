Sobre nosotros

Nuestra historia

Al Aire Libre nació como un programa de radio el 2 de enero de 1995, bajo el alero de la Compañía Chilena de Comunicaciones y Radio Cooperativa. Desde su origen, el objetivo ha sido siempre el mismo: informar con rigor sobre el fútbol local e internacional, seguir el desempeño de los tenistas chilenos en el circuito ATP, acompañar a nuestros deportistas en sus ciclos olímpicos y mantener al público informado de los grandes acontecimientos del deporte mundial.

Durante casi tres décadas, más de 150 colaboradores —desde Premios Nacionales de Periodismo Deportivo hasta jóvenes pasantes— han contribuido a construir la historia del programa y del sitio. Gracias a ellos, Al Aire Libre ha estado presente en los hitos más memorables del deporte chileno: el campeonato de Iván Zamorano con el Real Madrid, Marcelo Ríos alcanzando el número uno del mundo, el doble oro olímpico de Nicolás Massú en Atenas 2004 y el bicampeonato de América de la Selección Chilena.

Transformación digital

En 2018, Al Aire Libre dio el salto a los medios digitales con el lanzamiento de su propio sitio web, ampliando la experiencia de los auditores, que hoy son también lectores. Este paso permitió ofrecer un mayor volumen de contenido informativo y análisis que complementa la programación radial y fortalece el vínculo con la comunidad deportiva.

Desde marzo de 2024, Al Aire Libre inicia una nueva etapa como medio de comunicación digital gestionado por North Star Network S.A.S., empresa internacional especializada en medios deportivos. Esta alianza refuerza nuestra capacidad tecnológica y garantiza el mantenimiento de los estándares periodísticos que nos caracterizan desde 1995.

Misión editorial

Nuestro compromiso es ofrecer información verificada, contextualizada y relevante sobre deporte, tanto nacional como internacional, con enfoque en la audiencia chilena y latinoamericana. Buscamos inspirar, informar y fomentar la pasión por el deporte, manteniendo siempre los valores del periodismo responsable, independiente y transparente.

El trabajo editorial se rige por nuestra Carta del Periodista y por los principios de ética, precisión y pluralidad definidos por North Star Network.

Nuestro equipo

Coordinación

SEO Editorial

SEO editorial: Carla Bernucci

Redacción

Redes Sociales

Roberto Padilla

Patricio Rodríguez

Independencia y transparencia

AlAireLibre.cl mantiene una línea editorial independiente. Las colaboraciones comerciales o de afiliación no condicionan la cobertura periodística ni las conclusiones de nuestros artículos. Todo contenido patrocinado se identifica de forma clara y visible.

Para conocer más sobre nuestro compromiso ético y profesional, puedes consultar la Política de Afiliados y el Equipo Editorial.

Contacto

Si deseas comunicarte con nuestro equipo, escribir a la redacción o proponer colaboraciones, contáctanos en [email protected].