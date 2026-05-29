Se está gestando una batalla de alto impacto en Budapest, ya que este sábado a las 12:00 horas, el vigente campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, y el desafiante Arsenal disputarán la final 2025-26 en el Puskas Arena.

El equipo de Luis Enrique busca convertirse en el primer club francés en ganar dos Copas de Europa consecutivas, mientras que los Gunners intentan grabar su nombre en el prestigioso trofeo 20 años después de su primer intento fallido de alcanzar la supremacía continental.

Champions League – Jornadas Finales – 2025/2026 Final Paris Saint-Germain Sin Comenzar Puskas Arena – Budapest Arsenal

Previa del partido PSG vs Arsenal

Un centavo por saber qué piensa Kylian Mbappé.

Mientras el exatacante del PSG intenta resistir una revolución de los hinchas en Real Madrid, sus antiguos empleadores van por títulos consecutivos de Champions League, un honor que él intentó y no logró darle ni una sola vez a Les Parisiens durante su brillante carrera en el Parc des Princes.

Priorizando una unidad cohesionada por sobre los nombres de superestrellas, el coleccionista serial de trofeos Luis Enrique —que ahora podría unirse a Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Bob Paisley y Zinedine Zidane como el quinto entrenador en ganar tres Copas de Europa— dirigió una fase de liga discreta, con 14 puntos de 24 posibles, pero el PSG cobró vida de manera característica en las rondas eliminatorias.

AS Monaco, Chelsea, Liverpool y, más recientemente, Bayern Munich, fueron derribados por los vigentes campeones europeos, que sin sorpresa lideran la tabla de goles de esta Champions League con 44, a uno del récord histórico establecido por el Barcelona de la temporada 1999-00.

Solo una vez el PSG no logró marcar en la Champions League 2025-26: el olvidable empate 0-0 de diciembre ante Athletic Bilbao. Además, anotó más de un gol en siete de sus ocho partidos de eliminación directa, una racha que terminó en el empate 1-1 ante Bayern Munich en la vuelta de semifinales.

Los “locales” designados terminaron la temporada 2025-26 de la Ligue 1 con una nota amarga, tras caer 2-1 ante Paris FC, pero el título obligatorio ya estaba asegurado, y el gol inicial de Bradley Barcola en ese duelo significa que PSG viaja a Budapest con una sensacional racha de 27 partidos consecutivos marcando.

Pronóstico PSG vs Arsenal / © Iconsport

La final del sábado será la primera de Champions League entre dos campeones domésticos desde la temporada 2019-20, cuando PSG fue derrotado 1-0 por Bayern Munich a puertas cerradas, un presagio optimista para los hinchas más supersticiosos de Arsenal.

Resulta apropiado que los Gunners vayan por la gloria europea ante Paris Saint-Germain dos décadas después de su dolor en la capital francesa, donde la expulsión de Jens Lehmann, la escapada en posición de fuera de juego de Samuel Eto’o y el gol decisivo de Juliano Belletti hicieron que Barcelona conquistara el continente a costa de un Arsene Wenger desolado.

El ilustre francés dejó el Emirates sin haber triunfado jamás en la Champions League, pero su discípulo Mikel Arteta está ahora a solo 90 minutos de una trascendental Copa de Europa y un doblete con la liga inglesa, una hazaña que antes lograron Liverpool —dos veces—, Manchester United —dos veces— y Manchester City.

Los escépticos apuntarán al supuesto camino “fácil” de Arsenal hacia Budapest, pero los campeones de la Premier League se ganaron su lugar en el lado más amable del cuadro gracias a una actuación perfecta en la fase de liga, antes de superar tácticamente a Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid rumbo a Hungría.

Todavía invicto en Europa esta temporada, Arsenal ya es el primer equipo en completar 14 partidos sin perder en una sola campaña de Champions League. Durante ese recorrido, también mantuvo nueve porterías en cero, una cifra sin rival, apenas una menos que su registro compartido de la temporada 2005-06 junto al Real Madrid 2015-16.

El triunfo 2-1 de Arsenal sobre Crystal Palace en la Premier League el fin de semana pasado —que precedió al esperado levantamiento del trofeo— también marcó su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones, aunque seis de sus últimas siete victorias fueron por apenas un gol de diferencia, con la excepción de un 3-0 ante un Fulham afectado por enfermedades.

Arteta sí diseñó una victoria por dos goles sobre PSG en la fase de liga de la Champions League pasada, aunque luego el equipo de Luis Enrique eliminó a Arsenal en semifinales. Un año después, besar el trofeo de la Champions League representaría el sabor más dulce de la revancha.

Rendimiento reciente

Paris Saint-Germain, Champions League:

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Paris Saint-Germain, todas las competiciones:

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Arsenal, Champions League:

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Arsenal, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico PSG vs Arsenal / © Iconsport

El entrenador del PSG, Luis Enrique, tuvo el lujo de dar descanso a algunos pesos pesados en la última fecha de la Ligue 1, aunque su decisión de iniciar igualmente con Ousmane Dembélé le salió mal, ya que el ganador del Balón de Oro salió tras solo 27 minutos por una molestia en el gemelo.

El cambio del francés fue en gran medida preventivo, sin embargo, y él ha insistido en que estará en condiciones de liderar la línea ofensiva junto a Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia en el prolífico tridente de Les Parisiens.

También se espera que el lateral izquierdo Nuno Mendes supere a tiempo una molestia en el muslo para integrar el once inicial, pero no puede decirse lo mismo de Achraf Hakimi, quien sufrió una lesión moderada en los isquiotibiales en el electrizante partido de ida ante Bayern Munich.

Por lo tanto, Warren Zaïre-Emery debería actuar como lateral derecho auxiliar para los campeones, que todavía podrían no contar con Lucas Chevalier por una lesión en el muslo, aunque Matvey Safonov se ha consolidado como el número uno de Luis Enrique.

Tanto PSG como Arsenal podrían verse obligados a mirar sin poder hacer nada cómo sus laterales derechos titulares quedan fuera este sábado, ya que Jurrien Timber no juega desde antes del parón internacional de marzo debido a un problema de ingle inesperadamente severo.

Timber emitió recientemente una actualización positiva, pero no hay garantías de que esté apto para ser titular después de ocho semanas de ausencia, un dilema particularmente problemático para Arteta considerando que Ben White está definitivamente fuera por una lesión de rodilla.

El experimento de Declan Rice como lateral derecho fracasó en West Ham United, por lo que Cristhian Mosquera podría tener la intimidante tarea de intentar mantener controlado a Kvaratskhelia si Timber —quien fue convocado a la selección de Países Bajos para el Mundial— no es arriesgado desde el inicio.

El también extremo Noni Madueke debería superar a tiempo una molestia en los isquiotibiales para la final, aunque el inglés siempre estaba destinado a salir del once para que su compatriota Bukayo Saka ingresara este fin de semana.

Posibles formaciones PSG vs Arsenal

Paris Saint-Germain:

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal:

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres

Pronóstico PSG vs Arsenal

Nuestro pronóstico: Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal, en tiempo extra

El cliché del objeto imparable contra la fuerza inamovible difícilmente podría ser más apropiado, ya que los máximos goleadores de la Champions League se enfrentan a la defensa más sólida del torneo.

El temible ataque de Les Parisiens seguramente afrontará su examen más duro hasta ahora, y con unas poco espectaculares cinco porterías en cero en toda la Champions League, la defensa de Luis Enrique está lejos de ser impenetrable.

Sin embargo, Kvaratskhelia contra un Mosquera inexperto o un Timber al 70% es una idea preocupante para los hinchas de Arsenal, que deberían seguir siendo los eternos segundos de Europa después de una batalla de dos horas.

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