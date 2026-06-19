El Mundial de fútbol de la FIFA 2026 ya es una realidad y está demostrando, partido a partido, que será una edición para la historia. No solo por contar con tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), sino porque su nuevo formato con 48 selecciones ha transformado completamente la competición desde el primer pitazo.

La primera jornada de la fase de grupos dejó titulares que nadie esperaba: Lionel Messi hizo hat-trick ante Argelia para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 goles, Alemania aplastó 7-1 a Curazao en la goleada más abultada de la primera ronda, y España no pudo ante Cabo Verde terminando 0-0 en uno de los resultados más sorprendentes de la jornada inaugural. El torneo ya cambió los pronósticos y recién comienza.

En esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber para entender y apostar en la Copa del Mundo 2026: información, grupos y cómo ver por tV o streaming este evento.

¿Por qué el Mundial FIFA 2026 es diferente?

El Mundial de fútbol 2026 marca un antes y después en la historia de las competiciones de la FIFA, este año la organización decidió cambiar el clásico formato de 32 selecciones para dar paso a una nueva Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

¿Por qué el cambio? Por dos motivos, por un lado, ampliar la representación de países con menos posibilidades de clasificar contra los grandes de siempre y por motivos financieros.

Al haber más equipos compitiendo, se tuvo que modificar la estructura competitiva, teniendo ahora 104 partidos que alargarán la fase de grupos. Esto resulta en una gran ventaja para los apostadores, ya que tendrán más oportunidades para realizar pronósticos para el mundial.

Incluso, encontrarán cuotas más altas, por ejemplo en los partidos entre equipo debutante vs. favorito (si sabes de fútbol sabrás que todo puede suceder).

A estos cambios, se le suman que en esta edición de la Copa del Mundo 2026 serán 3 países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde apostar al Mundial 2026 en Chile?

Fechas Mundial 2026: Calendario completo

Como mencionamos anteriormente, este Mundial de fútbol 2026 tendrá un calendario más extenso que las ediciones anteriores (50% más). Son 48 selecciones y 104 eventos en solo 39 días, por lo que obligará a que las selecciones tengan pocos días de recuperación en un ritmo más intenso.

El Mundial 2026 comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio. Las fechas y horarios de cada partido fueron informados en el sorteo realizado en diciembre de 2025.

Las opciones de apuestas serán abundantes y diversas, por lo que es recomendable estar al día con los partidos en los que quieras apostar tanto pre-match como en directo.

En esta tabla te compartimos las fechas de las distintas fases de la Copa Mundial 2026:

Fase del torneo Fechas Datos clave Fase de grupos 11 – 27 de junio 2026 72 partidos en solo 17 días. Mucha rotación, desgaste y oportunidades para cuotas altas en sorpresas. 16avos de final (nueva ronda) 28 de junio – 3 de julio 2026 Primera vez que se disputa esta fase. Participan 32 selecciones, solo los 16 mejores avanzan a octavos. Octavos de final 4 – 7 de julio 2026 Comienzan los cruces directos más tradicionales. Máxima tensión y menos margen de error. Cuotas competitivas. Cuartos de final 9 – 11 de julio 2026 8 equipos restantes. Suelen definirse por detalles: rendimiento físico y estrategia. Ideal para apostar en vivo. Semifinales 14 – 15 de julio 2026 Duelos en sedes grandes, con descanso previo. Factores de clima y viajes pesan mucho. Partido por el 3.º lugar 18 de julio 2026 Partido abierto, generalmente con muchos goles. Ideal para apuestas en vivo. Final 19 de julio 2026 Se juega en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Formato de la Copa del Mundo 2026 explicado

Con este nuevo sistema de Mundial el desarrollo de la competición cambia por completo, con 48 selecciones en vez de 32, la fase de grupos se amplía y las rondas eliminatorias suman una nueva instancia.

Algunos puntos clave del nuevo formato son:

12 grupos de 4 equipos: clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Cantidad de partidos: 104 partidos en lugar de 64.

104 partidos en lugar de 64. Nueva instancia: Fase de Grupos, luego 16avos, 8avos y cuartos.

En la fase de grupos del próximo Mundial de fútbol 2026 habrá 12 grupos con 4 selecciones, disputándose en esta etapa 3 partidos cada uno. Clasifican las primeras y segundas selecciones (24 equipos en total).

En este nuevo formato, para llegar a las 32 selecciones necesarias se necesitan 8 equipos más, por este motivo clasifican los 8 terceros con mejor puntaje de los grupos.

¿Cómo? Comparando los 12 equipos que salieron terceros en la fase de grupos en los siguientes aspectos: puntos, diferencia de gol, goles a favor y fair play.

Este es el formato de esta Copa Mundial de fútbol de 2026:

Instancia Cómo funciona Fase de grupos (12 grupos de 4) Cada selección juega 3 partidos; clasifica el 1.º, 2.º y los mejores terceros. 16avos de final Primera ronda eliminatoria con 32 equipos; partido único, sin margen de error. Octavos – Semifinales Eliminación directa tradicional; definición por tiempo extra o penales si es necesario. Final Un solo partido para definir al campeón del mundo 2026.

Sedes del Mundial FIFA 2026

Son 3 los países en donde se disputarán los partidos del Mundial FIFA 2026: Estados Unidos, México y Canadá. Esto hace que, tanto los jugadores como los espectadores deban viajar largos kilómetros para jugar o seguir a su selección favorita.

No obstante, esto beneficia que haya mayor participación en este torneo y que más personas puedan disfrutar de este evento mundial en directo, tanto los residentes de los países como los viajeros que llegan a los 3 países.

El desafío mayor para los equipos y aficionados es que cada sede ofrece condiciones distintas entre una y la otra, por ejemplo: clima, estilo de estadio, altitud, capacidad, kilómetros de distancia, etc.

Estos factores influyen en el desempeño del equipo y es importante tenerlos en cuenta a la hora de realizar estrategias para tus apuestas.

Conoce las sedes de los partidos del Mundial 2026 divididas por país:

México:

Ciudad de México – Estadio Azteca | Sede del partido inaugural

– Estadio Azteca | Sede del partido inaugural Guadalajara – Estadio Akron

– Estadio Akron Monterrey – Estadio BBVA

Canadá:

Toronto – BMO Field

– BMO Field Vancouver – BC Place

Estados Unidos:

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

– Mercedes-Benz Stadium Boston – Gillette Stadium

– Gillette Stadium Dallas – AT&T Stadium

– AT&T Stadium Houston – NRG Stadium

– NRG Stadium Kansas City – Arrowhead Stadium

– Arrowhead Stadium Los Ángeles – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Miami – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium New York / New Jersey – MetLife Stadium | Sede de la final del Mundial 2026

– MetLife Stadium | Sede de la final del Mundial 2026 Philadelphia – Lincoln Financial Field

– Lincoln Financial Field San Francisco Bay Area – Levi’s Stadium

– Levi’s Stadium Seattle – Lumen Field

Equipos clasificados al Mundial 2026

Estas son las selecciones clasificadas a hoy (48 de 48). La lista ya quedó cerrada tras los últimos partidos disputados el 31 de marzo de 2026.

Confederación Selecciones clasificadas CONMEBOL (Sudamérica) Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay UEFA (Europa) Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía AFC (Asia) Australia, Irán, Irak, Japón, Corea del Sur, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán CAF (África) Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Costa de Marfil OFC (Oceanía) Nueva Zelanda CONCACAF Curazao, Haití, Panamá Anfitriones Estados Unidos, México, Canadá

Grupos Mundial 2026

El 05 de diciembre se sortearon los grupos del Mundial 2026 y quedaron así:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa

México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Bosnia y Herzegovina

Canadá, Suiza, Qatar, Bosnia y Herzegovina Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Brasil, Marruecos, Escocia, Haití Grupo D: EE. UU., Paraguay, Australia, Turquía

EE. UU., Paraguay, Australia, Turquía Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda Grupo H : España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Irak

Francia, Senegal, Noruega, Irak Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Argentina, Austria, Argelia, Jordania Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo

Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en TV abierta vía Chilevisión. Además, se podrá visualizar por medio de streaming o TV Paga. Esto es algo muy positivo ya que no es necesario tener un plan de pago en alguna plataforma para poder acceder a tus partidos favoritos.

¿Dónde ver el Mundial en Chile?

Televisión abierta: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: Dsports

Plataformas: MI CHV, DGO, Disney+, Paramount+ y Pluto TV.

MI CHV, DGO, Disney+, Paramount+ y Pluto TV. Casas de apuestas: sitios de apuestas para apostar en el mundial con streaming.

¿Por qué Chile no clasificó al Mundial 2026?

Chile no formará parte del Mundial 2026 porque no consiguió ubicarse dentro de los seis cupos directos de CONMEBOL, ni tampoco alcanzó la posición necesaria para disputar el repechaje intercontinental, que representaba la séptima y última oportunidad para la región.

En los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, la Roja mostró un rendimiento irregular que la dejó lejos de los puestos de clasificación.

El equipo no logró sostener una identidad de juego clara, pasó por cambios de entrenador y atravesó una etapa de recambio generacional que no dio los resultados esperados a tiempo.

La Selección de Chile no sumó los puntos necesarios para estar entre las selecciones que obtuvieron su boleto a la Copa del Mundo 2026, ni por vía directa ni por la ruta del repechaje.

Selecciones latinoamericanas presentes en el Mundial 2026

Latinoamérica se presenta en este mundial de la FIFA 2026 con las mejores selecciones y el último campeón del mundo: Argentina.

Estos son los equipos de Latinoamérica que participarán del próximo Mundial de fútbol 2026:

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

México (anfitrión)

¿A qué selecciones seguir si eres chileno?

No tienes por qué seguir a una sola selección en este Mundial 2026, son muchas las opciones que ofrecen un fútbol de primera y posibilidades de llegar hasta las últimas instancias, dándole más emoción a este torneo, por lo que te sugerimos otras selecciones que te permitirán disfrutar no solo de ver sus partidos, sino también de las apuestas Mundial.

Te compartimos cada selección y los motivos por los cuales seguirlos.

Argentina

Por qué: Es la selección más cercana culturalmente, actual campeona del mundo y siempre candidata.

Es la selección más cercana culturalmente, actual campeona del mundo y siempre candidata. Qué esperar: Juego ofensivo, intensidad y figuras de clase mundial.

Uruguay

Por qué: Estilo aguerrido y competitivo, parecido al ADN futbolero chileno.

Estilo aguerrido y competitivo, parecido al ADN futbolero chileno. Qué esperar: Mucha entrega, defensa sólida y partidos tensos.

Ecuador

Por qué: Generación joven y dinámica que viene creciendo fuerte en Sudamérica.

Generación joven y dinámica que viene creciendo fuerte en Sudamérica. Qué esperar: Verticalidad, velocidad, sorpresa ante selecciones grandes.

Colombia

Por qué: Selección muy técnica, ofensiva y entretenida de ver.

Selección muy técnica, ofensiva y entretenida de ver. Qué esperar: Partidos con ritmo alto, juego por bandas y talento individual.

Estados Unidos

Por qué: Anfitrión del Mundial, proyecto moderno y jugadores crecientes en Europa.

Anfitrión del Mundial, proyecto moderno y jugadores crecientes en Europa. Qué esperar: Intensidad, fútbol físico y estadios llenos.

México

Por qué: Tradición, hinchada enorme y cercanía con el fútbol latino.

Tradición, hinchada enorme y cercanía con el fútbol latino. Qué esperar: Partidos emocionantes y ambiente único en cada estadio.

Selecciones fuera de América:

Francia – potencia absoluta.

– potencia absoluta. España – posesión y técnica.

– posesión y técnica. Portugal – ataque de nivel europeo.

– ataque de nivel europeo. Japón – una de las selecciones asiáticas más tácticas y rápidas.

TOP 5 favoritos para ganar el Mundial 2026

Analizando la calidad del plantel, el rendimiento reciente de las distintas selecciones, el historial y la mentalidad competitiva y la versatilidad táctica hemos creado una lista con los 5 equipos favoritos para el Mundial 2026.

Selección favorita ¿Por qué? 1. Francia Con Mbappé a la cabeza, un equipo jóven y su estreno goleador ante Senegal, los galos son los grandes favoritos. 2. Inglaterra El fútbol vertiginoso en su goleada ante Croacia fortalecen la posición de los ingleses. 3. Argentina Disipó todas sus dudas gracias al estreno goleador de Lionel Messi ante Argelia. 4. Alemania Mejoró mucho en los pronósticos tras golear 7-1 a Curazao. Ahora debe demostrar cuán lejos puede llegar. 5. España Perdió terreno entre los candidatos tras su igualdad con Cabo Verde, pero su equipo de jóvenes estrellas sigue siendo prenda de garantía.

Pronósticos y claves del torneo

Para los apostadores y seguidores del Mundial 2026 es fundamental entender qué equipos son favoritos, cuáles pueden sorprender (cuotas altas) y cuáles son las claves del torneo de fútbol.

A continuación detallamos algunos pronósticos y claves de apuestas estratégicas para el Mundial 2026:

Apostar en los favoritos: tienen cuotas bajas pero resultados con más probabilidades de tener éxito.

tienen cuotas bajas pero resultados con más probabilidades de tener éxito. Apuestas entre equipos fuertes: partidos entre selecciones de américa y europeas, ideales para apuestas en directo.

partidos entre selecciones de américa y europeas, ideales para apuestas en directo. Análisis de delanteros: conoce qué delanteros tienen las selecciones y apuesta al máximo goleador del torneo.

conoce qué delanteros tienen las selecciones y apuesta al máximo goleador del torneo. Sorpresas de debutantes: equipos con mucha sed de gloria van a dar lo mejor y las cuotas pre match estarán muy altas.

Guía básica para apostar en el Mundial 2026 desde Chile

Con 104 partidos por delante en uno de los torneos más importantes del fútbol en el mundo, los apostadores tendrán un mar de posibilidades para realizar sus pronósticos deportivos, por este motivo, nos parece clave crear una guía básica para apostar en el Mundial 2026.

Casa de apuestas:

Es importante elegir bien las casas de apuestas en donde te registrarás y harás tus pronósticos en el Mundial 2026. Esta debe tener licencia, métodos de pago locales, cuotas competitivas y bonos de bienvenida de apuestas o apuestas gratis en eventos del torneo.

Si vas a registrarte en una casa de apuestas, ten en cuenta que puedes obtener un bono de bienvenida en la mayoría de los operadores como el bono de bienvenida Betano Chile, Bono Novibet o bono Jugabet para apuestas.

Elegir el partido para apostar:

Dentro del Mundial 2026 tendrás distintos enfrentamientos, en cada uno de ellos podrás apostar en una lista de mercados de apuestas, por ejemplo: resultado final (1×2), resultado exacto, próximo equipo en marcar, over/under goles, córners, tarjetas y muchos más.

En el caso que los equipos que se enfrenten sean favoritos, las cuotas serán más bajas, pero si uno de los equipos es debutante o clasificó raspando las cuotas serán muy altas, por lo que te sugerimos seguir a estos equipos y ver si puedes ir por una cuota alta con posibilidades reales.

Tipos de apuestas:

Podrás realizar apuestas simples, de una sola selección de mercado y evento; o apuestas combinadas en donde podrás apostar en distintos mercados y eventos, este último tipo de ticket suma todas las cuotas y te da un extra, haciendo que la ganancia final sea más alta.

A la hora de realizar apuestas combinadas, trata de ir por mercados con mayor probabilidad para tener éxito.

Además, podrás apostar en apuestas anticipadas, apuestas en vivo, apuestas especiales y a largo plazo. Por ejemplo: ganador absoluto del torneo, goleador del torneo, ganador del grupo, entre otros.

Cuotas:

Las cuotas para el mundial funcionan no solo para multiplicar la ganancia que tendrás si tiene éxito en tus apuestas, sino también como análisisde las probabilidades de que ocurra ese resultado.

Una cuota baja refleja una amplia probabilidad de acertar, mientras que una cuota alta habla de un evento con menos probabilidades, pero que si se acierta, se gana mucho más dinero. Por eso es importante seguir a equipos no tan favoritos que puedan generar sorpresas.

Últimas noticias del Mundial 2026

Cada día estamos más cerca del inicio del Mundial 2026 y todo se va moviendo demasiado rápido, por lo que es ideal estar al día con las noticias del torneo.

Aquí te dejamos las noticias más importantes del Mundial de la FIFA 2026:

Noticia Más información Colombia lidera el ranking de asistencia en la primera fecha del Mundial 2026 El Estadio Azteca fue el más concurrido con 80.824 espectadores, igualado por Colombia vs. Uzbekistán en la primera jornada. Jugador de Qatar pidió disculpas tras fracturar brutalmente la pierna de Ismael Koné Assim Madibo fue expulsado por la dura falta que fracturó la pierna de Koné. Luego fue al vestuario canadiense a disculparse. Hinchas brasileños intentan transferir la maldición de Rocky Balboa a Argentina en el Mundial En Filadelfia, aficionados de Brasil protegieron la estatua de Rocky y colocaron una camiseta argentina para maldecir al rival campeón. Joao Neves genera polémica en Portugal al minimizar el rol de Cristiano Ronaldo El mediocampista del PSG afirmó que Cristiano “solo es un jugador más”, generando una oleada de críticas en redes sociales. Irán presentará queja formal ante la FIFA por trato desigual en el Mundial La federación iraní denuncia restricciones para llegar a Los Ángeles, pidiendo solo un día de preparación antes del partido contra Bélgica. Tim Payne, el viral defensa de Nueva Zelanda, ya tiene nuevo equipo: Olimpia El jugador neozelandés pasó de 4.000 a 5 millones de seguidores antes del Mundial y fichó por el club más laureado de Paraguay. Miami registra temperatura de 48,8 °C que amenaza a los jugadores del Mundial 2026 Un experto de la Universidad de Florida alertó que la humedad extrema de Miami convierte los partidos en una prueba de resistencia física. El haitiano Louicius Deedson, bendecido por Messi, debuta en el Mundial 2026 Deedson conoció a Messi en Haití tras el terremoto de 2010, cuando tenía nueve años. Hoy juega en la MLS con el FC Dallas. Ismael Koné sufre fractura en la pierna durante la goleada de Canadá a Qatar La fractura en la pierna izquierda de Koné conmocionó el estadio en Vancouver. Canadá ganó 4-0 pero perdió a un jugador clave. Argentina lidera el ranking FIFA tras la primera fecha del Mundial 2026 Francia subió al segundo puesto desplazando a España, mientras Portugal cayó dos posiciones tras su empate ante la República Democrática del Congo.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026.

¿Dónde será el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La final se disputará en Nueva Jersey, USA.

¿Cuántos equipos participan en el Mundial 2026?

Los equipos participantes en el Mundial de Fútbol 2026 serán 48, a diferencia de los 32 de las ediciones anteriores.

¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026?

Las selecciones que clasificaron al Mundial 2026 son 48, dentro de las más importantes podemos destacar: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Japón, Arabia Saudita, Marruecos, Inglaterra, Francia, España, Países Bajos, Alemania, entre muchos más.

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– Última actualización: Junio 2026