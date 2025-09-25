5 rating 275% + 40.000 en apuestas gratis para deportes / 275% + 300 giros gratis Regístrate en el sitio oficial de Jugabet y recibe los bonos Términos y condiciones Se aplican los términos y condiciones JBPUESTA Copiar 103 Copiado esta semana Registrarse con el Código Jugabet

¿Cuál es el código promocional Jugabet Chile?

El código promocional Jugabet para 2025 es JBPUESTA. Al utilizarlo durante tu registro en Jugabet Chile, puedes acceder a un bono de bienvenida del 275% sobre tus primeros cinco depósitos, con un máximo de hasta $1.500.000 CLP. Además, puedes recibir $100.000 CLP en apuestas gratis o 375 giros gratis, según el bono que elijas.

Tipo de Bono Jugabet Beneficio Código promocional Bono Deportes 275% hasta $1.500.000 CLP + $100.000 en apuestas gratis JBPUESTA Bono Casino 275% hasta $1.500.000 CLP + 375 giros gratis JBPUESTA

Este beneficio está disponible solo para nuevos usuarios mayores de 18 años residentes en Chile. El código debe ingresarse al momento del registro y requiere un depósito mínimo de $5.000 CLP para activarse.

Jugabet — Bono de bienvenida: 275% + $100.000 CLP en apuestas gratis

El bono para deportes se distribuye a lo largo de tus cinco primeros depósitos, con un total de hasta $1.500.000 CLP en bonificaciones y $100.000 CLP en apuestas gratis. Es ideal si prefieres apostar en fútbol chileno, Copa Libertadores, NBA, tenis y más.

Depósito Bonificación Apuestas Gratis 1° 125% hasta $500.000 CLP $20.000 CLP 2° – $20.000 CLP 3° 50% del depósito $20.000 CLP 4° – $20.000 CLP 5° 100% del depósito $20.000 CLP

Consejo: El primer depósito es el más rentable. Si deseas maximizar el bono desde el inicio, considera depositar una suma mayor en esta etapa.

Bono casino Jugabet: 275% + 375 giros gratis

El Código Jugabet casino también se reparte en los primeros cinco depósitos, con un total de hasta $1.500.000 CLP en saldo adicional y 375 giros gratis para tragamonedas seleccionadas. Es una opción atractiva si prefieres slots, ruleta o juegos de mesa online.

Depósito Bonificación Giros Gratis 1° 125% 75 giros 2° – 75 giros 3° 50% 50 giros 4° – 75 giros 5° 100% 100 giros

A tener en cuenta sobre el código Jugabet casino: Verifica si los giros tienen requisitos de apuesta (wagering) o están limitados a slots específicas.

Condiciones generales del bono de bienvenida Jugabet

Conoce las condiciones generales para aprovechar al máximo el bono de bienvenida Jugabet en apuestas y casino.

Bono Jugabet Apuestas

Depósito mínimo: $5.000 CLP

$5.000 CLP Activación: Al registrarse y elegir apuestas

Al registrarse y elegir apuestas Código: JBPUESTA

JBPUESTA % acumulado: 275% en 5 depósitos

275% en 5 depósitos Beneficio adicional: $100.000 CLP en apuestas gratis

$100.000 CLP en apuestas gratis Rollover: 7x en deportes

7x en deportes Vigencia: 7 días entre depósitos

7 días entre depósitos Exclusividad: Solo nuevos usuarios en Chile

Bono Jugabet Casino

Depósito mínimo: $5.000 CLP

$5.000 CLP Activación: Al registrarse y elegir casino

Al registrarse y elegir casino Código: JBPUESTA

JBPUESTA % acumulado: 275% en 5 depósitos

275% en 5 depósitos Beneficio adicional: 375 giros gratis

375 giros gratis Rollover: 35x en casino

35x en casino Vigencia: 7 días entre depósitos

7 días entre depósitos Exclusividad: Solo nuevos usuarios en Chile

¿Cuánto puedes ganar con el código promocional Jugabet?

Descubre las ganancias que puedes obtener al usar el código promocional Jugabet ‘JBPUESTA' y cómo maximizar tu bono de bienvenida.

Calculadora de Bono Jugabet Depósito (CLP): Tipo de Bono: Deportes (apuestas gratis) Casino (giros gratis) Bono (275%): $27.500 CLPExtra: $100.000 en apuestas gratis o 375 giros💵 Total beneficio: $37.500 CLP + extra

¿Cómo usar el código promocional Jugabet “JBPUESTA”?

Sigue estos sencillos pasos para activar tu bono Jugabet en apuestas deportivas o casino:

Accede al sitio oficial de Jugabet

Visita Jugabet desde tu navegador. Haz clic en “Registrarse”

Regístrate como nuevo usuario en la plataforma. Completa tus datos personales

Ingresa tu nombre, correo y otra información requerida. Introduce el código “JBPUESTA”

En el campo correspondiente, escribe “JBPUESTA” para activar el bono. Selecciona tu bono de bienvenida

Elige entre el bono para apuestas deportivas o casino. Realiza el primer depósito

Deposita $5.000 CLP o más para activar tu bono. Usa el método de pago que prefieras. Activa tu bono y empieza a jugar

Una vez realizado el depósito, tu bono se activará y podrás empezar a disfrutarlo.

Consejos para maximizar los beneficios del código Jugabet

¿Es complicado activar el bono? Para nada. Pero te recomendamos tener en cuenta ciertas cosas antes de comenzar a apostar:

Lee bien los términos y condiciones del bono: Asegúrate de comprender los mercados, cuotas, plazos y rollover antes de comenzar a jugar, para que todo lo que apuestes sea elegible para el bono.

Asegúrate de comprender los mercados, cuotas, plazos y rollover antes de comenzar a jugar, para que todo lo que apuestes sea elegible para el bono. Elige deportes o juegos conocidos: Comienza apostando en lo que conozcas y en lo que te sientas cómodo.

Comienza apostando en lo que conozcas y en lo que te sientas cómodo. Analiza la información: Aprovecha herramientas como las estadísticas para tomar las decisiones.

Aprovecha herramientas como las estadísticas para tomar las decisiones. Juega responsablemente: Establece límites de tiempo y de montos, cuidando siempre tu bankroll.

Errores comunes al usar el código Jugabet y cómo evitarlos

Conoce los errores más comunes al usar el código promocional Jugabet y cómo evitarlos para aprovechar al máximo tu bono de bienvenida.

Error común Solución Depositar sin ingresar el código Escribe JBPUESTA antes del primer pago No leer condiciones del rollover Lee bien los 7 días de vigencia y los 7x / 35x requeridos No elegir el bono correcto Asegúrate de seleccionar deportes o casino, no ambos

Promociones adicionales para usuarios registrados

Después del bono de bienvenida, Jugabet ofrece más promociones para maximizar tus ganancias. Estas promociones están diseñadas para apostadores frecuentes y aplican a mercados específicos.

100% Seguro en Combinadas

Realiza una parlay de 5 selecciones. Si fallas solo una, recuperas el 100% de la apuesta.

Realiza una parlay de 5 selecciones. Si fallas solo una, recuperas el 100% de la apuesta. Las Mejores Cuotas de Chile

Apuesta en las mejores ligas con las cuotas más competitivas en fútbol y básquetbol.

Apuesta en las mejores ligas con las cuotas más competitivas en fútbol y básquetbol. Seguro de apuesta

Apuesta en los partidos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores y asegura tu apuesta hasta 50.000 CLP.

Apuesta en los partidos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores y asegura tu apuesta hasta 50.000 CLP. Predicción LEC 2025

Apuesta al menos 500 CLP en cualquier evento de eSports, responde 5 preguntas y, si aciertas al menos 3, ganas una parte del pozo de 100.000 CLP.

Apuesta al menos 500 CLP en cualquier evento de eSports, responde 5 preguntas y, si aciertas al menos 3, ganas una parte del pozo de 100.000 CLP. La mejor combinada 200%

Jugabet aumenta tus ganancias hasta un 200% con combinadas. Cuantas más selecciones aciertes, mayor será el multiplicador.

¿Cuál bono Jugabet es ideal para ti?

Elige el bono que mejor se adapte a tu estilo de apuestas. Jugabet ofrece opciones para diferentes tipos de jugadores:

Estilo de Apuestas Mejor bono Detalles Apuestas en fútbol Bono deportivo Incluye apuestas gratis y cuotas potenciadas, ideal para los aficionados del fútbol. Fan de tragamonedas Bono casino Obtén 375 giros gratis y un 275% extra en saldo para disfrutar de tus tragamonedas favoritas. Jugador habitual Bono con 5 depósitos Un bono escalable y más rentable a largo plazo, perfecto para los apostadores frecuentes.

Ventajas del código Jugabet en Chile

Al usar el código promocional JBPUESTA, disfrutarás de las siguientes ventajas:

Seguridad y confianza: Jugabet protege tu información con encriptación avanzada y promueve el juego responsable.

Jugabet protege tu información con encriptación avanzada y promueve el juego responsable. Auspiciante oficial de Colo-Colo y Universidad de Chile: Promociones especiales durante los partidos de los dos clubes más grandes del fútbol chileno.

Promociones especiales durante los partidos de los dos clubes más grandes del fútbol chileno. Aumento del saldo inicial: Recibe un bono de bienvenida con apuestas y giros gratis para aumentar tus posibilidades de ganar.

Recibe un bono de bienvenida con apuestas y giros gratis para aumentar tus posibilidades de ganar. Programa promocional completo: Accede a promociones continuas como bonificaciones por recarga, aumento de cuotas, cashback, sorteos, torneos y ofertas especiales en eventos destacados.

Herramientas disponibles con el bono Jugabet

Jugabet ofrece varias herramientas para mejorar tu experiencia de juego:

Apuestas en Vivo: Apuesta mientras se juega el partido, con cuotas que cambian en tiempo real según el desarrollo del encuentro.

Apuesta mientras se juega el partido, con cuotas que cambian en tiempo real según el desarrollo del encuentro. Cash Out: Cierra tu apuesta antes de que termine el evento para asegurar una ganancia parcial o reducir pérdidas.

Cierra tu apuesta antes de que termine el evento para asegurar una ganancia parcial o reducir pérdidas. Top Combinadas: Descubre las combinadas más populares entre los usuarios de Jugabet Chile para inspirar tus propias apuestas.

Descubre las combinadas más populares entre los usuarios de Jugabet Chile para inspirar tus propias apuestas. Mega Cuota: Cuotas especiales en eventos seleccionados para aumentar tus ganancias potenciales.

Opiniones de jugadores chilenos sobre Jugabet

Julia N. de Santiago – 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ “Entre tantas casas me decidí por Jugabet porque tiene uno de los mejores bonos de bienvenida. Mi consejo es que no depositen un monto muy grande si no van a poder cumplir con el rollover. A mí me fue genial, me encanta la plataforma tan colorida.” Ricardo L. de Iquique – 4/5⭐⭐⭐⭐“Me inscribí con el código promocional Jugabet y elegí el bono para deportes. El fútbol es mi favorito. Estoy disfrutando de todos los campeonatos y este año de la clasificación para el mundial.” Jorge N. de Puerto Montt – 3/5⭐⭐⭐ “Me gusta la plataforma porque no tengo idea de tecnología, pero la puedo manejar muy bien, es muy simple de usar, pero me gustaría que tuvieran más promociones.“

Comparativa con otros bonos de bienvenida en Chile

Operador Tipo de bono Valor del bono Código promocional Jugabet Bono por primer depósito 275% + $100.000 CLP en apuestas gratis JBPUESTA 20bet Bono por primer depósito 100% de reintegro hasta $100.000 CLP LIBREPLUS Rojabet Bono por primer depósito 100% hasta 200.000 CLP +30 giros gratis Ver bono de bienvenida Rojabet

Cómo usar el código Jugabet desde la app

Puedes usar tu cupón Jugabet Chile al registrarte desde la app. La aplicación está disponible solo para Android y te permite hacer apuestas de manera fácil y rápida.

Pasos para obtener el bono de bienvenida Jugabet desde la app:

Descarga la app Jugabet

Ingresa al sitio de Jugabet y haz clic en el ícono de “Google Play” para descargarla. Regístrate en la app

Abre la app, haz clic en “registrarse” y completa tus datos. Introduce el código promocional

Ingresa tu código Jugabet y valida tu cuenta. Accede a tu cupón

Una vez registrada tu cuenta, encontrarás tu cupón Jugabet en tu espacio personal dentro de la app.

Eventos recomendados para apostar con el bono Jugabet

Esta semana puedes apostar en partidos clave de fútbol, como los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de los partidos de Primera División y Copa Chile.

Ejemplos de eventos destacados:

Copa Libertadores 25/09: Sao Paulo vs LDU Quito (1.43 – 4.44 – 12.40) 25/09: Estudiantes La Plata vs Flamengo (3.70 – 3.17 – 2.39)

Primera División Chile 26/09: Colo-Colo vs Deportes Iquique (1.54 – 4.72 – 6.93) 28/09: La Serena vs Universidad de Chile (4.93 – 4.20 – 1.77)

Liga Profesional Argentina 27/09: Defensa y Justicia vs Boca Juniors (3.30 – 3.12 – 2.33) 30/09: Atalanta vs Brugge (1.90 – 4.06 – 3.98)



Mega Cuota disponible en todos los partidos de Copa Libertadores, Primera División y Copa Chile.

Métodos de pago disponibles en Jugabet Chile

A continuación, te mostramos las principales formas de pago disponibles en Jugabet para realizar depósitos y retiros de manera segura y rápida:

Medio de Pago Tipo Monto Mínimo Monto Máximo Tiempo de Procesamiento WebPay Depósito $2.000 CLP $1.000.000 CLP Instantáneo Transferencia Bancaria Depósito / Retiro $2.000 CLP $2.000.000 CLP Depósito: Instantáneo / Retiro: 24–72 h. Visa / Mastercard Depósito $2.000 CLP $2.000.000 CLP Instantáneo Bancos locales (Estado, BCI, Santander, etc.) Depósito $2.000 CLP $2.000.000 CLP Instantáneo MACH Depósito $2.000 CLP $500.000 CLP Instantáneo Khipu Depósito $2.000 CLP $2.000.000 CLP Instantáneo Skrill Depósito / Retiro $10.000 CLP $3.500.000 CLP Depósito: Instantáneo / Retiro: ≤24 h. Neteller Depósito / Retiro $10.000 CLP $3.500.000 CLP Depósito: Instantáneo / Retiro: ≤24 h.

Una de las ventajas de Jugabet es que es confiable, gracias a sus métodos de encriptación de la información personal de los usuarios.

¿Es Jugabet legal y seguro en Chile?

Aunque el país aún no cuenta con una regulación específica para casas de apuestas en línea locales, Jugabet ofrece sus servicios bajo una licencia internacional emitida por el Gobierno de Curazao (n.º 8048/JAZ). Esta es una de las licencias más utilizadas por plataformas de apuestas a nivel global, lo que le permite operar legalmente en diversos países de Latinoamérica, incluido Chile.

¿Qué implica esta licencia?

La licencia de Curazao exige que la casa de apuestas cumpla con ciertos estándares básicos de transparencia, protección del jugador, auditorías periódicas y manejo responsable de fondos. Aunque no reemplaza una regulación nacional, sí es un indicador de legitimidad internacional.

Conclusión sobre el código promocional Jugabet

Las opiniones de otros usuarios chilenos que ya lo han utilizado dan cuenta de su satisfacción apostando con este operador. El bono de nuevo cliente es una gran oportunidad para incrementar la duración de las sesiones de juego y aumentar las chances de ganar.

Por otro lado, también los clientes más antiguos disfrutan de uno de los programas de bonificaciones más completos. Sin embargo, todos gozan de la tranquilidad de operar con una plataforma bet segura, enfocada en la protección de la información e integridad de sus clientes.

Pros y Contras de Jugabet

✅ Pros ❌ Contras Paquete de bienvenida para primeros cinco depósitos App disponible solo para Android Promociones especiales en eventos destacados Requisitos de apuesta exigentes Apuestas y giros gratis incluidos Sólo 7 días para completar cada fase del bono Amplio programa de Jugabet promociones Chile para usuarios activos App móvil disponible Alta seguridad y protección de datos

Preguntas frecuentes sobre el código Jugabet

¿Cómo retirar el bono Jugabet?

Para retirar el bono, debes cumplir con los requisitos de rollover. Esto significa apostar el bono un número determinado de veces antes de poder retirarlo.

¿Cómo crear una cuenta en Jugabet Chile?

Accede al sitio oficial, haz clic en “registro”, completa el formulario y utiliza el código promocional Jugabet Chile para acceder al bono tras realizar tu primer depósito.

¿Cuánto tiempo tengo para usar el código Jugabet?

Tienes 7 días desde el registro para solicitar tu paquete de bienvenida. Después del primer depósito, tienes 7 días para cada depósito subsecuente hasta completar el bono de nuevos jugadores.

¿Jugabet es legal en Chile?

Sí, Jugabet es legal en Chile y opera bajo la licencia de la Autoridad de Juego de Curazao, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad y protección de datos.

¿Cómo puedo maximizar mis beneficios con el código Jugabet?

Para aprovechar al máximo el bono, asegúrate de completar todos los depósitos dentro del plazo de 7 días. Además, selecciona el paquete de bono que mejor se adapte a tu estilo de juego (deportivo o casino).

¿Puedo usar el bono en todos los deportes o solo en algunos?

El bono se aplica a todos los mercados deportivos disponibles en Jugabet, incluyendo fútbol, tenis, baloncesto y más. Revisa los términos y condiciones para confirmar las restricciones en eventos específicos.

