¿Cuáles son las mejores casas de apuestas online en Chile?

A continuación, te mostramos las mejores casas de apuestas deportivas en Chile con bonos exclusivos, cuotas competitivas y apps móviles para apostar en 2025.

#1 – Jugabet: Mejor casa de apuestas deportivas en Chile con Fast Games y app móvil

Jugabet

Jugabet Chile ofrece una plataforma simple con buena cobertura en fútbol, tenis y básquet, además de casino online. El bono de bienvenida Jugabet es competitivo y fácil de activar con código promocional.

Su app móvil es inestable en vivo y faltan métodos de pago internacionales. La atención al cliente es rápida y efectiva. Ideal para quienes recién comienzan a apostar online.

Puntuación: ⭐ 5/5

🎁 Bono de bienvenida 275% + $100.000 CLP en FreeBets o bono casino del 275% + 385 free spins.✅ Ventajas
  • Casino con tragamonedas, juegos en vivo y fast games
  • Apuestas deportivas con cuotas mejoradas
  • App móvil bien optimizada y fluida

⚠️ Desventajas

  • La atención al cliente puede demorar en responder
  • No todos los métodos de pago están habilitados para Chile

🎙️Testimonio de usuario: “De repente aparecen freespins, a veces por promo o después de un depósito. Me gustó que no hay que hacer tanta vuelta para activarlos. Aparece, hacís clic, y listo. Sin correos ni condiciones raras” dijo Ulises el 21/06/2025

🕹️ IR A JUGABET CHILE

#2 – Epicbet: Una de las mejores casas de apuestas con mejores cuotas y apuestas en vivo

EPICBET

Epicbet Chile ofrece una experiencia clara y enfocada en el usuario, con énfasis en las apuestas deportivas y un casino online completo. Su plataforma es estable tanto en desktop como en móvil, y destaca por su política de retiro sin complicaciones ni condiciones ocultas.

El bono de bienvenida es simple de activar y se adapta tanto a casino como a apuestas. Si bien aún no cuenta con app nativa, el sitio es responsive y funcional. Ideal para quienes buscan un sitio directo, confiable y sin excesiva publicidad.

Puntuación: ⭐ 4.9/5

🎁 Bono de bienvenida: 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP ✅ Ventajas
  • Interfaz limpia y fácil de usar
  • Promociones frecuentes y sin rollover excesivo
  • Buena variedad de tragamonedas y apuestas en vivo

⚠️ Desventajas

  • Aún no tiene app móvil oficial
  • Pocos métodos de pago habilitados por el momento

🎙️Testimonio de usuario: “Epicbet me convenció por lo simple: registro rápido, bono sin complicaciones y retiros que llegan sin tener que perseguir a nadie. Ya es mi favorita.” — Carla, 18/07/2025

🕹️ IR A EPICBET CHILE

#3 – Tonybet: Mejor casa de apuestas de fútbol con programa VIP y estadísticas avanzadas

Tonybet

TonyBet Chile combina apuestas deportivas con juegos de casino en una sola plataforma. Ofrece buen bono de bienvenida con su código promocional y cobertura de ligas internacionales.

La app móvil puede ser lenta en eventos en vivo y las opciones de retiro son limitadas, especialmente con billeteras digitales. El soporte al cliente funciona bien, aunque hay margen de mejora en métodos de pago. Atractiva para quienes buscan variedad sin salir del sitio.

Puntuación: ⭐ 4.8/5

🎁 Bono de bienvenida 100% hasta 200.000 CLP en apuestas gratis.✅ Ventajas
  • Programa VIP de afiliados
  • Promociones constantes para deportes y casino
  • Acceso a pronósticos y estadísticas en vivo

⚠️ Desventajas

  • Interfaz poco clara
  • Poca diversidad en métodos de retiro

🎙️Testimonio de usuario: “TonyBet es mi compañero de jornada futbolera: cuotas competitivas, mercados de apuestas para todos los gustos y ¡nada de enredos para cobrar! Se nota que saben lo que hacen.” dijo Anna el 03/06/2025

🔥 IR A TONYBET CHILE

#4 – Brazino 777: Una de las mejores casas de apuestas con app Android y retos diarios

Brazino 777

Brazino 777 Chile permite apostar en deportes y jugar en el casino desde una sola cuenta. Cuenta con app móvil para Android y un bono de bienvenida que devuelve un porcentaje de los primeros tres depósitos.

Su oferta deportiva es amplia, aunque menos variada en eventos en vivo. El proceso de registro es rápido, pero las opciones de pago pueden ser limitadas dependiendo del método elegido. Brazino777 es una de las casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025.

Puntuación: ⭐ 4.7/5

🎁 Bono de bienvenida Paquete del 225% en los primeros tres depósitos hasta $600.000 CLP.✅ Ventajas
  • Métodos de pago populares y variados
  • App móvil para Android
  • Juegos de bingo y títulos tipo crash

⚠️ Desventajas

  • Interfaz con diseño antiguo y poco llamativo
  • Sitio más enfocado en juegos online que en apuestas deportivas

🎙️Testimonio de usuario: “Brazino777 se volvió como mi panorama de la noche: entro un rato, tiro unos giros, juego una ruleta. El sitio se ve bien, no tiene un diseño cargante ni te llenan de bonos en la cara como otras páginas cada vez que iniciai sesión” dijo Yamila el  14/05/2025

🎯 IR A BRAZINO777

#5 – Stake: Mejor casa de apuestas con criptomonedas y juegos exclusivos

Stake

Stake Chile opera exclusivamente con criptomonedas. Ofrece depósitos y retiros rápidos sin comisiones, y una plataforma ágil y fácil de usar. Incluye bonos para nuevos usuarios con código promocional. No admite pagos tradicionales, lo que puede limitar su uso.

El soporte es eficiente, aunque no siempre disponible en español. Recomendado para usuarios familiarizados con cripto.

Puntuación: ⭐ 4.6/5

🎁 Bono de bienvenida Promociones variables cada semana, tanto para casino como para apuestas deportivas.✅ Ventajas
  • Transacciones seguras con criptomonedas (BTC, ETH, USDT, más)
  • Gran variedad de juegos de casino online y en vivo
  • Cuotas competitivas en deportes internacionales
  • Aplicación móvil disponible para Android e iOS

⚠️ Desventajas

  • Menos opciones para usuarios que no usan criptomonedas
  • Pocas promociones exclusivas para eventos deportivos locales

🎙️Testimonio de usuario:Este es el casino mas completo y tiene juegos q no tienen otros casinos, la experiencia es muy buena, excelente atención de soporte y muy rápido el depósito y el retiro, estoy más que conforme con el servicio de Stake” dijo Nico el 06/06/2025

🕹️ IR A STAKE CHILE

#6- Novibet: Una de las mejores casas de apuestas con casino en vivo y app optimizada

Novibet

Novibet Chile destaca por su amplia oferta de mercados deportivos y bonificaciones regulares con el código promocional Novibet.

La plataforma es intuitiva, pero su app móvil necesita más estabilidad. Los métodos de pago y tiempos de retiro podrían ser más variados.

Puntuación: ⭐ 4.5/5

🎁 Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP o el mismo bono para juegos de casino online.✅ Ventajas
  • Bonos exclusivos para deportes y casino
  • Gran variedad de mercados de apuestas y casino
  • Bonificaciones frecuentes para usuarios activos

⚠️ Desventajas

  • No cuenta con tantas opciones de retiro
  • Poca oferta en eSports

🎙️Testimonio de usuario:La experiencia es excelente tomando en cuenta la atención al cliente, los momios están dentro de un rango fenomenal. Variedad de juegos y las apuestas en vivo son una locura, alucinas” dijo Eduardo el 17/04/2025

🕹️ IR A NOVIBET CHILE

#7 – 1xBet: Mejor casa de apuestas esports con cuotas muy competitivas

1xbet

1xBet Chile ofrece una de las mayores variedades de mercados, incluyendo deportes tradicionales, electrónicos y ligas menos conocidas. La plataforma es rápida, pero la app puede ser inestable en apuestas en vivo.

Con el 1xBet código promocionalse accede a bonos frecuentes. Las opciones de pago y retiro son limitadas para métodos locales o billeteras digitales.

Puntuación: ⭐ 4.4/5

🎁 Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta 250.000 CLP en apuestas deportivas.Ventajas
  • Apuestas deportivas, eSports y juegos online y de TV
  • Promociones constantes para usuarios nuevos y recurrentes
  • Aplicación móvil disponible para Android e iOS

⚠️ Desventajas

  • Interface compleja para nuevos usuarios
  • Rollover y términos de apuestas elevados

🎙️Testimonio de usuario:Yo de que juego por ahora no eh tenido problemas lo único que quiero saber cuál es el link original para jugar desde Chile porque muchos no funcionan” dijo Adrian el 07/07/2025

🕹️ IR A 1XBET CHILE

#8 – Bet365: Mejor casa de apuestas con streaming en HD y cobertura global

Bet365

Bet365 Chile ofrece cuotas competitivas y una gran cobertura deportiva, ideal para apuestas en vivo con streaming y estadísticas en tiempo real. Su app es rápida y completa.

Con el código bono de Bet365, los nuevos usuarios acceden a un bono de bienvenida atractivo. Los retiros pueden tardar en horarios punta y el soporte, aunque bueno, se demora en momentos de alta demanda.

Puntuación: ⭐ 4.3/5

🎁 Bono de bienvenida 100% de tu primer depósito hasta 30 USD o giros gratis para casino.✅ Ventajas
  • Deportes, casino, póker y más.
  • Streaming en vivo.
  • App Bet365 disponible para Android e iOS.

⚠️ Desventajas

  • Algunos métodos de pago pueden tardar más de lo esperado.
  • Requisitos de apuesta elevados en algunos bonos.

🎙️Testimonio de usuario:Para mi es la mejor casa de apuestas lo único que cuando tardas mucho en hacer la apuesta se cierra sesión pero me gusta mucho y sobre todo el superaumento la recomiendo” dijo Santi el 21/05/2025

🕹️ IR A BET365 CHILE

#9 – Betano: Casas de apuestas con mejores bonos y cuotas mejoradas en Chile

Betano

Betano Chile ofrece una interfaz intuitiva y amplia cobertura deportiva, desde fútbol hasta disciplinas menos comunes.

Con el código promocional Betano, los nuevos usuarios acceden a bonificaciones atractivas. La app necesita mejoras en estabilidad y las opciones de pago podrían ampliarse.

Puntuación: ⭐ 4.2/5

🎁 Bono de bienvenida 100% hasta 200.000 CLP en deportes.✅ Ventajas
  • Apuestas deportivas variadas y en vivo: Gran cobertura en eventos deportivos.
  • Catálogo completo de juegos: Slots, casino en vivo y más opciones de entretenimiento.
  • Aplicación optimizada: Disponible para todos los dispositivos móviles.

⚠️ Desventajas

  • Requisitos de apuesta elevados.
  • No ofrece apuestas en carreras de caballos.

🎙️Testimonio de usuario:Mi experiencia hasta ahora fue realmente excelente, hice varias apuestas, depósitos y retiros sin problema. Lo que más me gusta es los retiros a la cuenta bancaria, son instantáneos no demoran nada literalmente. Excelente, por ahora súper recomendable, si tengo alguna traba modificaré el comentario” dijo Fernando el 03/06/2025

🕹️ IR A BETANO CHILE

#10 – Vida Vegas: Bono por primer depósito y giros gratis

Vida Vegas

Vida Vegas Chile ofrece además de apuestas deportivas, más de 4.000 tragamonedas, juegos de mesa y casino en vivo.

Aprovecha el código promocional Vida Vegas para obtener un 100% hasta $150 CLP y 30 giros gratis al registrarte en la app Vida Vegas y comenzar a jugar hoy mismo.

Puntuación: ⭐ 4.1/5

🎁 Bono de bienvenida 100% hasta 150 CLP + 30 giros gratis para disfrutar en tragamonedas y juegos de mesa.✅ Ventajas
  • Más de 4.000 tragamonedas disponibles
  • Juegos de mesa y casino en vivo
  • Variedad en opciones de apuestas

⚠️ Desventajas

  • Opciones de pago limitadas
  • Requisitos de apuesta del bono algo elevados

🎙️Testimonio de usuario:Confiable y cooperadora. Es fácil de comprender, cuando hay alguna duda te contestan en un lapso corto menor a 1 hora y siempre el soporte está activo.” dijo Agustín el 03/05/2025

🔥 IR A VIDA VEGAS

#11 – 22Bet: App móvil compatible con iOS y Android

22Bet

22Bet Chile destaca por su enorme variedad de mercados, ideal para apostar en ligas menos populares y eventos en vivo. Esta casa es de las mejores casas de apuestas online para fútbol en Chile.

Además ofrece promociones frecuentes y un bono de bienvenida con código promocional 22Bet.

La plataforma es intuitiva, pero la app necesita mejorar en fluidez. El soporte responde bien, aunque algunos métodos de pago y retiro pueden ser limitados según el banco o billetera usada.

Puntuación: ⭐ 4/5

🎁 Bono de bienvenida 100% hasta $122.000 CLP para apuestas deportivas o bono casino de hasta $300.000 CLP.✅ Ventajas
  • Jackpots y casino en vivo con crupieres reales
  • Gran variedad de mercados para apuestas deportivas
  • App móvil disponible para iOS y Android

⚠️ Desventajas

  • Interfaz sobrecargada, poco intuitiva para nuevos usuarios
  • Soporte al cliente con tiempos de respuesta elevados

🎙️Testimonio de usuario:He leído muchas experiencias negativas. Yo he tenido 0 problemas. Tenía la cuenta abierta desde hace tiempo porque quería echar una apuesta que solo estaba en esta bookie y hoy me ha llegado un mail con un bono y he vuelto. No le doy 5 estrellas porque por la tarjeta no he podido retirar, pero supongo que me faltará verificación. Por cierto, el chat de atención al cliente es medio rápido, pero es en inglés.” dijo José María el 02/07/2025

🕹️ IR A 22BET CHILE

#12 – Melbet: Excelente catálogo de deportes y promociones semanales

Melbet

MelBet Chile destaca por su gran variedad de deportes y mercados, incluyendo ligas poco comunes. Con su código promocional Melbet ofrece bonificaciones por el primer depósito que aumenta tu saldo inicial.

La plataforma es estable, pero la app móvil necesita mejorar en velocidad. Tiene varios métodos de pago, aunque los retiros pueden tardar. La atención al cliente responde, pero no siempre está disponible en español.

Puntuación: ⭐ 3.9/5

🎁 Bono de bienvenida 200% del primer depósito hasta $200.000 CLP o paquete de casino de hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis.Ventajas
  • Gran cobertura de eventos deportivos y mercados
  • Casino en vivo con crupieres reales
  • Fast Games como Crash, Crystal y Spin & Win

⚠️ Desventajas

  • La app móvil no permite jugar en el casino
  • No incluye AstroPay ni tarjetas de crédito como métodos de pago

🎙️Testimonio de usuario: “Llevo casi un año usando Melbet. Principalmente apuesto en eSports y tenis, las cuotas son buenas y el modo en vivo funciona de forma estable. Me gusta especialmente la sección de estadísticas, ayuda mucho a analizar. He participado en torneos de tragamonedas varias veces, y una vez incluso quedé en los premiados. Seguiré jugando.” dijo Aura el 19/05/2025

🕹️ IR A MELBET CHILE

#13 – Rojabet: La mejor casa de apuestas para apostar en fútbol nacional

Rojabet

Rojabet Chile ofrece buena cobertura en fútbol nacional e internacional, con cuotas competitivas y mercados actualizados. Con el Rojabet código promocional, se accede a bonos personalizados.

La plataforma es fácil de usar, aunque su versión móvil presenta problemas de adaptabilidad. Los métodos de pago y los tiempos de retiro podrían mejorar respecto a otras casas más consolidadas.

Puntuación: ⭐ 3.8/5

🎁 Bono de bienvenida Hasta $1.500.000 CLP + 150 giros gratis.✅ Ventajas
  • Cuotas competitivas en eventos locales.
  • Apuestas y casino en vivo.
  • Versión móvil funcional.

⚠️ Desventajas

  • Opciones de retiro limitadas.
  • El soporte al cliente puede tardar en responder.

🎙️Testimonio de usuario: “Solo quiero darle la información para las personas latinas, este casino es 200% confiable, tiene muchísimos juegos en vivo y tragamonedas, la seguridad de la página es completa, depósitos y pagos son inmediatos” dijo Rodrigo el 21/06/2025

🕹️ IR A ROJABET CHILE

#14 – Latamwin: El mejor bono de bienvenida sin depósito
Latamwin

Latamwin Chile ofrece una plataforma simple e intuitiva, ideal para quienes priorizan facilidad de uso. Con el código promocional Latamwin, se accede a bonificaciones frecuentes. Sin embargo, las opciones de pago son limitadas y los retiros pueden tardar más de lo deseado.

Puntuación: ⭐ 3.7/5

🎁 Bono de bienvenida por registro sin depósito de $5.000 CLP.✅ Ventajas
  • Bono gratis sin depósito.
  • Interfaz atractiva y fácil de navegar.
  • Bonificación progresiva: Premios en la primera, segunda y tercera recarga.

⚠️ Desventajas

  • Menos variedad de mercados.
  • Falta de opciones avanzadas para apostadores experimentados.

🎙️Testimonio de usuario: “Nunca tuve problemas con retiros ni depósitos, muy confiable de las mejores que probé.” dijo Edson Luis el 01/04/2025

🕹️ IR A LATAMWIN CHILE

#15 – Coolbet: Cuotas competitivas

Coolbet

Coolbet Chile ofrece cuotas más altas que el promedio y una gran variedad de mercados, incluyendo deportes poco comunes. La app Coolbet es funcional, aunque algo lenta en eventos en vivo.

El bono de bienvenida Coolbet aplica tanto a apuestas deportivas como a casino. Las opciones de retiro son algo limitadas, pero el soporte 24/7 es eficaz. Ideal para usuarios que valoran buenas cuotas y estadísticas en tiempo real.

Puntuación: ⭐ 3.6/5

🎁 Bono de bienvenida 100% en tu primer depósito hasta $200.000 para apuestas deportivas o $200.000 para casino.✅ Ventajas
  • Cuotas mejoradas en fútbol
  • Pagos disponibles en CLP
  • Apuestas en vivo, prepartido y opciones especiales

⚠️ Desventajas

  • Métodos de pago limitados
  • Tiempo de respuesta del soporte al cliente podría mejorar

🎙️Testimonio de usuario: “muy amable la persona que me atendió, me guió y me dijo qué se podía hacer y qué no para obtener el bono, también me mostró capturas para guiarme mejor, muy buena la atención y rápida” dijo Franco 28/05/2025

🔥 IR A COOLBET CHILE

#16 – 20Bet: Excelente para esports
20bet logo

20Bet Chile ofrece una sólida oferta deportiva y cuotas competitivas. Con el código promocional 20Bet, los usuarios acceden a bonificaciones frecuentes.

La plataforma es fácil de usar, pero su app móvil necesita más estabilidad. Los métodos de pago y retiro son algo limitados.

Puntuación: ⭐ 3.5/5

🎁 Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta $90.000 CLP o 100% hasta $100.000 + 120 giros gratis en casino.✅ Ventajas
  • Variedad de deportes y mercados de apuestas.
  • Apuestas en vivo: estadísticas en tiempo real.
  • Atención al cliente 24/7.

⚠️ Desventajas

  • Interfaz poco intuitiva.
  • No ofrece Webpay, PayPal o AstroPay como métodos de pago.

🎙️Testimonio de usuario: “Recién probé la app de 20Bet, y me pareció fácil de usar y bastante completa. La variedad de juegos es suficiente para mantenerme entretenido, aunque aún no he explorado todas las opciones. El proceso de registro y depósito fue sencillo, y hasta ahora la experiencia ha sido positiva. Estoy ansioso por ver qué más ofrece esta plataforma.” dijo David el 26/05/2025

🕹️ IR A 20BET CHILE

¿Cómo seleccionamos estas plataformas de apuestas? (criterios de evaluación)

Estos son algunos criterios que evaluamos a la hora de armar nuestros ranking de los mejores sitios para apostar online:

🎁 Bono de bienvenida

Promociones atractivas para nuevos usuarios en Chile.

💳 Métodos de pago

Pagos populares en Chile como WebPay, tarjetas locales y transferencias.

🔒 Seguridad y licencias

Plataformas con licencias internacionales y protección de datos.

💬 Atención al cliente

Soporte en español con chat, correo o teléfono.

📱 Experiencia de usuario

Diseño fácil de usar y app móvil funcional para Chile.

⚽ Oferta deportiva

Variedad de deportes, ligas chilenas y casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025.

🔧 Funcionalidades extra

Cashout, apuestas en vivo y streaming.

Comparativa rápida de las mejores casas de apuestas Chile recomendadas

Ahora que conoces un poco más sobre cada sitio de apuestas de nuestra lista de los mejores, es posible comparar entre ellas a partir de la seguridad, promociones, navegación intuitiva, atención al cliente, métodos de pago y variedad en sus catálogos.

Betano

Licencia internacional: MGA

Bono bienvenida: Hasta CLP $200.000

Deportes disponibles: +30 deportes

App móvil: ✅ Android/iOS

Soporte en español: ✅ Chat y correo

Coolbet

Licencia internacional: MGA

Bono bienvenida: 100% hasta CLP $200.000

Deportes disponibles: Fútbol, tenis, eSports

App móvil: ✅ Optimizada

Soporte en español: ✅ Live chat

Bet365

Licencia internacional: MGA / UKGC

Bono bienvenida: Hasta 30 USD

Deportes disponibles: Muy amplia (live y pre-match)

App móvil: ✅ Estable y rápida

Soporte en español: ✅ Multicanal

Betsson

Licencia internacional: MGA

Bono bienvenida: Hasta CLP $200.000

Deportes disponibles: Deportes y casino

App móvil: ✅ Fluida y simple

Soporte en español: ✅ 24/7

1xBet

Licencia internacional: Curazao

Bono bienvenida: Hasta CLP $250.000

Deportes disponibles: Más de 40 disciplinas

App móvil: ✅ Alta funcionalidad

Soporte en español: ✅ Asistencia 24h

Licencia y regulación de apuestas en Chile

Todas las plataformas listadas operan con licencia internacional vigente, emitida por organismos reconocidos como MGA (Malta Gaming Authority) o Curazao eGaming.

Aunque Chile no cuenta con una regulación local, estas licencias garantizan estándares de seguridad, transparencia y protección al usuario.

Bonos y ofertas disponibles

Los bonos de bienvenida van desde CLP $100.000 hasta más de $300.000, dependiendo del operador.

Algunas casas también ofrecen promociones semanales, apuestas gratis, cashback y cuotas mejoradas.

Importante: revisá las condiciones de liberación (rollover).

Variedad de deportes y mercados

Fútbol chileno, Copa Libertadores, NBA, tenis y eSports son los más populares.

Bet365 y 1xBet ofrecen la mayor profundidad de mercados: hándicaps, totales, props y apuestas en vivo.

Coolbet destaca por su enfoque en deportes locales y una oferta ajustada al público chileno.

Métodos de depósito y retiros

Los operadores de apuestas en línea de Chile ofrecen variedad de opciones de depósito y retiro. Esto medios de pago deben estar a tu nombre, ya que los operadores legales no permiten el uso de cuentas de terceros, ni para depósitos ni para retiros de dinero.

💳 Métodos de pago disponibles para apostar:

💳 Transferencia Bancaria

Depósitos: Sí ✅

Retiros: Sí ✅

Tiempo: Depósitos: Instantáneo – 24h
Retiros: 1 – 3 días hábiles

Comisiones: Puede aplicar

💳 Tarjetas de Crédito/Débito (Visa, Mastercard)

Depósitos: Sí ✅

Retiros: No ❌

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: No disponible

Comisiones: No

💳 WebPay (RedCompra)

Depósitos: Sí ✅

Retiros: No ❌

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: No disponible

Comisiones: No

💵 Skrill

Depósitos: Sí ✅

Retiros: Sí ✅

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 48h

Comisiones: Puede aplicar

💸 Neteller

Depósitos: Sí ✅

Retiros: Sí ✅

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 48h

Comisiones: Puede aplicar

🔒 Bitcoin y otras Criptomonedas

Depósitos: Sí ✅

Retiros: Sí ✅

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 30 min – 24h

Comisiones: No

💰 AstroPay

Depósitos: Sí ✅

Retiros: Sí ✅

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 72h

Comisiones: No

💳 PayPal

Depósitos: Sí ✅

Retiros: Sí ✅

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: 24 – 48h

Comisiones: Puede aplicar

💳 Paysafecard

Depósitos: Sí ✅

Retiros: No ❌

Tiempo: Depósitos: Instantáneo
Retiros: No disponible

Comisiones: No

🔒 Todos los métodos incluyen cifrado de datos y se adaptan al mercado chileno.

Experiencia de usuario en PC y mobile

Apps ligeras y versiones web responsivas permiten apostar cómodamente desde cualquier dispositivo.

Betano y Betsson sobresalen por su UX intuitiva, navegación rápida y carga optimizada.

Ideal para quienes apuestan desde el celular, sin depender de escritorio.

Atención al cliente eficiente y en español

Todos los operadores analizados ofrecen soporte en español, ya sea por chat en vivo, correo electrónico o formularios de contacto. Elegir una casa de apuestas con atención local o adaptada a la zona horaria chilena es clave para resolver dudas rápidamente.

💡 Destacados: Bet365 y Betsson sobresalen por su servicio 24/7, con respuestas rápidas y resolutivas.

Operador Chat en vivo Correo electrónico Teléfono Horario de atención
Bet365 ✅ 24/7 [email protected] +44 1782 684 659 24/7
Betano ✅ 24/7 [email protected] ❌ No disponible 24/7
1xBet ✅ 24/7 [email protected] +44 127 325 69 87 24/7
TonyBet ✅ 24/7 [email protected] ❌ No disponible 24/7
Novibet ✅ 24/7 [email protected] ❌ No disponible 24/7

Cómo reconocer una casa de apuestas segura y confiable

Antes de registrarte en cualquier operador, es fundamental asegurarte de que se trata de una casa de apuestas legal y confiable en Chile. Esto te garantiza transparencia en los pagos y protección de tus datos personales.

🔒 Aspectos clave para identificar una casa de apuestas segura:

  • 🏛️ Licencia vigente: Verifica que cuente con licencia internacional reconocida (MGA, Curazao, DGOJ, etc.).
  • 💳 Métodos de pago seguros: Ofrecen opciones confiables como tarjetas, transferencias bancarias, billeteras electrónicas o criptomonedas.
  • Retiro rápido de ganancias: Las mejores casas de apuestas con retiro inmediato o con pago anticipado son más transparentes y prácticas.
  • 🔐 Protección de datos: Uso de encriptación SSL para resguardar información personal y financiera.
  • 🌟 Reputación positiva: Opiniones verificadas de usuarios en Chile y presencia en mercados internacionales.
  • 🎯 Juego responsable: Herramientas para autolimitación, exclusión temporal y asistencia contra la ludopatía.

¿Cuáles son las 5 mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile hoy?

Las mejores casas de apuestas deportivas en Chile son varias, todas las mencionadas en nuestro ranking de las mejores son plataformas confiables, con servicio al cliente que responde, catálogo de deportes amplios y cuotas competitivas.

Conoce las 5 mejores casas de apuestas en Chile:

OperadorCaracterísticas
JugabetStreaming, apuestas avanzadas y cashback semanal
EpicbetCuotas altas y promociones constantes
TonybetClub VIP con ventajas progresivas
Brazino 777Bonos por varios depósitos + torneos frecuentes
StakePlataforma global, pagos rápidos y promos continuas

Apuestas legales en Chile

Las casas de apuestas deportivas online en Chile operan bajo licencias de juego internacionales y no locales, ya que el país no cuenta aún con una ley o regulación para este tipo de actividades. Por este motivo, es importante elegir registrarse solo en sitios que funcionen bajo una licencia internacional para asegurarte una experiencia legal y segura. 

¿Son legales las apuestas online en Chile?

Sí, las apuestas online en Chile son legales pero tiene sus matices- Apostar en plataformas de juego extranjeras no está prohibido ya que el marco legal vigente no prohíbe expresamente el uso de estos sitios en línea. Sin embargo, hoy en día ningún operador funciona con una licencia nacional.

Ley y regulación actual de apuestas en línea en Chile

Actualmente, las apuestas presenciales están reguladas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), pero no existe una ley específica para el juego online. En 2022 se presentó un proyecto de ley para regular las apuestas deportivas digitales, pero aún no ha sido aprobado.

💡 Mientras tanto, muchas casas de apuestas operan desde el extranjero bajo licencias internacionales como la MGA (Malta), Curazao, o Isla de Man, permitiendo a los chilenos apostar sin infringir la ley.

Sitios autorizados vs. sitios sin licencia de juego

Característica✅ Sitios con licencia⚠️ Sitios sin licencia
Seguridad de datosAlta (cifrado SSL, verificación)Baja o nula
Juego responsableHerramientas integradasGeneralmente ausente
ReputaciónSupervisados por entes reguladoresOperan sin control
LegalidadDentro de marcos legalesPueden ser bloqueados
Métodos de pagoSeguros y transparentesPoca claridad o restricciones

Elegí casas con licencias válidas, que promuevan el juego responsable y brinden condiciones claras de uso.

¿Cuál es la mejor casas de apuestas deportivas para ti?

Esto dependerá del tipo de perfil de apostador que tengas. No existe una única página de apuestas ideal para todos, por eso nuestro ranking te permite elegir dentro de más de 10 casas de apuestas con cuotas más altas en Chile 2025

Sitios para principantes

  • Coolbet: Interfaz clara, cuotas competitivas y navegación sencilla.
  • Betano: Muy visual, ideal para quienes dan sus primeros pasos en apuestas deportivas.

🔍 ¿Por qué? Estas casas ofrecen tutoriales, asistencia al usuario rápida y mercados simples.

Mejores casas de apuestas online para fútbol en Chile: para apostadores avanzados

  • Bet365: Gran variedad de mercados en partidos de fútbol, transmisiones en vivo y estadísticas detalladas.
  • 1xBet: Amplio catálogo de eventos de fútbol nacionales e internacionales con múltiples tipos de apuestas.

🧮 ¿Por qué?: Estas plataformas permiten estrategias más complejas y tienen herramientas avanzadas como “cash out” y “bet builder”.

Mejores casas de apuestas deportivas con bonos en Chile

  • Rojabet: Promociones frecuentes y bonos de bienvenida agresivos.
  • Jugabet: Bonificaciones personalizadas y recompensas por fidelidad.

📌 Tip: revisá siempre los Términos y Condiciones de los bonos. Un bono alto no siempre significa mejor si tiene requisitos difíciles.

Operadores con las mejores apps de apuestas

  • Betsson: App rápida, con interfaz adaptada al usuario chileno y excelente navegación.
  • Betano: Muy valorada en Chile por su estabilidad y experiencia mobile.

💡 Consejo: Si apostás desde el celular, elegí plataformas con apps ligeras, intuitivas y seguras, con métodos de pago integrados.

Apuesta en los partidos más populares de la semana: las mejores cuotas de la semana

FechaEquiposCuota 1Cuota XCuota 2Torneo
22/08Palestino vs. Colo Colo2.923.292.45Primera División
22/08Deportes Limache vs. O'Higgins2.323.293.14Primera División
23/08Cobresal vs. Unión La Calera2.063.353.7Primera División
23/08Audax Italiano vs. Coquimbo Unido3.193.142.36Primera División
23/08Universidad Católica vs. Unión Española1.833.794.1Primera División
24/08Deportes La Serena vs. Huachipato2.423.32.95Primera División
24/08Universidad de Chile vs. Everton Viña del Mar1.484.436.42Primera División
20/08Independiente vs. Universidad de Chile1.653.775.5Copa Sudamericana

Consejos de apuestas para los partidos esta semana en Chile

💥 Independiente vs Universidad de Chile (20/08)

  • Partido de Copa Sudamericana con Universidad de Chile como visitante. Independiente ha mostrado irregularidad, mientras que la U suele rendir mejor en competiciones internacionales.
  • Apuesta recomendada: Universidad de Chile gana — apuesta simple con buena cuota.
⚡ Universidad de Chile vs Everton Viña del Mar (24/08)
  • La U es favorita clara jugando en casa, y Everton ha tenido problemas como visitante. Partido para apostar a la victoria local.
  • Apuesta recomendada: Universidad de Chile gana — apuesta simple confiable.

🎯 Palestino vs Colo Colo (22/08)

  • Encuentro parejo, pero Colo Colo tiene ligera ventaja de visitante. Partido con posibilidad de pocos goles.
  • Apuesta recomendada: Colo Colo gana o empate — buena opción combinada.

🔥 Universidad Católica vs Unión Española (23/08)

  • Universidad Católica es favorita en casa, mientras que Unión Española llega con menor rendimiento fuera de casa.
  • Apuesta recomendada: Universidad Católica gana — apuesta simple segura

Funciones claves de las casas de apuestas que mejoran tu experiencia al apostar

Las casas de apuestas más valoradas por los usuarios chilenos destacan por ofrecer herramientas prácticas que simplifican y potencian la experiencia a la hora de apostar online. Entre las más utilizadas están:

  • 🔁 Cash Out: Cerrá tu apuesta antes de que termine el evento para asegurar parte de tus ganancias o minimizar pérdidas.
  • 🧩 Bet Builder: Combiná varios pronósticos en un mismo partido (por ejemplo, resultado + goles + tarjetas) y aumentá tus cuotas.
  • 📈 Cuotas mejoradas: Algunos eventos deportivos ofrecen cuotas más altas de forma limitada, ideal para apuestas estratégicas.
  • 📱 Aplicaciones móviles: Las mejores casas tienen apps optimizadas para celulares, ideales para apostar en vivo o gestionar tu cuenta desde cualquier lugar.

Consejos Personalizados para distintos tipos de apostadores

  • Apostadores Principiantes: Si eres nuevo en las apuestas, te recomendamos Bet365 o Betano, ambas plataformas cuentan con interfaces amigables y un excelente soporte al cliente.
  • Apostadores Intermedios: Si ya tienes algo de experiencia, te sugerimos probar plataformas como Coolbet y Tonybet, que ofrecen herramientas de estadísticas avanzadas y apuestas en vivo.
  • Apostadores Avanzados: Si eres un apostador experimentado, te recomendamos Stake y 22bet, que ofrecen criptomonedas y opciones avanzadas de apuestas.

Juego responsable: Apuesta con moderación y seguridad

Los operadores de apuestas con licencia internacional promueven el juego responsable, ofreciéndo herramientas para prevenir el juego compulsivo. Sugerimos usar estas opciones de juego seguro para disfrutar de tu experiencia de juego.

🧠 Estas son las principales herramientas:

  • Autoexclusión
  • Límites de depósito y apuestas
  • Control de tiempo
  • Test de autoevaluación

Conclusión: cómo elegir tu casa de apuestas ideal

A modo de resumen, te compartimos una pequeña lista con las opciones ideales dependiendo del tipo de usuario que seas.

🎯 ¿Cuál casa de apuestas se adapta mejor a ti?

  • Mejores sitios para principiantes: Coolbet y Betano, debido a sus diseños simples y fáciles de usar.
  • Casas con las cuotas más altas: 1xBet y Bet365 suelen tener las cuotas más altas en los eventos con favoritos.
  • Operadores con mejores apps: Betsson y Betano disponen de aplicaciones rápidas y con funcionalidades que mejoran la experiencia.
  • Los bonos más altos del momento: Rojabet y Jugabet ofrecen las promociones más atractivas para nuevos clientes.

Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas en Chile

¿Qué casa de apuestas paga más rápido?

Todas las casas de apuestas que operen con billeteras electrónicas o criptomonedas son las más veloces en pagar, ofreciéndo retiros inmediatos.

¿Cuál casa de apuestas deportivas ofrece los mejores bonos en Chile?

La casa de apuestas con el bono más alto es: Rojabet. Este operador devuelve hasta $1.000.000 CLP y giros gratis de regalo.

¿Puedo apostar en pesos chilenos?

Sí, la mayoría de las casas de apuestas mencionadas en nuestro ranking operan en pesos chileno (CLP). Además, operan con métodos de pago locales y seguros, por ejemplo: tarjetas de crédito, entre otros.

¿Es legal apostar online en Chile?

Sí, siempre y cuando el operador de apuestas opere con licencia internacional y no tenga una restricción para funcionar en el territorio chileno.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas deportivas de Chile?

La mejor casa de apuestas en Chile, podría decirse que es Bet365. Pero otras como RojaBet, Betano, Betsson o 1xBet también brindan calidad en servicio de apuestas.

– Última actualización: 2025