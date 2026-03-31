Luego de una semana larga sin competencia, Colo Colo regresa a la cancha en un momento que no admite tropiezos. Este miércoles recibe a Huachipato por la tercera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga con una obligación clara: ganar. El triunfo de Coquimbo Unido apretó la tabla y dejó al Cacique sin margen si quiere recuperar el liderato.

Pero la presión no es solo deportiva. Fernando Ortiz enfrenta un escenario complejo para armar la citación debido a varias bajas ofensivas, movimientos tácticos inesperados y decisiones que pueden marcar la semana completa del Popular, que además proyecta su visita a Deportes Concepción por la Liga de Primera y sigue avanzando en el ambicioso plan del nuevo Estadio Monumental para 60 mil personas.

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Ortiz mueve el tablero ante Huachipato, un juvenil puede meterse en la citación, Vidal vuelve como líbero y ya es oficial la capacidad del nuevo Monumental. Todo el Colo Colo HOY, minuto a minuto.