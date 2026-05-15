Coquimbo Unido ratificó su gran momento al vencer por 3-0 a Audax Italiano en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, llegando con gran confianza al gran desafío del próximo martes ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores, duelo que puede ser clave en su lucha por clasificar a los octavos de final.
Los Piratas están cuartos con 19 puntos, mientras que los audinos se quedaron estancados en el decimotercer puesto con apenas 11 unidades, una por sobre la zona de descenso, cuando ya llevamos más de un tercio de la competición.
Lo más meritorio del cuadro del barbón es que apenas hace dos días jugó con Colo Colo por la Copa de la Liga y le ganó, por lo que se está acostumbrando a sumar de a tres, tal como lo hizo el año pasado, cuando demostró que con confianza es un cuadro muy peligroso.
Los goles de Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
Guido Vadalá en los 29 minutos y el Toro de Bustinsa Nicolas Johansen en los 45+2′ pavimentaron el camino del aurinegro en el primer tiempo, también con un excelente desempeño de Cristian Zavala, quien sigue demostrando que Coquimbo es su lugar en el mundo.
Sebastián Galani cerró la historia en los 85′ contra Audax Italiano y deja al elenco de Hernán Caputto en el mejor momento de su temporada, con opciones en todas las competencias que disputan, y bien aspectados en el nivel de juego.
Estadísticas de Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
- Guido Vadala 30′
- Nicolas Johansen 45′
- Sebastian Galani 86′
- Benjamin Gazzolo 49′
- Ignacio Fuenzalida 38′
- Giovani Chiaverano 48′
- Michael Fuentes 65′
- Favian Loyola 70′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Sanchez
Salinas
Hernandez
Gazzolo
Cornejo
Maximiliano
Camargo
Galani
Zavala
Vadala
Mundaca
Johansen
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
5Dylan Escobar
-
6Dylan Glaby
-
11Alejandro Azocar
-
12Lucas Pratto
-
23Matias Zepeda
-
26Lukas Soza
-
27Luis Riveros
-
30Benjamin Chandia
Ahumada
Guajardo
Ferrario
Pina
Ortiz
Fuenzalida
Zenteno
Collao
Fuentes
Valdes
Chiaverano
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
25Pedro Garrido
-
9Diego Coelho
-
10Rodrigo Cabral
-
14Diego Monreal
-
16Oliver Rojas
-
17Favian Loyola
-
19Tomas Leyton
-
20Martin Jimenez
-
28Federico Mateos
¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Audax Italiano?
Ambos elencos vuelven a la acción a nivel internacional: Coquimbo lo hace este martes 19 de mayo en un duelo vital frente a Deportes Tolima de Colombia en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo en el que si consigue la victoria quedará muy cerca de sellar su paso a los octavos de la Copa Libertadores 2026.
Por su parte, Audax Italiano juega el mismo día y a la misma hora frente a Barracas Central en el Bicentenario de La Florida, compromiso en el que requiere el triunfo para seguir con opciones de avanzar en la Copa Sudamericana.