Carta del periodista

Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025

Compromiso editorial

El equipo periodístico de AlAireLibre.cl tiene el compromiso de ofrecer a los lectores un contenido preciso, exhaustivo e independiente. Nuestra misión es informar con rigor sobre el deporte nacional e internacional, guiados por los valores éticos establecidos por North Star Network S.A.S.

Esta Carta de Ética para Periodistas define los siete principios que sustentan nuestro trabajo editorial y garantizan la calidad informativa de todos los sitios del grupo.

1. Tolerancia cero a los prejuicios

Ninguno de nuestros artículos o contenidos puede contribuir al odio, la estigmatización ni la discriminación. Rechazamos expresamente todo tipo de prejuicio o sesgo por razones sociales, étnicas, raciales, de género, orientación sexual, religión, discapacidad, política o cualquier otra opinión personal. Promovemos un periodismo inclusivo y respetuoso.

2. Verificación de hechos, fuentes, créditos y plagio

Nuestros periodistas deben garantizar la exactitud de la información publicada. Todos los datos deben obtenerse de primera mano o rastrearse hasta fuentes confiables y verificadas. Las citas o referencias procedentes de redes sociales deben, cuando sea posible, incluir el enlace o la publicación original incrustada.

No se tolera el plagio bajo ninguna circunstancia. El contenido debe ser original y correctamente atribuido.

3. Derecho a réplica

Antes de publicar críticas, señalamientos o acusaciones relevantes, los periodistas deben ofrecer a las personas o entidades mencionadas la oportunidad de ejercer su derecho a réplica. Este principio busca asegurar la imparcialidad y el equilibrio en toda cobertura informativa.

4. Corrección de errores

Invitamos a los lectores a señalar cualquier información incorrecta o inexacta detectada en nuestros artículos. Una vez verificada la observación, nos comprometemos a rectificarla con la mayor celeridad posible.

Las actualizaciones se indicarán claramente en el texto, especificando qué fue corregido, cuándo y por qué, para garantizar plena transparencia.

5. Confidencialidad de las fuentes

Los periodistas de AlAireLibre.cl respetan la confidencialidad de las fuentes y protegen su identidad. Toda entrevista se realiza informando previamente si será grabada o “en el registro”.

Las fuentes confidenciales se protegen mediante el secreto profesional y evitando cualquier referencia identificable en canales no seguros o documentos públicos.

6. Independencia editorial

La independencia es un pilar esencial de nuestra línea editorial. Los sitios de North Star Network generan ingresos exclusivamente mediante publicidad y programas de afiliación con operadores autorizados de apuestas. Ninguna relación comercial influye en el tratamiento informativo o en el contenido de las publicaciones.

Todo contenido patrocinado o de naturaleza comercial se identifica de manera visible y explícita como “contenido patrocinado” o equivalente, para evitar cualquier ambigüedad con el contenido periodístico.

7. Inversión en periodismo real

AlAireLibre.cl trabaja con periodistas profesionales y especialistas en deporte, quienes son identificables por su nombre y función dentro de los artículos. Su experiencia y trayectoria respaldan la credibilidad del contenido publicado.

El contenido informativo de North Star Network está redactado por periodistas humanos. No se utilizan herramientas de inteligencia artificial para la redacción, edición ni firma de contenidos periodísticos.

Contacto editorial

Para consultas relacionadas con la presente Carta o para informar de cualquier irregularidad ética, puede escribir al equipo editorial a [email protected].