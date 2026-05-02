Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con 42 mil espectadores y presencia de público visitante en el sector Magallanes. El partido corresponde a una jornada pendiente de la Liga de Primera 2026, y Fernando Ortiz prepara un once con al menos cinco variantes respecto al equipo que venció a Universidad de Concepción.

El triunfo en el sur dejó una conclusión clara para el DT argentino: apostar por la dupla ofensiva. Javier Correa y Maximiliano Romero anotaron en ese partido y jugarán juntos en el ataque ante los piratas. Lo que cambia es el bloque que los rodea, con ajustes en defensa, mediocampo y en la rotación de nombres que quedaron debiendo.

¿Cuál sería la formación de Colo Colo ante Coquimbo?

Según informó Cacique Pasión, Colo Colo formará con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; y Javier Correa junto a Maximiliano Romero en la delantera.

El cambio más llamativo es el regreso de Vidal a la titularidad y la entrada de Matías Fernández Cordero, que dejará a Jeyson Rojas fuera del once inicial. El canterano no tuvo un buen partido en Concepción, y la presencia de Fernández aporta más criterio en la salida.

¿Por qué Pastrán y Aquino quedarían fuera del once?

Lautaro Pastrán fue titular ante Universidad de Concepción, pero no respondió. Impreciso y sin continuidad en el juego, el ex Liga de Quito fue uno de los nombres más bajos del equipo en ese partido, tanto que recordó a su mala actuación ante la U en el Superclásico. Ortiz lo relegará al banco para el duelo de mañana.

Claudio Aquino mantiene su condición de suplente. Ante el Campanil ingresó cuando el marcador complicaba a los albos y, aunque no tuvo protagonismo directo, su tiro de esquina derivó en el 2-1 de Correa. Sin embargo, ese aporte puntual no convenció al técnico para subirlo al once. Aquino sigue siendo una opción de recambio para este duelo pendiente.