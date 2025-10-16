Juego responsable en apuestas deportivas: Declaración y Compromiso

Fecha de la última actualización: 16 de Octubre de 2025

Compromiso institucional

En AlAireLibre.cl, medio administrado por NORTH STAR NETWORK S.A.S., mantenemos un compromiso firme con la promoción del juego responsable en el ámbito de las apuestas deportivas en línea. Nuestro objetivo es brindar a los usuarios una experiencia segura, informada y consciente, que priorice el entretenimiento y minimice los riesgos asociados al juego.

Comprender los riesgos de la adicción al juego

La adicción al juego, también conocida como ludopatía, es un trastorno grave que puede generar consecuencias financieras, emocionales y familiares. Reconocer las señales de advertencia es clave para mantener el control y prevenir el desarrollo de conductas problemáticas.

Algunas señales de riesgo pueden incluir:

Impulso excesivo por apostar o dificultad para detenerse.

Preocupación constante por el juego o búsqueda de recuperar pérdidas.

Descuido de responsabilidades personales, laborales o familiares.

Ocultamiento o mentiras sobre el tiempo o dinero destinado a apuestas.

Endeudamiento o problemas financieros crecientes.

Principios del juego responsable

Para prevenir la adicción y fomentar una experiencia equilibrada, recomendamos seguir los siguientes principios básicos:

Establece límites: define previamente tus montos y tiempo de juego, y respétalos sin excepciones.

define previamente tus montos y tiempo de juego, y respétalos sin excepciones. Apuesta con moderación: nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder.

nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder. Registra tus gastos: lleva un control de tus apuestas para mantener tus finanzas bajo control.

lleva un control de tus apuestas para mantener tus finanzas bajo control. Toma descansos regulares: evita jugar de manera continua o bajo presión emocional.

evita jugar de manera continua o bajo presión emocional. Busca ayuda: si percibes pérdida de control o estrés por el juego, solicita apoyo profesional de inmediato.

Recursos y ayuda disponible

Si necesitas orientación o apoyo adicional, te recomendamos contactar con las siguientes organizaciones especializadas en prevención y tratamiento de la ludopatía:

GamCare (Internacional): www.gamcare.org.uk

www.gamcare.org.uk BeGambleAware (Reino Unido): www.begambleaware.org

www.begambleaware.org Asociación Chilena de Ludopatía: apoyo especializado para personas con adicción al juego y sus familias.

También puedes visitar nuestra sección Adicción al Juego para obtener información adicional y orientación sobre prevención.

Protección de menores

El acceso a las plataformas de apuestas en línea está estrictamente reservado a mayores de 18 años. Recordamos a los padres y tutores la importancia de proteger a los menores mediante el uso de herramientas de control parental y software especializado para bloquear el acceso a sitios de apuestas no aptos.

Educación y prevención continua

El juego responsable requiere educación constante. AlAireLibre.cl promueve una cultura informada y transparente, fomentando la reflexión sobre los riesgos y la adopción de hábitos saludables al participar en apuestas deportivas.

Reiteramos nuestra invitación a disfrutar el deporte y las apuestas con moderación, responsabilidad y conciencia. Si tienes dudas o preocupaciones, contáctanos para orientarte hacia los recursos adecuados.