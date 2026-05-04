Colo Colo respira la tranquilidad de la cima en solitario. El triunfo 3-1 ante Coquimbo Unido no solo significó tres puntos de oro, sino que marcó el renacer de figuras que venían siendo cuestionadas por la parcialidad alba. Con un Estadio Monumental que nuevamente promete estar a plena capacidad, el club se prepara para un fin de semana de alta intensidad con una programación doble que incluye al primer equipo masculino y al imparable fútbol femenino. La “era Ortiz” sigue dando frutos, no solo en resultados, sino en la gestión de un camarín que parece haber cerrado filas ante la adversidad.

Sin embargo, el éxito deportivo viene acompañado de una rigurosa planificación administrativa. Desde este lunes, el proceso de venta de entradas se toma la agenda de los socios y abonados, mientras que en lo deportivo, la revisión de los minutos Sub-21 trae alivio al cuerpo técnico. La consolidación de juveniles en puestos clave está permitiendo que el Eterno Campeón cumpla con las bases del torneo sin sacrificar la jerarquía necesaria para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

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