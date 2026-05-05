El pasado fin de semana Colo Colo consiguió un triunfo vital. Los albos derrotaron por 2-1 a Coquimbo Unido y recuperaron el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026.

Sin embargo, no todo fue festejo en el Estadio Monumental. Esto porque la preocupación se apoderó por la situación de Álvaro Madrid, quien fue reemplazado en el minuto 79 tras sufrir algunas molestias musculares. Aunque en las últimas horas Fernando Ortiz recibió buenas noticias sobre el estado del jugador.

¿Qué le pasó a Álvaro Madrid?

Durante la victoria de Colo Colo sobre Coquimbo Unido por la novena fecha del Campeonato Nacional, Madrid sintió molestias musculares que lo obligaron a abandonar el campo en el minuto 79, siendo reemplazado por Francisco Marchant.

Afortunadamente para el Popular, el jugador no sufrió ningún problema de gravedad. Según informó la periodista de TNT Sports, Carolina Muñoz, la molestia se trató de un calambre, descartando cualquier lesión muscular de mayor consideración. “Álvaro Madrid está entrenando con absoluta normalidad, no hay problemas con el jugador que salió producto de un calambre en el partido contra Coquimbo Unido y es una alternativa para Ortiz en el partido de este fin de semana”, precisó la comunicadora.

¿Está disponible Álvaro Madrid en Colo Colo?

La confirmación de que Madrid entrenó con normalidad este martes es una buena noticia para Ortiz, puesto que podrá contar con él para los próximos partidos del Cacique. El volante se ha consolidado como uno de los pilares del mediocampo albo en 2026 y se ha ganado un puesto en el esquema del técnico argentino. Su presencia es clave en la zona de creación del Cacique y poco a poco se ha ganado el respaldo de los hinchas..

Su disponibilidad es especialmente relevante considerando que Colo Colo enfrentará desafíos clave tanto en la Copa de la Liga como en el Campeonato Nacional en los próximos días. En ese contexto, perder a Madrid habría complicado seriamente las opciones de Ortiz en el mediocampo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras su triunfo ante Coquimbo por el torneo, el próximo partido de Colo Colo será frente a Deportes Concepción este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.