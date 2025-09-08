Ranking actualizado mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile 2025
Las mejores casas de apuestas en Chile 2025 son: Jugabet, Epicbet, Tonybet, Brazino777, Stake y Novibet.
Todas destacan en nuestro ranking por sus bonos de bienvenida, cuotas competitivas y mercados de primer nivel. Además, existen otros operadores de apuestas deportivas relevantes en Chile que también analizamos en detalle; puedes verlos junto con sus características y promociones en la siguiente tabla comparativa.
|Casa de Apuestas
|Calificación
|Ventajas Principales
|Bono de Bienvenida
|¡Ir al sitio oficial!
|1- Jugabet
|⭐ 5/5
|Fast Games, App móvil, Tragamonedas exclusivas
|275% + $100.000 CLP en Freebets
|2- Epicbet
|⭐ 4.9/5
|Amplia oferta de juegos de casino, apuestas deportivas en vivo y cuotas competitivas
|100% hasta $200.000 CLP
|3- Tonybet
|⭐ 4.8/5
|Programa VIP, Apuestas virtuales, Estadísticas avanzadas
|100% hasta $200.000 CLP
|4- Brazino 777
|⭐ 4.7/5
|App Android, Retos diarios, Cobertura deportiva amplia
|100% + 75% + 50% hasta $300.000 CLP
|5- Stake
|⭐ 4.6/5
|Criptomonedas, Juegos exclusivos, Sorteos semanales
|Sorteo Semanal de $75.000 USD
|6- Novibet
|⭐ 4.5/5
|Juegos TV, Casino en vivo, App optimizada
|100% hasta $200.000 CLP
|7- 1xBet
|⭐ 4.4/5
|Cuotas competitivas, Esports, App iOS/Android
|100% hasta $250.000 CLP
|8- Bet365
|⭐ 4.3/5
|Streaming HD, Navegación rápida, Cobertura global
|100% hasta $30 USD
|9- Betano
|⭐ 4.2/5
|Cuotas mejoradas, App moderna, Cobertura local
|100% hasta $200.000 CLP
¿Cuáles son las mejores casas de apuestas online en Chile?
A continuación, te mostramos las mejores casas de apuestas deportivas en Chile con bonos exclusivos, cuotas competitivas y apps móviles para apostar en 2025.
- Jugabet: Mejor casa de apuestas deportivas en Chile con Fast Games y app móvil. ⭐ 5/5
- Epicbet: Una de las mejores casas de apuestas con mejores cuotas y apuestas en vivo. ⭐ 4.9/5
- Tonybet: Mejor casa de apuestas de fútbol con programa VIP y estadísticas avanzadas. ⭐ 4.8/5
- Brazino 777: Una de las mejores casas de apuestas con app Android y retos diarios. ⭐ 4.7/5
- Stake: Mejor casa de apuestas con criptomonedas y juegos exclusivos. ⭐ 4.6/5
- Novibet: Una de las mejores casas de apuestas con casino en vivo y app optimizada. ⭐ 4.5/5
- 1xBet: Mejor casa de apuestas esports con cuotas muy competitivas. ⭐ 4.4/5
- Bet365: Mejor casa de apuestas con streaming en HD y cobertura global. ⭐ 4.3/5
- Betano: Casas de apuestas con mejores bonos y cuotas mejoradas en Chile. ⭐ 4.2/5
#1 – Jugabet: Mejor casa de apuestas deportivas en Chile con Fast Games y app móvil
Jugabet Chile ofrece una plataforma simple con buena cobertura en fútbol, tenis y básquet, además de casino online. El bono de bienvenida Jugabet es competitivo y fácil de activar con código promocional.
Su app móvil es inestable en vivo y faltan métodos de pago internacionales. La atención al cliente es rápida y efectiva. Ideal para quienes recién comienzan a apostar online.
#2 – Epicbet: Una de las mejores casas de apuestas con mejores cuotas y apuestas en vivo
Epicbet Chile ofrece una experiencia clara y enfocada en el usuario, con énfasis en las apuestas deportivas y un casino online completo. Su plataforma es estable tanto en desktop como en móvil, y destaca por su política de retiro sin complicaciones ni condiciones ocultas.
El bono de bienvenida es simple de activar y se adapta tanto a casino como a apuestas. Si bien aún no cuenta con app nativa, el sitio es responsive y funcional. Ideal para quienes buscan un sitio directo, confiable y sin excesiva publicidad.
#3 – Tonybet: Mejor casa de apuestas de fútbol con programa VIP y estadísticas avanzadas
TonyBet Chile combina apuestas deportivas con juegos de casino en una sola plataforma. Ofrece buen bono de bienvenida con su código promocional y cobertura de ligas internacionales.
La app móvil puede ser lenta en eventos en vivo y las opciones de retiro son limitadas, especialmente con billeteras digitales. El soporte al cliente funciona bien, aunque hay margen de mejora en métodos de pago. Atractiva para quienes buscan variedad sin salir del sitio.
#4 – Brazino 777: Una de las mejores casas de apuestas con app Android y retos diarios
Brazino 777 Chile permite apostar en deportes y jugar en el casino desde una sola cuenta. Cuenta con app móvil para Android y un bono de bienvenida que devuelve un porcentaje de los primeros tres depósitos.
Su oferta deportiva es amplia, aunque menos variada en eventos en vivo. El proceso de registro es rápido, pero las opciones de pago pueden ser limitadas dependiendo del método elegido. Brazino777 es una de las casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025.
#5 – Stake: Mejor casa de apuestas con criptomonedas y juegos exclusivos
Stake Chile opera exclusivamente con criptomonedas. Ofrece depósitos y retiros rápidos sin comisiones, y una plataforma ágil y fácil de usar. Incluye bonos para nuevos usuarios con código promocional. No admite pagos tradicionales, lo que puede limitar su uso.
El soporte es eficiente, aunque no siempre disponible en español. Recomendado para usuarios familiarizados con cripto.
#6- Novibet: Una de las mejores casas de apuestas con casino en vivo y app optimizada
Novibet Chile destaca por su amplia oferta de mercados deportivos y bonificaciones regulares con el código promocional Novibet.
La plataforma es intuitiva, pero su app móvil necesita más estabilidad. Los métodos de pago y tiempos de retiro podrían ser más variados.
#7 – 1xBet: Mejor casa de apuestas esports con cuotas muy competitivas
1xBet Chile ofrece una de las mayores variedades de mercados, incluyendo deportes tradicionales, electrónicos y ligas menos conocidas. La plataforma es rápida, pero la app puede ser inestable en apuestas en vivo.
Con el 1xBet código promocional, se accede a bonos frecuentes. Las opciones de pago y retiro son limitadas para métodos locales o billeteras digitales.
#8 – Bet365: Mejor casa de apuestas con streaming en HD y cobertura global
Bet365 Chile ofrece cuotas competitivas y una gran cobertura deportiva, ideal para apuestas en vivo con streaming y estadísticas en tiempo real. Su app es rápida y completa.
Con el código bono de Bet365, los nuevos usuarios acceden a un bono de bienvenida atractivo. Los retiros pueden tardar en horarios punta y el soporte, aunque bueno, se demora en momentos de alta demanda.
#9 – Betano: Casas de apuestas con mejores bonos y cuotas mejoradas en Chile
Betano Chile ofrece una interfaz intuitiva y amplia cobertura deportiva, desde fútbol hasta disciplinas menos comunes.
Con el código promocional Betano, los nuevos usuarios acceden a bonificaciones atractivas. La app necesita mejoras en estabilidad y las opciones de pago podrían ampliarse.
#10 – Vida Vegas: Bono por primer depósito y giros gratis
Vida Vegas Chile ofrece además de apuestas deportivas, más de 4.000 tragamonedas, juegos de mesa y casino en vivo.
Aprovecha el código promocional Vida Vegas para obtener un 100% hasta $150 CLP y 30 giros gratis al registrarte en la app Vida Vegas y comenzar a jugar hoy mismo.
#11 – 22Bet: App móvil compatible con iOS y Android
22Bet Chile destaca por su enorme variedad de mercados, ideal para apostar en ligas menos populares y eventos en vivo. Esta casa es de las mejores casas de apuestas online para fútbol en Chile.
Además ofrece promociones frecuentes y un bono de bienvenida con código promocional 22Bet.
La plataforma es intuitiva, pero la app necesita mejorar en fluidez. El soporte responde bien, aunque algunos métodos de pago y retiro pueden ser limitados según el banco o billetera usada.
#12 – Melbet: Excelente catálogo de deportes y promociones semanales
MelBet Chile destaca por su gran variedad de deportes y mercados, incluyendo ligas poco comunes. Con su código promocional Melbet ofrece bonificaciones por el primer depósito que aumenta tu saldo inicial.
La plataforma es estable, pero la app móvil necesita mejorar en velocidad. Tiene varios métodos de pago, aunque los retiros pueden tardar. La atención al cliente responde, pero no siempre está disponible en español.
#13 – Rojabet: La mejor casa de apuestas para apostar en fútbol nacional
Rojabet Chile ofrece buena cobertura en fútbol nacional e internacional, con cuotas competitivas y mercados actualizados. Con el Rojabet código promocional, se accede a bonos personalizados.
La plataforma es fácil de usar, aunque su versión móvil presenta problemas de adaptabilidad. Los métodos de pago y los tiempos de retiro podrían mejorar respecto a otras casas más consolidadas.
#14 – Latamwin: El mejor bono de bienvenida sin depósito
Latamwin Chile ofrece una plataforma simple e intuitiva, ideal para quienes priorizan facilidad de uso. Con el código promocional Latamwin, se accede a bonificaciones frecuentes. Sin embargo, las opciones de pago son limitadas y los retiros pueden tardar más de lo deseado.
#15 – Coolbet: Cuotas competitivas
Coolbet Chile ofrece cuotas más altas que el promedio y una gran variedad de mercados, incluyendo deportes poco comunes. La app Coolbet es funcional, aunque algo lenta en eventos en vivo.
El bono de bienvenida Coolbet aplica tanto a apuestas deportivas como a casino. Las opciones de retiro son algo limitadas, pero el soporte 24/7 es eficaz. Ideal para usuarios que valoran buenas cuotas y estadísticas en tiempo real.
#16 – 20Bet: Excelente para esports
20Bet Chile ofrece una sólida oferta deportiva y cuotas competitivas. Con el código promocional 20Bet, los usuarios acceden a bonificaciones frecuentes.
La plataforma es fácil de usar, pero su app móvil necesita más estabilidad. Los métodos de pago y retiro son algo limitados.
¿Cómo seleccionamos estas plataformas de apuestas? (criterios de evaluación)
Estos son algunos criterios que evaluamos a la hora de armar nuestros ranking de los mejores sitios para apostar online:
🎁 Bono de bienvenida
Promociones atractivas para nuevos usuarios en Chile.
💳 Métodos de pago
Pagos populares en Chile como WebPay, tarjetas locales y transferencias.
🔒 Seguridad y licencias
Plataformas con licencias internacionales y protección de datos.
💬 Atención al cliente
Soporte en español con chat, correo o teléfono.
📱 Experiencia de usuario
Diseño fácil de usar y app móvil funcional para Chile.
⚽ Oferta deportiva
Variedad de deportes, ligas chilenas y casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025.
🔧 Funcionalidades extra
Cashout, apuestas en vivo y streaming.
Comparativa rápida de las mejores casas de apuestas Chile recomendadas
Ahora que conoces un poco más sobre cada sitio de apuestas de nuestra lista de los mejores, es posible comparar entre ellas a partir de la seguridad, promociones, navegación intuitiva, atención al cliente, métodos de pago y variedad en sus catálogos.
Betano
Licencia internacional: MGA
Bono bienvenida: Hasta CLP $200.000
Deportes disponibles: +30 deportes
App móvil: ✅ Android/iOS
Soporte en español: ✅ Chat y correo
Coolbet
Licencia internacional: MGA
Bono bienvenida: 100% hasta CLP $200.000
Deportes disponibles: Fútbol, tenis, eSports
App móvil: ✅ Optimizada
Soporte en español: ✅ Live chat
Bet365
Licencia internacional: MGA / UKGC
Bono bienvenida: Hasta 30 USD
Deportes disponibles: Muy amplia (live y pre-match)
App móvil: ✅ Estable y rápida
Soporte en español: ✅ Multicanal
Betsson
Licencia internacional: MGA
Bono bienvenida: Hasta CLP $200.000
Deportes disponibles: Deportes y casino
App móvil: ✅ Fluida y simple
Soporte en español: ✅ 24/7
1xBet
Licencia internacional: Curazao
Bono bienvenida: Hasta CLP $250.000
Deportes disponibles: Más de 40 disciplinas
App móvil: ✅ Alta funcionalidad
Soporte en español: ✅ Asistencia 24h
Licencia y regulación de apuestas en Chile
Todas las plataformas listadas operan con licencia internacional vigente, emitida por organismos reconocidos como MGA (Malta Gaming Authority) o Curazao eGaming.
Aunque Chile no cuenta con una regulación local, estas licencias garantizan estándares de seguridad, transparencia y protección al usuario.
Bonos y ofertas disponibles
Los bonos de bienvenida van desde CLP $100.000 hasta más de $300.000, dependiendo del operador.
Algunas casas también ofrecen promociones semanales, apuestas gratis, cashback y cuotas mejoradas.
Importante: revisá las condiciones de liberación (rollover).
Variedad de deportes y mercados
Fútbol chileno, Copa Libertadores, NBA, tenis y eSports son los más populares.
Bet365 y 1xBet ofrecen la mayor profundidad de mercados: hándicaps, totales, props y apuestas en vivo.
Coolbet destaca por su enfoque en deportes locales y una oferta ajustada al público chileno.
Métodos de depósito y retiros
Los operadores de apuestas en línea de Chile ofrecen variedad de opciones de depósito y retiro. Esto medios de pago deben estar a tu nombre, ya que los operadores legales no permiten el uso de cuentas de terceros, ni para depósitos ni para retiros de dinero.
💳 Métodos de pago disponibles para apostar:
💳 Transferencia Bancaria
Depósitos: Sí ✅
Retiros: Sí ✅
Tiempo: Depósitos: Instantáneo – 24h
Retiros: 1 – 3 días hábiles
Comisiones: Puede aplicar
💳 Tarjetas de Crédito/Débito (Visa, Mastercard)
Depósitos: Sí ✅
Retiros: No ❌
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: No disponible
Comisiones: No
💳 WebPay (RedCompra)
Depósitos: Sí ✅
Retiros: No ❌
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: No disponible
Comisiones: No
💵 Skrill
Depósitos: Sí ✅
Retiros: Sí ✅
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 48h
Comisiones: Puede aplicar
💸 Neteller
Depósitos: Sí ✅
Retiros: Sí ✅
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 48h
Comisiones: Puede aplicar
🔒 Bitcoin y otras Criptomonedas
Depósitos: Sí ✅
Retiros: Sí ✅
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 30 min – 24h
Comisiones: No
💰 AstroPay
Depósitos: Sí ✅
Retiros: Sí ✅
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 72h
Comisiones: No
💳 PayPal
Depósitos: Sí ✅
Retiros: Sí ✅
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 48h
Comisiones: Puede aplicar
💳 Paysafecard
Depósitos: Sí ✅
Retiros: No ❌
Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: No disponible
Comisiones: No
🔒 Todos los métodos incluyen cifrado de datos y se adaptan al mercado chileno.
Experiencia de usuario en PC y mobile
Apps ligeras y versiones web responsivas permiten apostar cómodamente desde cualquier dispositivo.
Betano y Betsson sobresalen por su UX intuitiva, navegación rápida y carga optimizada.
Ideal para quienes apuestan desde el celular, sin depender de escritorio.
Atención al cliente eficiente y en español
Todos los operadores analizados ofrecen soporte en español, ya sea por chat en vivo, correo electrónico o formularios de contacto. Elegir una casa de apuestas con atención local o adaptada a la zona horaria chilena es clave para resolver dudas rápidamente.
💡 Destacados: Bet365 y Betsson sobresalen por su servicio 24/7, con respuestas rápidas y resolutivas.
|Operador
|Chat en vivo
|Correo electrónico
|Teléfono
|Horario de atención
|Bet365
|✅ 24/7
|[email protected]
|+44 1782 684 659
|24/7
|Betano
|✅ 24/7
|[email protected]
|❌ No disponible
|24/7
|1xBet
|✅ 24/7
|[email protected]
|+44 127 325 69 87
|24/7
|TonyBet
|✅ 24/7
|[email protected]
|❌ No disponible
|24/7
|Novibet
|✅ 24/7
|[email protected]
|❌ No disponible
|24/7
Cómo reconocer una casa de apuestas segura y confiable
Antes de registrarte en cualquier operador, es fundamental asegurarte de que se trata de una casa de apuestas legal y confiable en Chile. Esto te garantiza transparencia en los pagos y protección de tus datos personales.
🔒 Aspectos clave para identificar una casa de apuestas segura:
- 🏛️ Licencia vigente: Verifica que cuente con licencia internacional reconocida (MGA, Curazao, DGOJ, etc.).
- 💳 Métodos de pago seguros: Ofrecen opciones confiables como tarjetas, transferencias bancarias, billeteras electrónicas o criptomonedas.
- ⚡ Retiro rápido de ganancias: Las mejores casas de apuestas con retiro inmediato o con pago anticipado son más transparentes y prácticas.
- 🔐 Protección de datos: Uso de encriptación SSL para resguardar información personal y financiera.
- 🌟 Reputación positiva: Opiniones verificadas de usuarios en Chile y presencia en mercados internacionales.
- 🎯 Juego responsable: Herramientas para autolimitación, exclusión temporal y asistencia contra la ludopatía.
¿Cuáles son las 5 mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile hoy?
Las mejores casas de apuestas deportivas en Chile son varias, todas las mencionadas en nuestro ranking de las mejores son plataformas confiables, con servicio al cliente que responde, catálogo de deportes amplios y cuotas competitivas.
Conoce las 5 mejores casas de apuestas en Chile:
|Operador
|Características
|Jugabet
|Streaming, apuestas avanzadas y cashback semanal
|Epicbet
|Cuotas altas y promociones constantes
|Tonybet
|Club VIP con ventajas progresivas
|Brazino 777
|Bonos por varios depósitos + torneos frecuentes
|Stake
|Plataforma global, pagos rápidos y promos continuas
Apuestas legales en Chile
Las casas de apuestas deportivas online en Chile operan bajo licencias de juego internacionales y no locales, ya que el país no cuenta aún con una ley o regulación para este tipo de actividades. Por este motivo, es importante elegir registrarse solo en sitios que funcionen bajo una licencia internacional para asegurarte una experiencia legal y segura.
¿Son legales las apuestas online en Chile?
Sí, las apuestas online en Chile son legales pero tiene sus matices- Apostar en plataformas de juego extranjeras no está prohibido ya que el marco legal vigente no prohíbe expresamente el uso de estos sitios en línea. Sin embargo, hoy en día ningún operador funciona con una licencia nacional.
Ley y regulación actual de apuestas en línea en Chile
Actualmente, las apuestas presenciales están reguladas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), pero no existe una ley específica para el juego online. En 2022 se presentó un proyecto de ley para regular las apuestas deportivas digitales, pero aún no ha sido aprobado.
💡 Mientras tanto, muchas casas de apuestas operan desde el extranjero bajo licencias internacionales como la MGA (Malta), Curazao, o Isla de Man, permitiendo a los chilenos apostar sin infringir la ley.
Sitios autorizados vs. sitios sin licencia de juego
|Característica
|✅ Sitios con licencia
|⚠️ Sitios sin licencia
|Seguridad de datos
|Alta (cifrado SSL, verificación)
|Baja o nula
|Juego responsable
|Herramientas integradas
|Generalmente ausente
|Reputación
|Supervisados por entes reguladores
|Operan sin control
|Legalidad
|Dentro de marcos legales
|Pueden ser bloqueados
|Métodos de pago
|Seguros y transparentes
|Poca claridad o restricciones
✅ Elegí casas con licencias válidas, que promuevan el juego responsable y brinden condiciones claras de uso.
¿Cuál es la mejor casas de apuestas deportivas para ti?
Esto dependerá del tipo de perfil de apostador que tengas. No existe una única página de apuestas ideal para todos, por eso nuestro ranking te permite elegir dentro de más de 10 casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025
Sitios para principantes
- Coolbet: Interfaz clara, cuotas competitivas y navegación sencilla.
- Betano: Muy visual, ideal para quienes dan sus primeros pasos en apuestas deportivas.
🔍 ¿Por qué? Estas casas ofrecen tutoriales, asistencia al usuario rápida y mercados simples.
Mejores casas de apuestas online para fútbol en Chile: para apostadores avanzados
- Bet365: Gran variedad de mercados en partidos de fútbol, transmisiones en vivo y estadísticas detalladas.
- 1xBet: Amplio catálogo de eventos de fútbol nacionales e internacionales con múltiples tipos de apuestas.
🧮 ¿Por qué?: Estas plataformas permiten estrategias más complejas y tienen herramientas avanzadas como “cash out” y “bet builder”.
Mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile
- Rojabet: Promociones frecuentes y bonos de bienvenida agresivos.
- Jugabet: Bonificaciones personalizadas y recompensas por fidelidad.
📌 Tip: revisá siempre los Términos y Condiciones de los bonos. Un bono alto no siempre significa mejor si tiene requisitos difíciles.
Operadores con las mejores apps de apuestas
- Betsson: App rápida, con interfaz adaptada al usuario chileno y excelente navegación.
- Betano: Muy valorada en Chile por su estabilidad y experiencia mobile.
💡 Consejo: Si apostás desde el celular, elegí plataformas con apps ligeras, intuitivas y seguras, con métodos de pago integrados.
Apuesta en los partidos más populares de la semana: las mejores cuotas de la semana
|Fecha
|Equipos
|Cuota 1
|Cuota X
|Cuota 2
|Torneo
|22/08
|Palestino vs. Colo Colo
|2.92
|3.29
|2.45
|Primera División
|22/08
|Deportes Limache vs. O'Higgins
|2.32
|3.29
|3.14
|Primera División
|23/08
|Cobresal vs. Unión La Calera
|2.06
|3.35
|3.7
|Primera División
|23/08
|Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
|3.19
|3.14
|2.36
|Primera División
|23/08
|Universidad Católica vs. Unión Española
|1.83
|3.79
|4.1
|Primera División
|24/08
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|2.42
|3.3
|2.95
|Primera División
|24/08
|Universidad de Chile vs. Everton Viña del Mar
|1.48
|4.43
|6.42
|Primera División
|20/08
|Independiente vs. Universidad de Chile
|1.65
|3.77
|5.5
|Copa Sudamericana
Consejos de apuestas para los partidos esta semana en Chile
💥 Independiente vs Universidad de Chile (20/08)
- Partido de Copa Sudamericana con Universidad de Chile como visitante. Independiente ha mostrado irregularidad, mientras que la U suele rendir mejor en competiciones internacionales.
- Apuesta recomendada: Universidad de Chile gana — apuesta simple con buena cuota.
- La U es favorita clara jugando en casa, y Everton ha tenido problemas como visitante. Partido para apostar a la victoria local.
- Apuesta recomendada: Universidad de Chile gana — apuesta simple confiable.
🎯 Palestino vs Colo Colo (22/08)
- Encuentro parejo, pero Colo Colo tiene ligera ventaja de visitante. Partido con posibilidad de pocos goles.
- Apuesta recomendada: Colo Colo gana o empate — buena opción combinada.
🔥 Universidad Católica vs Unión Española (23/08)
- Universidad Católica es favorita en casa, mientras que Unión Española llega con menor rendimiento fuera de casa.
- Apuesta recomendada: Universidad Católica gana — apuesta simple segura
Funciones claves de las casas de apuestas que mejoran tu experiencia al apostar
Las casas de apuestas más valoradas por los usuarios chilenos destacan por ofrecer herramientas prácticas que simplifican y potencian la experiencia a la hora de apostar online. Entre las más utilizadas están:
- 🔁 Cash Out: Cerrá tu apuesta antes de que termine el evento para asegurar parte de tus ganancias o minimizar pérdidas.
- 🧩 Bet Builder: Combiná varios pronósticos en un mismo partido (por ejemplo, resultado + goles + tarjetas) y aumentá tus cuotas.
- 📈 Cuotas mejoradas: Algunos eventos deportivos ofrecen cuotas más altas de forma limitada, ideal para apuestas estratégicas.
- 📱 Aplicaciones móviles: Las mejores casas tienen apps optimizadas para celulares, ideales para apostar en vivo o gestionar tu cuenta desde cualquier lugar.
Consejos Personalizados para distintos tipos de apostadores
- Apostadores Principiantes: Si eres nuevo en las apuestas, te recomendamos Bet365 o Betano, ambas plataformas cuentan con interfaces amigables y un excelente soporte al cliente.
- Apostadores Intermedios: Si ya tienes algo de experiencia, te sugerimos probar plataformas como Coolbet y Tonybet, que ofrecen herramientas de estadísticas avanzadas y apuestas en vivo.
- Apostadores Avanzados: Si eres un apostador experimentado, te recomendamos Stake y 22bet, que ofrecen criptomonedas y opciones avanzadas de apuestas.
Juego responsable: Apuesta con moderación y seguridad
Los operadores de apuestas con licencia internacional promueven el juego responsable, ofreciéndo herramientas para prevenir el juego compulsivo. Sugerimos usar estas opciones de juego seguro para disfrutar de tu experiencia de juego.
🧠 Estas son las principales herramientas:
- Autoexclusión
- Límites de depósito y apuestas
- Control de tiempo
- Test de autoevaluación
Conclusión: cómo elegir tu casa de apuestas ideal
A modo de resumen, te compartimos una pequeña lista con las opciones ideales dependiendo del tipo de usuario que seas.
🎯 ¿Cuál casa de apuestas se adapta mejor a ti?
- Mejores sitios para principiantes: Coolbet y Betano, debido a sus diseños simples y fáciles de usar.
- Casas con las cuotas más altas: 1xBet y Bet365 suelen tener las cuotas más altas en los eventos con favoritos.
- Operadores con mejores apps: Betsson y Betano disponen de aplicaciones rápidas y con funcionalidades que mejoran la experiencia.
- Los bonos más altos del momento: Rojabet y Jugabet ofrecen las promociones más atractivas para nuevos clientes.
Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas en Chile
¿Qué casa de apuestas paga más rápido?
Todas las casas de apuestas que operen con billeteras electrónicas o criptomonedas son las más veloces en pagar, ofreciéndo retiros inmediatos.
¿Cuál casa de apuestas deportivas ofrece los mejores bonos en Chile?
La casa de apuestas con el bono más alto es: Rojabet. Este operador devuelve hasta $1.000.000 CLP y giros gratis de regalo.
¿Puedo apostar en pesos chilenos?
Sí, la mayoría de las casas de apuestas mencionadas en nuestro ranking operan en pesos chileno (CLP). Además, operan con métodos de pago locales y seguros, por ejemplo: tarjetas de crédito, entre otros.
¿Es legal apostar online en Chile?
Sí, siempre y cuando el operador de apuestas opere con licencia internacional y no tenga una restricción para funcionar en el territorio chileno.
¿Cuál es la mejor casa de apuestas deportivas de Chile?
La mejor casa de apuestas en Chile, podría decirse que es Bet365. Pero otras como RojaBet, Betano, Betsson o 1xBet también brindan calidad en servicio de apuestas.
