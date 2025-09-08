Ranking actualizado mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile 2025

Las mejores casas de apuestas en Chile 2025 son: Jugabet, Epicbet, Tonybet, Brazino777, Stake y Novibet.

Todas destacan en nuestro ranking por sus bonos de bienvenida, cuotas competitivas y mercados de primer nivel. Además, existen otros operadores de apuestas deportivas relevantes en Chile que también analizamos en detalle; puedes verlos junto con sus características y promociones en la siguiente tabla comparativa.

Casa de Apuestas Calificación Ventajas Principales Bono de Bienvenida ¡Ir al sitio oficial! 1- Jugabet

⭐ 5/5 Fast Games, App móvil, Tragamonedas exclusivas 275% + $100.000 CLP en Freebets VISITAR JUGABET 2- Epicbet

⭐ 4.9/5 Amplia oferta de juegos de casino, apuestas deportivas en vivo y cuotas competitivas 100% hasta $200.000 CLP VISITAR EPICBET 3- Tonybet

⭐ 4.8/5 Programa VIP, Apuestas virtuales, Estadísticas avanzadas 100% hasta $200.000 CLP VISITAR TONYBET 4- Brazino 777 ⭐ 4.7/5 App Android, Retos diarios, Cobertura deportiva amplia 100% + 75% + 50% hasta $300.000 CLP VISITAR BRAZINO 5- Stake ⭐ 4.6/5 Criptomonedas, Juegos exclusivos, Sorteos semanales Sorteo Semanal de $75.000 USD VISITAR STAKE 6- Novibet ⭐ 4.5/5 Juegos TV, Casino en vivo, App optimizada 100% hasta $200.000 CLP VISITAR NOVIBET 7- 1xBet ⭐ 4.4/5 Cuotas competitivas, Esports, App iOS/Android 100% hasta $250.000 CLP VISITAR 1XBET 8- Bet365 ⭐ 4.3/5 Streaming HD, Navegación rápida, Cobertura global 100% hasta $30 USD VISITAR BET365 9- Betano ⭐ 4.2/5 Cuotas mejoradas, App moderna, Cobertura local 100% hasta $200.000 CLP VISITAR BETANO

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas online en Chile?

A continuación, te mostramos las mejores casas de apuestas deportivas en Chile con bonos exclusivos, cuotas competitivas y apps móviles para apostar en 2025.

Jugabet: Mejor casa de apuestas deportivas en Chile con Fast Games y app móvil. ⭐ 5/5 Epicbet: Una de las mejores casas de apuestas con mejores cuotas y apuestas en vivo. ⭐ 4.9/5 Tonybet: Mejor casa de apuestas de fútbol con programa VIP y estadísticas avanzadas. ⭐ 4.8/5 Brazino 777: Una de las mejores casas de apuestas con app Android y retos diarios. ⭐ 4.7/5 Stake: Mejor casa de apuestas con criptomonedas y juegos exclusivos. ⭐ 4.6/5 Novibet: Una de las mejores casas de apuestas con casino en vivo y app optimizada. ⭐ 4.5/5 1xBet: Mejor casa de apuestas esports con cuotas muy competitivas. ⭐ 4.4/5 Bet365: Mejor casa de apuestas con streaming en HD y cobertura global. ⭐ 4.3/5 Betano: Casas de apuestas con mejores bonos y cuotas mejoradas en Chile. ⭐ 4.2/5

#1 – Jugabet: Mejor casa de apuestas deportivas en Chile con Fast Games y app móvil

Jugabet Chile ofrece una plataforma simple con buena cobertura en fútbol, tenis y básquet, además de casino online. El bono de bienvenida Jugabet es competitivo y fácil de activar con código promocional.

Su app móvil es inestable en vivo y faltan métodos de pago internacionales. La atención al cliente es rápida y efectiva. Ideal para quienes recién comienzan a apostar online.

Puntuación: ⭐ 5/5 🎁 Bono de bienvenida 275% + $100.000 CLP en FreeBets o bono casino del 275% + 385 free spins.✅ Ventajas Casino con tragamonedas, juegos en vivo y fast games

Apuestas deportivas con cuotas mejoradas

App móvil bien optimizada y fluida ⚠️ Desventajas La atención al cliente puede demorar en responder

No todos los métodos de pago están habilitados para Chile 🎙️Testimonio de usuario: “De repente aparecen freespins, a veces por promo o después de un depósito. Me gustó que no hay que hacer tanta vuelta para activarlos. Aparece, hacís clic, y listo. Sin correos ni condiciones raras” dijo Ulises el 21/06/2025 🕹️ IR A JUGABET CHILE

#2 – Epicbet: Una de las mejores casas de apuestas con mejores cuotas y apuestas en vivo

Epicbet Chile ofrece una experiencia clara y enfocada en el usuario, con énfasis en las apuestas deportivas y un casino online completo. Su plataforma es estable tanto en desktop como en móvil, y destaca por su política de retiro sin complicaciones ni condiciones ocultas.

El bono de bienvenida es simple de activar y se adapta tanto a casino como a apuestas. Si bien aún no cuenta con app nativa, el sitio es responsive y funcional. Ideal para quienes buscan un sitio directo, confiable y sin excesiva publicidad.

Puntuación: ⭐ 4.9/5 🎁 Bono de bienvenida: 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP ✅ Ventajas Interfaz limpia y fácil de usar

Promociones frecuentes y sin rollover excesivo

Buena variedad de tragamonedas y apuestas en vivo 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP ⚠️ Desventajas Aún no tiene app móvil oficial

Pocos métodos de pago habilitados por el momento 🎙️Testimonio de usuario: “Epicbet me convenció por lo simple: registro rápido, bono sin complicaciones y retiros que llegan sin tener que perseguir a nadie. Ya es mi favorita.” — Carla, 18/07/2025 🕹️ IR A EPICBET CHILE

#3 – Tonybet: Mejor casa de apuestas de fútbol con programa VIP y estadísticas avanzadas

TonyBet Chile combina apuestas deportivas con juegos de casino en una sola plataforma. Ofrece buen bono de bienvenida con su código promocional y cobertura de ligas internacionales.

La app móvil puede ser lenta en eventos en vivo y las opciones de retiro son limitadas, especialmente con billeteras digitales. El soporte al cliente funciona bien, aunque hay margen de mejora en métodos de pago. Atractiva para quienes buscan variedad sin salir del sitio.

Puntuación: ⭐ 4.8/5 🎁 Bono de bienvenida 100% hasta 200.000 CLP en apuestas gratis.✅ Ventajas Programa VIP de afiliados

Promociones constantes para deportes y casino

Acceso a pronósticos y estadísticas en vivo ⚠️ Desventajas Interfaz poco clara

Poca diversidad en métodos de retiro 🎙️Testimonio de usuario: “TonyBet es mi compañero de jornada futbolera: cuotas competitivas, mercados de apuestas para todos los gustos y ¡nada de enredos para cobrar! Se nota que saben lo que hacen.” dijo Anna el 03/06/2025 🔥 IR A TONYBET CHILE

#4 – Brazino 777: Una de las mejores casas de apuestas con app Android y retos diarios

Brazino 777 Chile permite apostar en deportes y jugar en el casino desde una sola cuenta. Cuenta con app móvil para Android y un bono de bienvenida que devuelve un porcentaje de los primeros tres depósitos.

Su oferta deportiva es amplia, aunque menos variada en eventos en vivo. El proceso de registro es rápido, pero las opciones de pago pueden ser limitadas dependiendo del método elegido. Brazino777 es una de las casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025.

Puntuación: ⭐ 4.7/5 🎁 Bono de bienvenida Paquete del 225% en los primeros tres depósitos hasta $600.000 CLP.✅ Ventajas Métodos de pago populares y variados

App móvil para Android

Juegos de bingo y títulos tipo crash ⚠️ Desventajas Interfaz con diseño antiguo y poco llamativo

Sitio más enfocado en juegos online que en apuestas deportivas 🎙️Testimonio de usuario: “Brazino777 se volvió como mi panorama de la noche: entro un rato, tiro unos giros, juego una ruleta. El sitio se ve bien, no tiene un diseño cargante ni te llenan de bonos en la cara como otras páginas cada vez que iniciai sesión” dijo Yamila el 14/05/2025 🎯 IR A BRAZINO777

#5 – Stake: Mejor casa de apuestas con criptomonedas y juegos exclusivos

Stake Chile opera exclusivamente con criptomonedas. Ofrece depósitos y retiros rápidos sin comisiones, y una plataforma ágil y fácil de usar. Incluye bonos para nuevos usuarios con código promocional. No admite pagos tradicionales, lo que puede limitar su uso.

El soporte es eficiente, aunque no siempre disponible en español. Recomendado para usuarios familiarizados con cripto.

Puntuación: ⭐ 4.6/5 🎁 Bono de bienvenida Promociones variables cada semana, tanto para casino como para apuestas deportivas.✅ Ventajas Transacciones seguras con criptomonedas (BTC, ETH, USDT, más)

Gran variedad de juegos de casino online y en vivo

Cuotas competitivas en deportes internacionales

Aplicación móvil disponible para Android e iOS ⚠️ Desventajas Menos opciones para usuarios que no usan criptomonedas

Pocas promociones exclusivas para eventos deportivos locales 🎙️Testimonio de usuario: “Este es el casino mas completo y tiene juegos q no tienen otros casinos, la experiencia es muy buena, excelente atención de soporte y muy rápido el depósito y el retiro, estoy más que conforme con el servicio de Stake” dijo Nico el 06/06/2025 🕹️ IR A STAKE CHILE

#6- Novibet: Una de las mejores casas de apuestas con casino en vivo y app optimizada

Novibet Chile destaca por su amplia oferta de mercados deportivos y bonificaciones regulares con el código promocional Novibet.

La plataforma es intuitiva, pero su app móvil necesita más estabilidad. Los métodos de pago y tiempos de retiro podrían ser más variados.

Puntuación: ⭐ 4.5/5 🎁 Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP o el mismo bono para juegos de casino online.✅ Ventajas Bonos exclusivos para deportes y casino

Gran variedad de mercados de apuestas y casino

Bonificaciones frecuentes para usuarios activos ⚠️ Desventajas No cuenta con tantas opciones de retiro

Poca oferta en eSports 🎙️Testimonio de usuario: “La experiencia es excelente tomando en cuenta la atención al cliente, los momios están dentro de un rango fenomenal. Variedad de juegos y las apuestas en vivo son una locura, alucinas” dijo Eduardo el 17/04/2025 🕹️ IR A NOVIBET CHILE

#7 – 1xBet: Mejor casa de apuestas esports con cuotas muy competitivas

1xBet Chile ofrece una de las mayores variedades de mercados, incluyendo deportes tradicionales, electrónicos y ligas menos conocidas. La plataforma es rápida, pero la app puede ser inestable en apuestas en vivo.

Con el 1xBet código promocional, se accede a bonos frecuentes. Las opciones de pago y retiro son limitadas para métodos locales o billeteras digitales.

Puntuación: ⭐ 4.4/5 🎁 Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta 250.000 CLP en apuestas deportivas.✅ Ventajas Apuestas deportivas, eSports y juegos online y de TV

Promociones constantes para usuarios nuevos y recurrentes

Aplicación móvil disponible para Android e iOS ⚠️ Desventajas Interface compleja para nuevos usuarios

Rollover y términos de apuestas elevados 🎙️Testimonio de usuario: ” Yo de que juego por ahora no eh tenido problemas lo único que quiero saber cuál es el link original para jugar desde Chile porque muchos no funcionan” dijo Adrian el 07/07/2025 🕹️ IR A 1XBET CHILE

#8 – Bet365: Mejor casa de apuestas con streaming en HD y cobertura global

Bet365 Chile ofrece cuotas competitivas y una gran cobertura deportiva, ideal para apuestas en vivo con streaming y estadísticas en tiempo real. Su app es rápida y completa.

Con el código bono de Bet365, los nuevos usuarios acceden a un bono de bienvenida atractivo. Los retiros pueden tardar en horarios punta y el soporte, aunque bueno, se demora en momentos de alta demanda.

Puntuación: ⭐ 4.3/5 🎁 Bono de bienvenida 100% de tu primer depósito hasta 30 USD o giros gratis para casino.✅ Ventajas Deportes, casino, póker y más.

Streaming en vivo.

App Bet365 disponible para Android e iOS. ⚠️ Desventajas Algunos métodos de pago pueden tardar más de lo esperado.

Requisitos de apuesta elevados en algunos bonos. 🎙️Testimonio de usuario: “Para mi es la mejor casa de apuestas lo único que cuando tardas mucho en hacer la apuesta se cierra sesión pero me gusta mucho y sobre todo el superaumento la recomiendo” dijo Santi el 21/05/2025 🕹️ IR A BET365 CHILE

#9 – Betano: Casas de apuestas con mejores bonos y cuotas mejoradas en Chile

Betano Chile ofrece una interfaz intuitiva y amplia cobertura deportiva, desde fútbol hasta disciplinas menos comunes.

Con el código promocional Betano, los nuevos usuarios acceden a bonificaciones atractivas. La app necesita mejoras en estabilidad y las opciones de pago podrían ampliarse.

Puntuación: ⭐ 4.2/5 🎁 Bono de bienvenida 100% hasta 200.000 CLP en deportes.✅ Ventajas Apuestas deportivas variadas y en vivo: Gran cobertura en eventos deportivos.

Catálogo completo de juegos: Slots, casino en vivo y más opciones de entretenimiento.

Aplicación optimizada: Disponible para todos los dispositivos móviles. ⚠️ Desventajas Requisitos de apuesta elevados.

No ofrece apuestas en carreras de caballos. 🎙️Testimonio de usuario: “Mi experiencia hasta ahora fue realmente excelente, hice varias apuestas, depósitos y retiros sin problema. Lo que más me gusta es los retiros a la cuenta bancaria, son instantáneos no demoran nada literalmente. Excelente, por ahora súper recomendable, si tengo alguna traba modificaré el comentario” dijo Fernando el 03/06/2025 🕹️ IR A BETANO CHILE

#10 – Vida Vegas: Bono por primer depósito y giros gratis

Vida Vegas Chile ofrece además de apuestas deportivas, más de 4.000 tragamonedas, juegos de mesa y casino en vivo.

Aprovecha el código promocional Vida Vegas para obtener un 100% hasta $150 CLP y 30 giros gratis al registrarte en la app Vida Vegas y comenzar a jugar hoy mismo.

Puntuación: ⭐ 4.1/5 🎁 Bono de bienvenida 100% hasta 150 CLP + 30 giros gratis para disfrutar en tragamonedas y juegos de mesa.✅ Ventajas Más de 4.000 tragamonedas disponibles

Juegos de mesa y casino en vivo

Variedad en opciones de apuestas ⚠️ Desventajas Opciones de pago limitadas

Requisitos de apuesta del bono algo elevados 🎙️Testimonio de usuario: “Confiable y cooperadora. Es fácil de comprender, cuando hay alguna duda te contestan en un lapso corto menor a 1 hora y siempre el soporte está activo.” dijo Agustín el 03/05/2025 🔥 IR A VIDA VEGAS

#11 – 22Bet: App móvil compatible con iOS y Android

22Bet Chile destaca por su enorme variedad de mercados, ideal para apostar en ligas menos populares y eventos en vivo. Esta casa es de las mejores casas de apuestas online para fútbol en Chile.

Además ofrece promociones frecuentes y un bono de bienvenida con código promocional 22Bet.

La plataforma es intuitiva, pero la app necesita mejorar en fluidez. El soporte responde bien, aunque algunos métodos de pago y retiro pueden ser limitados según el banco o billetera usada.

Puntuación: ⭐ 4/5 🎁 Bono de bienvenida 100% hasta $122.000 CLP para apuestas deportivas o bono casino de hasta $300.000 CLP.✅ Ventajas Jackpots y casino en vivo con crupieres reales

Gran variedad de mercados para apuestas deportivas

App móvil disponible para iOS y Android ⚠️ Desventajas Interfaz sobrecargada, poco intuitiva para nuevos usuarios

Soporte al cliente con tiempos de respuesta elevados 🎙️Testimonio de usuario: “He leído muchas experiencias negativas. Yo he tenido 0 problemas. Tenía la cuenta abierta desde hace tiempo porque quería echar una apuesta que solo estaba en esta bookie y hoy me ha llegado un mail con un bono y he vuelto. No le doy 5 estrellas porque por la tarjeta no he podido retirar, pero supongo que me faltará verificación. Por cierto, el chat de atención al cliente es medio rápido, pero es en inglés.” dijo José María el 02/07/2025 🕹️ IR A 22BET CHILE

#12 – Melbet: Excelente catálogo de deportes y promociones semanales

MelBet Chile destaca por su gran variedad de deportes y mercados, incluyendo ligas poco comunes. Con su código promocional Melbet ofrece bonificaciones por el primer depósito que aumenta tu saldo inicial.

La plataforma es estable, pero la app móvil necesita mejorar en velocidad. Tiene varios métodos de pago, aunque los retiros pueden tardar. La atención al cliente responde, pero no siempre está disponible en español.

Puntuación: ⭐ 3.9/5 🎁 Bono de bienvenida 200% del primer depósito hasta $200.000 CLP o paquete de casino de hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis.✅ Ventajas Gran cobertura de eventos deportivos y mercados

Casino en vivo con crupieres reales

Fast Games como Crash, Crystal y Spin & Win ⚠️ Desventajas La app móvil no permite jugar en el casino

No incluye AstroPay ni tarjetas de crédito como métodos de pago 🎙️Testimonio de usuario: “Llevo casi un año usando Melbet. Principalmente apuesto en eSports y tenis, las cuotas son buenas y el modo en vivo funciona de forma estable. Me gusta especialmente la sección de estadísticas, ayuda mucho a analizar. He participado en torneos de tragamonedas varias veces, y una vez incluso quedé en los premiados. Seguiré jugando.” dijo Aura el 19/05/2025 🕹️ IR A MELBET CHILE

#13 – Rojabet: La mejor casa de apuestas para apostar en fútbol nacional

Rojabet Chile ofrece buena cobertura en fútbol nacional e internacional, con cuotas competitivas y mercados actualizados. Con el Rojabet código promocional, se accede a bonos personalizados.

La plataforma es fácil de usar, aunque su versión móvil presenta problemas de adaptabilidad. Los métodos de pago y los tiempos de retiro podrían mejorar respecto a otras casas más consolidadas.

Puntuación: ⭐ 3.8/5 🎁 Bono de bienvenida Hasta $1.500.000 CLP + 150 giros gratis.✅ Ventajas Cuotas competitivas en eventos locales.

Apuestas y casino en vivo.

Versión móvil funcional. ⚠️ Desventajas Opciones de retiro limitadas.

El soporte al cliente puede tardar en responder. 🎙️Testimonio de usuario: “Solo quiero darle la información para las personas latinas, este casino es 200% confiable, tiene muchísimos juegos en vivo y tragamonedas, la seguridad de la página es completa, depósitos y pagos son inmediatos” dijo Rodrigo el 21/06/2025 🕹️ IR A ROJABET CHILE

#14 – Latamwin: El mejor bono de bienvenida sin depósito

Latamwin Chile ofrece una plataforma simple e intuitiva, ideal para quienes priorizan facilidad de uso. Con el código promocional Latamwin, se accede a bonificaciones frecuentes. Sin embargo, las opciones de pago son limitadas y los retiros pueden tardar más de lo deseado.

Puntuación: ⭐ 3.7/5 🎁 Bono de bienvenida por registro sin depósito de $5.000 CLP.✅ Ventajas Bono gratis sin depósito.

Interfaz atractiva y fácil de navegar.

Bonificación progresiva: Premios en la primera, segunda y tercera recarga. ⚠️ Desventajas Menos variedad de mercados.

Falta de opciones avanzadas para apostadores experimentados. 🎙️Testimonio de usuario: “Nunca tuve problemas con retiros ni depósitos, muy confiable de las mejores que probé.” dijo Edson Luis el 01/04/2025 🕹️ IR A LATAMWIN CHILE

#15 – Coolbet: Cuotas competitivas

Coolbet Chile ofrece cuotas más altas que el promedio y una gran variedad de mercados, incluyendo deportes poco comunes. La app Coolbet es funcional, aunque algo lenta en eventos en vivo.

El bono de bienvenida Coolbet aplica tanto a apuestas deportivas como a casino. Las opciones de retiro son algo limitadas, pero el soporte 24/7 es eficaz. Ideal para usuarios que valoran buenas cuotas y estadísticas en tiempo real.

Puntuación: ⭐ 3.6/5 🎁 Bono de bienvenida 100% en tu primer depósito hasta $200.000 para apuestas deportivas o $200.000 para casino.✅ Ventajas Cuotas mejoradas en fútbol

Pagos disponibles en CLP

Apuestas en vivo, prepartido y opciones especiales ⚠️ Desventajas Métodos de pago limitados

Tiempo de respuesta del soporte al cliente podría mejorar 🎙️Testimonio de usuario: “muy amable la persona que me atendió, me guió y me dijo qué se podía hacer y qué no para obtener el bono, también me mostró capturas para guiarme mejor, muy buena la atención y rápida” dijo Franco 28/05/2025 🔥 IR A COOLBET CHILE

#16 – 20Bet: Excelente para esports

20Bet Chile ofrece una sólida oferta deportiva y cuotas competitivas. Con el código promocional 20Bet, los usuarios acceden a bonificaciones frecuentes.

La plataforma es fácil de usar, pero su app móvil necesita más estabilidad. Los métodos de pago y retiro son algo limitados.

Puntuación: ⭐ 3.5/5 🎁 Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta $90.000 CLP o 100% hasta $100.000 + 120 giros gratis en casino.✅ Ventajas Variedad de deportes y mercados de apuestas.

Apuestas en vivo: estadísticas en tiempo real.

Atención al cliente 24/7. ⚠️ Desventajas Interfaz poco intuitiva.

No ofrece Webpay, PayPal o AstroPay como métodos de pago. 🎙️Testimonio de usuario: “Recién probé la app de 20Bet, y me pareció fácil de usar y bastante completa. La variedad de juegos es suficiente para mantenerme entretenido, aunque aún no he explorado todas las opciones. El proceso de registro y depósito fue sencillo, y hasta ahora la experiencia ha sido positiva. Estoy ansioso por ver qué más ofrece esta plataforma.” dijo David el 26/05/2025 🕹️ IR A 20BET CHILE

¿Cómo seleccionamos estas plataformas de apuestas? (criterios de evaluación)

Estos son algunos criterios que evaluamos a la hora de armar nuestros ranking de los mejores sitios para apostar online:

🎁 Bono de bienvenida Promociones atractivas para nuevos usuarios en Chile. 💳 Métodos de pago Pagos populares en Chile como WebPay, tarjetas locales y transferencias. 🔒 Seguridad y licencias Plataformas con licencias internacionales y protección de datos. 💬 Atención al cliente Soporte en español con chat, correo o teléfono. 📱 Experiencia de usuario Diseño fácil de usar y app móvil funcional para Chile. ⚽ Oferta deportiva Variedad de deportes, ligas chilenas y casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025. 🔧 Funcionalidades extra Cashout, apuestas en vivo y streaming.

Comparativa rápida de las mejores casas de apuestas Chile recomendadas

Ahora que conoces un poco más sobre cada sitio de apuestas de nuestra lista de los mejores, es posible comparar entre ellas a partir de la seguridad, promociones, navegación intuitiva, atención al cliente, métodos de pago y variedad en sus catálogos.

Betano Licencia internacional: MGA Bono bienvenida: Hasta CLP $200.000 Deportes disponibles: +30 deportes App móvil: ✅ Android/iOS Soporte en español: ✅ Chat y correo Coolbet Licencia internacional: MGA Bono bienvenida: 100% hasta CLP $200.000 Deportes disponibles: Fútbol, tenis, eSports App móvil: ✅ Optimizada Soporte en español: ✅ Live chat Bet365 Licencia internacional: MGA / UKGC Bono bienvenida: Hasta 30 USD Deportes disponibles: Muy amplia (live y pre-match) App móvil: ✅ Estable y rápida Soporte en español: ✅ Multicanal Betsson Licencia internacional: MGA Bono bienvenida: Hasta CLP $200.000 Deportes disponibles: Deportes y casino App móvil: ✅ Fluida y simple Soporte en español: ✅ 24/7 1xBet Licencia internacional: Curazao Bono bienvenida: Hasta CLP $250.000 Deportes disponibles: Más de 40 disciplinas App móvil: ✅ Alta funcionalidad Soporte en español: ✅ Asistencia 24h

Licencia y regulación de apuestas en Chile

Todas las plataformas listadas operan con licencia internacional vigente, emitida por organismos reconocidos como MGA (Malta Gaming Authority) o Curazao eGaming.

Aunque Chile no cuenta con una regulación local, estas licencias garantizan estándares de seguridad, transparencia y protección al usuario.

Bonos y ofertas disponibles

Los bonos de bienvenida van desde CLP $100.000 hasta más de $300.000, dependiendo del operador.

Algunas casas también ofrecen promociones semanales, apuestas gratis, cashback y cuotas mejoradas.

Importante: revisá las condiciones de liberación (rollover).

Variedad de deportes y mercados

Fútbol chileno, Copa Libertadores, NBA, tenis y eSports son los más populares.

Bet365 y 1xBet ofrecen la mayor profundidad de mercados: hándicaps, totales, props y apuestas en vivo.

Coolbet destaca por su enfoque en deportes locales y una oferta ajustada al público chileno.

Métodos de depósito y retiros

Los operadores de apuestas en línea de Chile ofrecen variedad de opciones de depósito y retiro. Esto medios de pago deben estar a tu nombre, ya que los operadores legales no permiten el uso de cuentas de terceros, ni para depósitos ni para retiros de dinero.

💳 Métodos de pago disponibles para apostar:

💳 Transferencia Bancaria Depósitos: Sí ✅ Retiros: Sí ✅ Tiempo: Depósitos: Instantáneo – 24h

Retiros: 1 – 3 días hábiles Comisiones: Puede aplicar 💳 Tarjetas de Crédito/Débito (Visa, Mastercard) Depósitos: Sí ✅ Retiros: No ❌ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: No disponible Comisiones: No 💳 WebPay (RedCompra) Depósitos: Sí ✅ Retiros: No ❌ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: No disponible Comisiones: No 💵 Skrill Depósitos: Sí ✅ Retiros: Sí ✅ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 – 48h Comisiones: Puede aplicar 💸 Neteller Depósitos: Sí ✅ Retiros: Sí ✅ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 – 48h Comisiones: Puede aplicar 🔒 Bitcoin y otras Criptomonedas Depósitos: Sí ✅ Retiros: Sí ✅ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: 30 min – 24h Comisiones: No 💰 AstroPay Depósitos: Sí ✅ Retiros: Sí ✅ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 – 72h Comisiones: No 💳 PayPal Depósitos: Sí ✅ Retiros: Sí ✅ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 – 48h Comisiones: Puede aplicar 💳 Paysafecard Depósitos: Sí ✅ Retiros: No ❌ Tiempo: Depósitos: Instantáneo

Retiros: No disponible Comisiones: No

🔒 Todos los métodos incluyen cifrado de datos y se adaptan al mercado chileno.

Experiencia de usuario en PC y mobile

Apps ligeras y versiones web responsivas permiten apostar cómodamente desde cualquier dispositivo.

Betano y Betsson sobresalen por su UX intuitiva, navegación rápida y carga optimizada.

Ideal para quienes apuestan desde el celular, sin depender de escritorio.

Atención al cliente eficiente y en español

Todos los operadores analizados ofrecen soporte en español, ya sea por chat en vivo, correo electrónico o formularios de contacto. Elegir una casa de apuestas con atención local o adaptada a la zona horaria chilena es clave para resolver dudas rápidamente.

💡 Destacados: Bet365 y Betsson sobresalen por su servicio 24/7, con respuestas rápidas y resolutivas.

Cómo reconocer una casa de apuestas segura y confiable

Antes de registrarte en cualquier operador, es fundamental asegurarte de que se trata de una casa de apuestas legal y confiable en Chile. Esto te garantiza transparencia en los pagos y protección de tus datos personales.

🔒 Aspectos clave para identificar una casa de apuestas segura:

🏛️ Licencia vigente : Verifica que cuente con licencia internacional reconocida (MGA, Curazao, DGOJ, etc.).

: Verifica que cuente con licencia internacional reconocida (MGA, Curazao, DGOJ, etc.). 💳 Métodos de pago seguros : Ofrecen opciones confiables como tarjetas, transferencias bancarias, billeteras electrónicas o criptomonedas.

: Ofrecen opciones confiables como tarjetas, transferencias bancarias, billeteras electrónicas o criptomonedas. ⚡ Retiro rápido de ganancias : Las mejores casas de apuestas con retiro inmediato o con pago anticipado son más transparentes y prácticas.

: Las mejores casas de apuestas con retiro inmediato o con pago anticipado son más transparentes y prácticas. 🔐 Protección de datos : Uso de encriptación SSL para resguardar información personal y financiera.

: Uso de encriptación SSL para resguardar información personal y financiera. 🌟 Reputación positiva : Opiniones verificadas de usuarios en Chile y presencia en mercados internacionales.

: Opiniones verificadas de usuarios en Chile y presencia en mercados internacionales. 🎯 Juego responsable: Herramientas para autolimitación, exclusión temporal y asistencia contra la ludopatía.

¿Cuáles son las 5 mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile hoy?

Las mejores casas de apuestas deportivas en Chile son varias, todas las mencionadas en nuestro ranking de las mejores son plataformas confiables, con servicio al cliente que responde, catálogo de deportes amplios y cuotas competitivas.

Conoce las 5 mejores casas de apuestas en Chile:

Operador Características Jugabet Streaming, apuestas avanzadas y cashback semanal Epicbet Cuotas altas y promociones constantes Tonybet Club VIP con ventajas progresivas Brazino 777 Bonos por varios depósitos + torneos frecuentes Stake Plataforma global, pagos rápidos y promos continuas

Apuestas legales en Chile

Las casas de apuestas deportivas online en Chile operan bajo licencias de juego internacionales y no locales, ya que el país no cuenta aún con una ley o regulación para este tipo de actividades. Por este motivo, es importante elegir registrarse solo en sitios que funcionen bajo una licencia internacional para asegurarte una experiencia legal y segura.

¿Son legales las apuestas online en Chile?

Sí, las apuestas online en Chile son legales pero tiene sus matices- Apostar en plataformas de juego extranjeras no está prohibido ya que el marco legal vigente no prohíbe expresamente el uso de estos sitios en línea. Sin embargo, hoy en día ningún operador funciona con una licencia nacional.

Ley y regulación actual de apuestas en línea en Chile

Actualmente, las apuestas presenciales están reguladas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), pero no existe una ley específica para el juego online. En 2022 se presentó un proyecto de ley para regular las apuestas deportivas digitales, pero aún no ha sido aprobado.

💡 Mientras tanto, muchas casas de apuestas operan desde el extranjero bajo licencias internacionales como la MGA (Malta), Curazao, o Isla de Man, permitiendo a los chilenos apostar sin infringir la ley.

Sitios autorizados vs. sitios sin licencia de juego

Característica ✅ Sitios con licencia ⚠️ Sitios sin licencia Seguridad de datos Alta (cifrado SSL, verificación) Baja o nula Juego responsable Herramientas integradas Generalmente ausente Reputación Supervisados por entes reguladores Operan sin control Legalidad Dentro de marcos legales Pueden ser bloqueados Métodos de pago Seguros y transparentes Poca claridad o restricciones

✅ Elegí casas con licencias válidas, que promuevan el juego responsable y brinden condiciones claras de uso.

¿Cuál es la mejor casas de apuestas deportivas para ti?

Esto dependerá del tipo de perfil de apostador que tengas. No existe una única página de apuestas ideal para todos, por eso nuestro ranking te permite elegir dentro de más de 10 casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025

Sitios para principantes

Coolbet: Interfaz clara, cuotas competitivas y navegación sencilla.

Interfaz clara, cuotas competitivas y navegación sencilla. Betano: Muy visual, ideal para quienes dan sus primeros pasos en apuestas deportivas.

🔍 ¿Por qué? Estas casas ofrecen tutoriales, asistencia al usuario rápida y mercados simples.

Mejores casas de apuestas online para fútbol en Chile: para apostadores avanzados

Bet365: Gran variedad de mercados en partidos de fútbol, transmisiones en vivo y estadísticas detalladas.

Gran variedad de mercados en partidos de fútbol, transmisiones en vivo y estadísticas detalladas. 1xBet: Amplio catálogo de eventos de fútbol nacionales e internacionales con múltiples tipos de apuestas.

🧮 ¿Por qué?: Estas plataformas permiten estrategias más complejas y tienen herramientas avanzadas como “cash out” y “bet builder”.

Mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile

Rojabet: Promociones frecuentes y bonos de bienvenida agresivos.

Promociones frecuentes y bonos de bienvenida agresivos. Jugabet: Bonificaciones personalizadas y recompensas por fidelidad.

📌 Tip: revisá siempre los Términos y Condiciones de los bonos. Un bono alto no siempre significa mejor si tiene requisitos difíciles.

Operadores con las mejores apps de apuestas

Betsson: App rápida, con interfaz adaptada al usuario chileno y excelente navegación.

App rápida, con interfaz adaptada al usuario chileno y excelente navegación. Betano: Muy valorada en Chile por su estabilidad y experiencia mobile.

💡 Consejo: Si apostás desde el celular, elegí plataformas con apps ligeras, intuitivas y seguras, con métodos de pago integrados.

Apuesta en los partidos más populares de la semana: las mejores cuotas de la semana

Fecha Equipos Cuota 1 Cuota X Cuota 2 Torneo 22/08 Palestino vs. Colo Colo 2.92 3.29 2.45 Primera División 22/08 Deportes Limache vs. O'Higgins 2.32 3.29 3.14 Primera División 23/08 Cobresal vs. Unión La Calera 2.06 3.35 3.7 Primera División 23/08 Audax Italiano vs. Coquimbo Unido 3.19 3.14 2.36 Primera División 23/08 Universidad Católica vs. Unión Española 1.83 3.79 4.1 Primera División 24/08 Deportes La Serena vs. Huachipato 2.42 3.3 2.95 Primera División 24/08 Universidad de Chile vs. Everton Viña del Mar 1.48 4.43 6.42 Primera División 20/08 Independiente vs. Universidad de Chile 1.65 3.77 5.5 Copa Sudamericana

Consejos de apuestas para los partidos esta semana en Chile

💥 Independiente vs Universidad de Chile (20/08)

Partido de Copa Sudamericana con Universidad de Chile como visitante. Independiente ha mostrado irregularidad, mientras que la U suele rendir mejor en competiciones internacionales.

Apuesta recomendada: Universidad de Chile gana — apuesta simple con buena cuota.

⚡ Universidad de Chile vs Everton Viña del Mar (24/08) La U es favorita clara jugando en casa, y Everton ha tenido problemas como visitante. Partido para apostar a la victoria local.

Apuesta recomendada: Universidad de Chile gana — apuesta simple confiable. 🎯 Palestino vs Colo Colo (22/08) Encuentro parejo, pero Colo Colo tiene ligera ventaja de visitante. Partido con posibilidad de pocos goles.

Apuesta recomendada: Colo Colo gana o empate — buena opción combinada. 🔥 Universidad Católica vs Unión Española (23/08) Universidad Católica es favorita en casa, mientras que Unión Española llega con menor rendimiento fuera de casa.

Apuesta recomendada: Universidad Católica gana — apuesta simple segura

Funciones claves de las casas de apuestas que mejoran tu experiencia al apostar

Las casas de apuestas más valoradas por los usuarios chilenos destacan por ofrecer herramientas prácticas que simplifican y potencian la experiencia a la hora de apostar online. Entre las más utilizadas están:

🔁 Cash Out: Cerrá tu apuesta antes de que termine el evento para asegurar parte de tus ganancias o minimizar pérdidas.

Cerrá tu apuesta antes de que termine el evento para asegurar parte de tus ganancias o minimizar pérdidas. 🧩 Bet Builder: Combiná varios pronósticos en un mismo partido (por ejemplo, resultado + goles + tarjetas) y aumentá tus cuotas.

Combiná varios pronósticos en un mismo partido (por ejemplo, resultado + goles + tarjetas) y aumentá tus cuotas. 📈 Cuotas mejoradas: Algunos eventos deportivos ofrecen cuotas más altas de forma limitada, ideal para apuestas estratégicas.

Algunos eventos deportivos ofrecen cuotas más altas de forma limitada, ideal para apuestas estratégicas. 📱 Aplicaciones móviles: Las mejores casas tienen apps optimizadas para celulares, ideales para apostar en vivo o gestionar tu cuenta desde cualquier lugar.

Consejos Personalizados para distintos tipos de apostadores

Apostadores Principiantes: Si eres nuevo en las apuestas, te recomendamos Bet365 o Betano, ambas plataformas cuentan con interfaces amigables y un excelente soporte al cliente.

Si eres nuevo en las apuestas, te recomendamos Bet365 o Betano, ambas plataformas cuentan con interfaces amigables y un excelente soporte al cliente. Apostadores Intermedios: Si ya tienes algo de experiencia, te sugerimos probar plataformas como Coolbet y Tonybet, que ofrecen herramientas de estadísticas avanzadas y apuestas en vivo.

Si ya tienes algo de experiencia, te sugerimos probar plataformas como Coolbet y Tonybet, que ofrecen herramientas de estadísticas avanzadas y apuestas en vivo. Apostadores Avanzados: Si eres un apostador experimentado, te recomendamos Stake y 22bet, que ofrecen criptomonedas y opciones avanzadas de apuestas.

Juego responsable: Apuesta con moderación y seguridad

Los operadores de apuestas con licencia internacional promueven el juego responsable, ofreciéndo herramientas para prevenir el juego compulsivo. Sugerimos usar estas opciones de juego seguro para disfrutar de tu experiencia de juego.

🧠 Estas son las principales herramientas:

Autoexclusión

Límites de depósito y apuestas

Control de tiempo

Test de autoevaluación

Conclusión: cómo elegir tu casa de apuestas ideal

A modo de resumen, te compartimos una pequeña lista con las opciones ideales dependiendo del tipo de usuario que seas.

🎯 ¿Cuál casa de apuestas se adapta mejor a ti?

Mejores sitios para principiantes: Coolbet y Betano, debido a sus diseños simples y fáciles de usar.

Coolbet y Betano, debido a sus diseños simples y fáciles de usar. Casas con las cuotas más altas: 1xBet y Bet365 suelen tener las cuotas más altas en los eventos con favoritos.

1xBet y Bet365 suelen tener las cuotas más altas en los eventos con favoritos. Operadores con mejores apps: Betsson y Betano disponen de aplicaciones rápidas y con funcionalidades que mejoran la experiencia.

Betsson y Betano disponen de aplicaciones rápidas y con funcionalidades que mejoran la experiencia. Los bonos más altos del momento: Rojabet y Jugabet ofrecen las promociones más atractivas para nuevos clientes.

Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas en Chile

¿Qué casa de apuestas paga más rápido?

Todas las casas de apuestas que operen con billeteras electrónicas o criptomonedas son las más veloces en pagar, ofreciéndo retiros inmediatos.

¿Cuál casa de apuestas deportivas ofrece los mejores bonos en Chile?

La casa de apuestas con el bono más alto es: Rojabet. Este operador devuelve hasta $1.000.000 CLP y giros gratis de regalo.

¿Puedo apostar en pesos chilenos?

Sí, la mayoría de las casas de apuestas mencionadas en nuestro ranking operan en pesos chileno (CLP). Además, operan con métodos de pago locales y seguros, por ejemplo: tarjetas de crédito, entre otros.

¿Es legal apostar online en Chile?

Sí, siempre y cuando el operador de apuestas opere con licencia internacional y no tenga una restricción para funcionar en el territorio chileno.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas deportivas de Chile?

La mejor casa de apuestas en Chile, podría decirse que es Bet365. Pero otras como RojaBet, Betano, Betsson o 1xBet también brindan calidad en servicio de apuestas.

– Última actualización: 2025