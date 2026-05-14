Coquimbo Unido y Audax Italiano se miden este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026?
El duelo entre Coquimbo Unido y Audax Italiano se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, se podrá ver en vivo en streaming en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026?
Coquimbo Unido y Audax Italiano juegan este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.
- Fecha: Viernes 15 de mayo
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
Árbitros de Coquimbo vs Audax Italiano
- Árbitro: Juan Lara
- 1er asistente: Carlos Venegas
- 2do asistente: Marcia Castillo
- 4to árbitro: Nicolás Millas
- VAR: Cristian Galaz
- AVAR: Eric Pizarro
¿Cómo llegan Coquimbo vs Audax Italiano?
Coquimbo Unido viene de vencer por la mínima a Colo Colo y arrebatarle el primer lugar del Grupo A en la Copa de la Liga. En su último partido del Campeonato Nacional, en tanto, cayó por 3-1 ante los albos en el Estadio Monumental.
Por su parte, Audax Italiano llega tras golear por 4-2 a Deportes La Serena en la Copa. Mientras que su último compromiso en el torneo fue un empate 2-2 ante Deportes Limache.
La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue en la temporada 2025 con triunfo para los piratas por 1-0 en La Florida.
Formaciones de Coquimbo vs Audax Italiano
Formación de Coquimbo
Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar. DT: Hernán Caputto.
Formación de Audax Italiano
Tomás Ahumada; Daniel Piña, Raimundo Rebolledo, Marcelo Ortiz; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao, Esteban Matus, Michael Fuentes; Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.
Coquimbo vs Audax Italiano minuto a minuto
- Team Stats