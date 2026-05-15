Coquimbo Unido ratificó su gran momento al vencer por 3-0 a Audax Italiano en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, llegando con gran confianza al gran desafío del próximo martes ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores, duelo que puede ser clave en su lucha por clasificar a los octavos de final.

Los Piratas están cuartos con 19 puntos, mientras que los audinos se quedaron estancados en el decimotercer puesto con apenas 11 unidades, una por sobre la zona de descenso, cuando ya llevamos más de un tercio de la competición.

Lo más meritorio del cuadro del barbón es que apenas hace dos días jugó con Colo Colo por la Copa de la Liga y le ganó, por lo que se está acostumbrando a sumar de a tres, tal como lo hizo el año pasado, cuando demostró que con confianza es un cuadro muy peligroso.

Los goles de Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Guido Vadalá en los 29 minutos y el Toro de Bustinsa Nicolas Johansen en los 45+2′ pavimentaron el camino del aurinegro en el primer tiempo, también con un excelente desempeño de Cristian Zavala, quien sigue demostrando que Coquimbo es su lugar en el mundo.

Sebastián Galani cerró la historia en los 85′ contra Audax Italiano y deja al elenco de Hernán Caputto en el mejor momento de su temporada, con opciones en todas las competencias que disputan, y bien aspectados en el nivel de juego.

Estadísticas de Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 12
Coquimbo Unido
15/05/2026 20:00
3
0
Half Time : 2 0
Finalizado
Audax Italiano
  • Guido Vadala 30′
  • Nicolas Johansen 45′
  • Sebastian Galani 86′
  • Benjamin Gazzolo 49′
  • Ignacio Fuenzalida 38′
  • Giovani Chiaverano 48′
  • Michael Fuentes 65′
  • Favian Loyola 70′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
86 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Alejandro Azocar
86 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Sebastian Galani
77 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Azocar
77 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Guido Vadala
76 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Federico Mateos
76 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Marco Collao
76 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Rodrigo Cabral
76 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Michael Fuentes
72 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Lucas Pratto
72 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Nicolas Johansen
70 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Favian Loyola
67 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Favian Loyola
67 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Daniel Pina
66 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Diego Coelho
66 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Ignacio Fuenzalida
65 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Michael Fuentes
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Luis Riveros
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Martin Mundaca
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Benjamin Chandia
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cristian Zavala
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Dylan Glaby
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
49 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Benjamin Gazzolo
48 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Giovani Chiaverano
45 + 3 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Juan Cornejo
45 + 3 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Nicolas Johansen
46 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Oliver Rojas
46 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Martin Valdes
38 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Ignacio Fuenzalida
30 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Martin Mundaca
30 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Guido Vadala
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Asistencia de Juan Cornejo en el gol.
[ +3 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Nicolas Johansen!
Amonestación para Ignacio Fuenzalida.
Asistencia de Martin Mundaca en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala!
El árbitro da inicio al encuentro.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Elvis Hernandez 4
Elvis
Hernandez
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Guido Vadala 10
Guido
Vadala
Martin Mundaca 20
Martin
Mundaca
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 5
    Dylan Escobar
  • 6
    Dylan Glaby
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 12
    Lucas Pratto
  • 23
    Matias Zepeda
  • 26
    Lukas Soza
  • 27
    Luis Riveros
  • 30
    Benjamin Chandia
Audax Italiano
4-4-2
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Paolo Guajardo 7
Paolo
Guajardo
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
Ignacio Fuenzalida 33
Ignacio
Fuenzalida
Vicente Zenteno 2
Vicente
Zenteno
Marco Collao 8
Marco
Collao
Michael Fuentes 27
Michael
Fuentes
Martin Valdes 22
Martin
Valdes
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 9
    Diego Coelho
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 14
    Diego Monreal
  • 16
    Oliver Rojas
  • 17
    Favian Loyola
  • 19
    Tomas Leyton
  • 20
    Martin Jimenez
  • 28
    Federico Mateos
6
Faltas Cometidas
3
1
Fuera de Juego
0
59
Posesión de Balón
41
1
Tarjetas Amarillas
2
2
Tiros Fuera
1
5
Tiros a Puerta
1
7
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
6
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
7
1
Paradas
2
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
5
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
7
Corners 1ª Mitad
1
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
2
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Last Confrontations
AUD 0 – 1 COQ 23/08/2025
COQ 2 – 1 AUD 30/03/2025
AUD 1 – 1 COQ 24/08/2024
AUD 0 – 1 COQ 28/03/2024
COQ 1 – 1 AUD 25/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Audax Italiano?

Ambos elencos vuelven a la acción a nivel internacional: Coquimbo lo hace este martes 19 de mayo en un duelo vital frente a Deportes Tolima de Colombia en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo en el que si consigue la victoria quedará muy cerca de sellar su paso a los octavos de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Audax Italiano juega el mismo día y a la misma hora frente a Barracas Central en el Bicentenario de La Florida, compromiso en el que requiere el triunfo para seguir con opciones de avanzar en la Copa Sudamericana.

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