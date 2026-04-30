Una impactante noticia sacudió al mundo de Colo Colo durante las últimas horas desde tierras paraguayas. Cristian Bogado, delantero que se coronara campeón con el “Eterno Campeón” en la temporada 2009, fue detenido por la policía de su país natal en el marco de una compleja causa judicial.

El otrora goleador, conocido popularmente como el “Torito”, fue interceptado mientras transitaba por la vía pública en una operación que terminó con el exjugador en una celda de comisaría por algunas horas.

¿Por qué detuvieron a Cristian Bogado en Paraguay?

Cristian Bogado fue detenido debido a una orden de captura vigente por el incumplimiento del deber legal alimentario, tras una denuncia por el no pago de la pensión alimenticia de uno de sus hijos.

La captura se concretó cerca del mediodía de este miércoles en la ciudad de Ñemby, específicamente en el sector de Acceso Sur. Según los reportes oficiales, agentes de la Comisaría 7ª Central realizaban patrullajes preventivos cuando procedieron a fiscalizar al exjugador.

Al ingresar sus datos en el sistema informático, los efectivos confirmaron que pesaba sobre él una orden emitida por la jueza Silvia Knoop González. La causa judicial se encuentra abierta desde el año 2016 tras la denuncia interpuesta por su expareja, Shirley Reyes.

¿De cuánto es la deuda de pensión de alimentos de Cristian Bogado?

La millonaria deuda que arrastra el exdelantero de Colo Colo ascendería a los 170 millones de guaraníes, cifra que equivale aproximadamente a 24 millones de pesos chilenos.

Pese a la gravedad de la orden de captura, el “Torito” recuperó su libertad cerca de las 16:00 horas del mismo día. Su salida de la comisaría se produjo luego de que su defensa lograra una orden de liberación, la cual se adoptó bajo el compromiso formal de regularizar la totalidad de la deuda pendiente con la madre de su hijo.

El paso de Cristian Bogado por el fútbol chileno

Cristian Bogado construyó gran parte de su nombre en el fútbol sudamericano gracias a sus exitosos pasos por Chile, donde defendió las camisetas de Colo Colo, Deportes Iquique y Audax Italiano.