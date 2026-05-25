Audax Italiano visita a Olimpia este miércoles 27 de mayo, desde las 19:00 horas, por la sexta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en el Estadio ueno Defensores del Chaco, en Asunción, y será clave para el equipo chileno, que llega con siete puntos y necesita un triunfo para seguir con opciones de avanzar en una zona que llega encendida a la última jornada.

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Olimpia Asunción Sin Comenzar Audax Italiano

Previa del partido Olimpia vs Audax Italiano

Olimpia dio un paso importante en el Grupo G con su triunfo 3-1 ante Vasco da Gama en Asunción. El equipo paraguayo llegó a 10 puntos, recuperó fuerza en la pelea por el primer puesto y quedó muy bien perfilado para la última fecha, aunque todavía deberá confirmar su lugar en la definición ante Audax Italiano.

El Decano empezó perdiendo por el gol de Carlos Cuesta, pero consiguió una remontada inolvidable con los tantos de Mateo Gamarra, Hugo Sandoval y Carlos Ferreira. Ese resultado cambió el escenario del grupo y dejó a Olimpia con ventaja antes del cierre.

El equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez llega con una forma reciente positiva: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la fase, con 10 puntos acumulados en cinco presentaciones. Además, jugará en casa, en un Defensores del Chaco que puede pesar en una noche de alta tensión.

Olimpia también tiene a favor el antecedente directo. En la primera fecha, venció 2-0 a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, con goles de Rubén Lezcano y Juan Fernando Alfaro en el primer tiempo.

Pronóstico Olimpia vs Audax Italiano – © Imago

Audax Italiano, por su parte, también se metió de lleno en la conversación después de vencer 2-0 a Barracas Central. Con ese triunfo, el conjunto itálico alcanzó la línea de Vasco da Gama con siete unidades y dejó al equipo argentino eliminado con tres puntos.

El equipo de Gustavo Lema llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco partidos del grupo. Su campaña ha sido irregular, pero todavía tiene vida y dependerá de una actuación fuerte en Asunción para sostener la ilusión.

La última fecha tendrá una definición cargada de tensión: Olimpia recibirá a Audax y Vasco da Gama será local ante Barracas Central. En ese escenario, el equipo chileno no puede especular demasiado, porque necesita sumar de a tres y esperar que los resultados le permitan acomodarse en la tabla.

Audax viene de mostrar una versión sólida ante Barracas, pero el desafío será mayor. Enfrentará a un rival con jerarquía, localía y ventaja en el historial reciente de esta misma fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo G

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Olimpia 10 5 3 1 1 — — — 2 Vasco da Gama 7 5 — — — — — — 3 Audax Italiano 7 5 2 1 2 — — — 4 Barracas Central 3 5 — — — — — —

Así llegan Olimpia y Audax Italiano

Olimpia llega como líder del Grupo G con 10 puntos, tras una victoria fundamental ante Vasco da Gama. El equipo paraguayo ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido uno en la fase, lo que lo deja en posición favorable para avanzar.

En todas las competiciones, su forma reciente también es positiva. Viene de vencer 3-1 a Vasco, superar 2-1 a Barracas Central, caer 3-0 ante Vasco en Brasil, empatar 0-0 con Barracas y derrotar 2-0 a Audax en Chile.

Audax Italiano llega con siete puntos y la obligación de buscar un resultado grande en Asunción. El equipo chileno venció 2-0 a Barracas Central en su último partido, pero antes había perdido 2-1 con Vasco, empatado 1-1 ante Barracas, derrotado 2-1 a Vasco como visitante y caído 2-0 ante Olimpia en La Florida.

En el plano general, Audax muestra una campaña con altibajos, aunque su capacidad para competir fuera de casa ya quedó demostrada con el triunfo ante Vasco. Ahora necesita repetir una actuación de ese calibre ante otro rival directo.

Rendimiento reciente

Olimpia, todas las competiciones:

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Olimpia, Copa Sudamericana:

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Audax Italiano, todas las competiciones:

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Audax Italiano, Copa Sudamericana:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Olimpia vs Audax Italiano – © Imago

Audax Italiano llega con una formación pensada para competir desde la intensidad en el mediocampo y las transiciones rápidas. Gustavo Lema apostaría por Tomás Ahumada en el arco y una línea defensiva con Oliver Rojas, Diego Monreal y Daniel Piña.

En la zona media, Paolo Guajardo, Marco Collao, Nicolás Aedo y Raimundo Rebolledo buscarán sostener el equilibrio y darle salida al equipo. Más arriba, Rodrigo Cabral aparece como uno de los jugadores más desequilibrantes en ofensiva, acompañado por Giovani Chiaverano y Diego Coelho.

El conjunto itálico necesita un partido casi perfecto: controlar los momentos de presión, evitar pérdidas en salida y ser más efectivo que en la ida, donde Olimpia lo golpeó dos veces antes del descanso.

Olimpia, por su parte, tendría a Gastón Olveira en el arco, con Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Gustavo Vargas y Aníbal Chalá en defensa.

En el mediocampo, Alex Franco, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro aportarían experiencia, despliegue y manejo del ritmo. En ataque, Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón serían las principales cartas ofensivas del equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez.

El Decano llega con la ventaja de la localía, el liderato del grupo y el antecedente favorable de la ida, pero no puede relajarse ante un Audax que todavía tiene argumentos para incomodar.

Posibles formaciones Olimpia vs Audax Italiano

Olimpia:

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Gustavo Vargas, Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz, Iván Leguizamón.

Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Diego Monreal, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Nicolás Aedo, Raimundo Rebolledo; Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano, Diego Coelho.

Pronóstico Olimpia vs Audax Italiano

Nuestro pronóstico: Olimpia 2-1 Audax Italiano

Olimpia llega mejor perfilado, con el impulso de una remontada clave ante Vasco da Gama y con la localía del Defensores del Chaco como un factor relevante. Además, el análisis de probabilidades lo ubica como favorito y el antecedente directo también favorece al Decano.

Audax Italiano tiene argumentos para competir y viene de vencer 2-0 a Barracas Central, pero necesita ganar en un escenario complejo y ante un rival que ya supo superarlo en Santiago. La obligación puede empujar al equipo chileno, aunque también abrir espacios para Olimpia.

Por contexto, localía, momento y mayor margen competitivo, Olimpia aparece con ventaja para quedarse con el triunfo y asegurar su lugar en la definición del Grupo G.

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