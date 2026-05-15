Coquimbo Unido ratificó su gran momento al vencer por 3-0 a Audax Italiano en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, llegando con gran confianza al gran desafío del próximo martes ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores, duelo que puede ser clave en su lucha por clasificar a los octavos de final.

Los Piratas están cuartos con 19 puntos, mientras que los audinos se quedaron estancados en el decimotercer puesto con apenas 11 unidades, una por sobre la zona de descenso, cuando ya llevamos más de un tercio de la competición.

Lo más meritorio del cuadro del barbón es que apenas hace dos días jugó con Colo Colo por la Copa de la Liga y le ganó, por lo que se está acostumbrando a sumar de a tres, tal como lo hizo el año pasado, cuando demostró que con confianza es un cuadro muy peligroso.

Los goles de Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Guido Vadalá en los 29 minutos y el Toro de Bustinsa Nicolas Johansen en los 45+2′ pavimentaron el camino del aurinegro en el primer tiempo, también con un excelente desempeño de Cristian Zavala, quien sigue demostrando que Coquimbo es su lugar en el mundo.

Sebastián Galani cerró la historia en los 85′ contra Audax Italiano y deja al elenco de Hernán Caputto en el mejor momento de su temporada, con opciones en todas las competencias que disputan, y bien aspectados en el nivel de juego.

Estadísticas de Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 12 Coquimbo Unido 3 0 Half Time : 2 0 Finalizado Audax Italiano Guido Vadala 30′

Nicolas Johansen 45′

Sebastian Galani 86′ Benjamin Gazzolo 49′ Ignacio Fuenzalida 38′

Ignacio Fuenzalida 38′ Giovani Chiaverano 48′

Giovani Chiaverano 48′ Michael Fuentes 65′

Michael Fuentes 65′ Favian Loyola 70′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 86 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Alejandro Azocar 86 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Sebastian Galani 77 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Azocar 77 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Guido Vadala 76 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Federico Mateos 76 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Marco Collao 76 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Rodrigo Cabral 76 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Michael Fuentes 72 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Lucas Pratto 72 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Nicolas Johansen 70 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Favian Loyola 67 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Favian Loyola 67 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Daniel Pina 66 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Diego Coelho 66 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Ignacio Fuenzalida 65 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Michael Fuentes 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Luis Riveros 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Martin Mundaca 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Benjamin Chandia 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Cristian Zavala 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Dylan Glaby 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 49 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Benjamin Gazzolo 48 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Giovani Chiaverano 45 + 3 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Juan Cornejo 45 + 3 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Nicolas Johansen 46 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Oliver Rojas 46 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Martin Valdes 38 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Ignacio Fuenzalida 30 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Martin Mundaca 30 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Guido Vadala [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] Asistencia de Juan Cornejo en el gol. [ +3 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Nicolas Johansen! Amonestación para Ignacio Fuenzalida. Asistencia de Martin Mundaca en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala! El árbitro da inicio al encuentro. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 4 Elvis

Hernandez 2 Benjamin

Gazzolo 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 7 Sebastian

Galani 15 Cristian

Zavala 10 Guido

Vadala 20 Martin

Mundaca 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

1 Gonzalo Flores



5 Dylan Escobar



6 Dylan Glaby



11 Alejandro Azocar



12 Lucas Pratto



23 Matias Zepeda



26 Lukas Soza



27 Luis Riveros



30 Benjamin Chandia

Audax Italiano Audax Italiano 4-4-2 1 Tomas

Ahumada 7 Paolo

Guajardo 13 Enzo

Ferrario 4 Daniel

Pina 29 Marcelo

Ortiz 33 Ignacio

Fuenzalida 2 Vicente

Zenteno 8 Marco

Collao 27 Michael

Fuentes 22 Martin

Valdes 21 Giovani

Chiaverano Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



9 Diego Coelho



10 Rodrigo Cabral



14 Diego Monreal



16 Oliver Rojas



17 Favian Loyola



19 Tomas Leyton



20 Martin Jimenez



28 Federico Mateos

6 Faltas Cometidas 3 1 Fuera de Juego 0 59 Posesión de Balón 41 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tiros Fuera 1 5 Tiros a Puerta 1 7 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 6 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 7 1 Paradas 2 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 5 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 7 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1 2 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Last Confrontations AUD 0 – 1 COQ 23/08/2025 COQ 2 – 1 AUD 30/03/2025 AUD 1 – 1 COQ 24/08/2024 AUD 0 – 1 COQ 28/03/2024 COQ 1 – 1 AUD 25/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Audax Italiano?

Ambos elencos vuelven a la acción a nivel internacional: Coquimbo lo hace este martes 19 de mayo en un duelo vital frente a Deportes Tolima de Colombia en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo en el que si consigue la victoria quedará muy cerca de sellar su paso a los octavos de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Audax Italiano juega el mismo día y a la misma hora frente a Barracas Central en el Bicentenario de La Florida, compromiso en el que requiere el triunfo para seguir con opciones de avanzar en la Copa Sudamericana.