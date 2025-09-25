Google volvió a revolucionar la forma de consumir contenido con una nueva función en Discover que permite seguir medios de comunicación específicos, tal como lo haces actualmente en las redes sociales.

Ahora ya no tienes que ver un mar de noticias, puedes elegir directamente que Al Aire Libre aparezca prioritariamente en tu feed móvil y con eso aseguras no perderte las mejores noticias deportivas de Chile.

📱 Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover

Hay dos formas extremadamente sencillas para seguirnos en Discover y solo toma unos segundos:

Modo fácil:

Abre este enlace y sigue a Al Aire Libre.

Presiona el botón “Seguir” en la parte superior derecha

Método manual:

Abre la app de Google en tu celular (Android o iOS)

Localiza una noticia de nuestro medio

Presiona “Seguir” en la esquina superior derecha

🏆 ¿Por qué debes seguir a Al Aire Libre en Discover?

Al activar esta función tendrás acceso prioritario a:

Noticias deportivas de último minuto de Chile y el mundo

de Chile y el mundo Amplia cobertura sobre Colo Colo, U de Chile y todo el fútbol nacional

y todo el fútbol nacional Actualización de noticias sobre el mercado de pases y transferencias

y transferencias Cobertura completa de nuestros tenistas en el circuito ATP

Todos los hitos de nuestros deportistas del Team Chile a lo largo del mundo

📊 ¿Qué ventajas tiene esta nueva función de Google?

La actualización permite mayor personalización del feed de noticias:

Control directo: Tú decides qué medios ver prioritariamente

Menos dependencia del algoritmo: No solo ves lo que Google cree que te gusta

Acceso inmediato: Al Aire Libre aparecerá destacado en tu pantalla principal

Contenido diverso: Próximamente incluirá publicaciones de X eInstagram

🌐 ¿En qué dispositivos funciona?

La función está disponible en:

Android : Desliza hacia la derecha desde la pantalla principal o abre la app de Google

: Desliza hacia la derecha desde la pantalla principal o abre la app de Google iPhone : Descarga la app de Google desde App Store y accede a la pestaña Discover

: Descarga la app de Google desde App Store y accede a la pestaña Discover Navegadores móviles: Funciona también desde navegadores web en dispositivos móviles

🔷Requisito: Debes tener iniciada sesión con tu cuenta de Google