Coquimbo Unido y Audax Italiano se miden este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

El duelo entre Coquimbo Unido y Audax Italiano se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, se podrá ver en vivo en streaming en HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: TNT Sports en HBO Max

Coquimbo Unido y Audax Italiano juegan este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Hora: 20:00 horas
  • Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

  • Árbitro: Juan Lara
  • 1er asistente: Carlos Venegas
  • 2do asistente: Marcia Castillo
  • 4to árbitro: Nicolás Millas
  • VAR: Cristian Galaz
  • AVAR: Eric Pizarro

Coquimbo Unido viene de vencer por la mínima a Colo Colo y arrebatarle el primer lugar del Grupo A en la Copa de la Liga. En su último partido del Campeonato Nacional, en tanto, cayó por 3-1 ante los albos en el Estadio Monumental.

Por su parte, Audax Italiano llega tras golear por 4-2 a Deportes La Serena en la Copa. Mientras que su último compromiso en el torneo fue un empate 2-2 ante Deportes Limache.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue en la temporada 2025 con triunfo para los piratas por 1-0 en La Florida.

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar. DT: Hernán Caputto.

Tomás Ahumada; Daniel Piña, Raimundo Rebolledo, Marcelo Ortiz; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao, Esteban Matus, Michael Fuentes; Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Last Confrontations
AUD 0 – 1 COQ 23/08/2025
COQ 2 – 1 AUD 30/03/2025
AUD 1 – 1 COQ 24/08/2024
AUD 0 – 1 COQ 28/03/2024
COQ 1 – 1 AUD 25/08/2023

