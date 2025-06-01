Mundial

Todos los clasificados al Mundial 2026: lista completa, bombos, repechajes y cómo será el sorteo

¿Un Mundial paralelo? Chile se acerca a participar en inédita competencia

EN VIVO: Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17

Resumen de Uganda vs Chile por el Mundial Sub 17 2025: goles, resultado y estadísticas

Uganda vs Chile por el Mundial Sub 17

Francia convirtió en pesadilla el sueño mundialista de Chile Sub 17: goles, resultado y estadísticas

¿Quién transmite Francia vs Chile? Horario, canal de TV y cómo ver online el debut de La Roja en el Mundial Sub 17 Qatar 2025

Nuevo formato del Mundial Sub 17 Qatar 2025: cómo se juega, cuántos clasifican y qué necesita Chile para avanzar

Los 21 convocados de Chile para el Mundial Sub 17 Qatar 2025: quiénes son las joyas de La Roja juvenil

Grupo K del Mundial Sub 17 Qatar 2025: los rivales de Chile y sus figuras a seguir

Chile en el Mundial Sub 17 Qatar 2025: calendario, rivales, horario y transmisión del debut ante Francia

La oportunidad de oro que se acerca a La Roja para decir presente en el Mundial de 2030

Alexis Sánchez no piensa en el retiro y sueña con el Mundial 2030

¡Bombazo! La reunión de Conmebol que definirá si Chile va al Mundial

Entradas Mundial 2026: cuándo salen a la venta, cómo comprarlas, precios y todo lo que necesitas saber

Eliminatorias Mundial 2030: ¿Qué opciones tiene Chile y cuándo comienza el camino en Sudamérica?

EN VIVO | Brasil vs Chile por las Clasificatorias

Alcalde de Coquimbo estalla contra Nicolás Córdova y aumenta la polémica en La Roja

La “fórmula Córdova” deja a Chile encabezando especial listado en esta fecha de las Clasificatorias

Las bajas de La Roja ante Brasil que complican a Nicolás Córdova

Desde Brasil destacan a cuatro cracks de la renovada selección chilena: “Son las esperanzas”

95% de fe: Así le irá a Chile frente a Brasil, según la IA

Gabriel Suazo dejó en claro a quién quiere como DT de La Roja a partir del 2026

“No es lo ideal”: La confesión de Nicolás Córdova sobre su interinato en La Roja

Con varias sorpresas: Nicolás Córdova entregó la nómina de La Roja para las últimas dos fechas Eliminatorias

Córdova prepara una GRAN sorpresa en la nómina de La Roja para el cierre de las Clasificatorias

La influencia de Pellegrini en el DT del Chelsea campeón del Mundial de Clubes

¿En qué afecta el Mundial de Clubes al fútbol chileno? Buljubasich lo explica

Autogol, lesión y eliminación: el desastre de Pulgar en el Mundial de Clubes

Erick Pulgar hunde a Flamengo con un autogol en el duelo ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes

¿Quiénes son los chilenos que jugaron en Benfica? El club va por los octavos del Mundial de Clubes

Polémica en La Roja: revelan el plan de un jugador para ser liberado en plenas Clasificatorias

Es chileno, jugó el Mundial de Clubes y aparece como una gran oportunidad de mercado

Paulo Díaz fue apuntado por la eliminación de River Plate en el Mundial de Clubes

¿Juega Paulo Díaz? Inter vs River en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Mundial de Clubes 2025

Flamengo y Erick Pulgar tendrán apasionante cruce en octavos de final del Mundial de Clubes

Primer fracaso de Conmebol: Boca Juniors de Palacios y Alarcón quedó eliminado del Mundial de Clubes

¿Juega Carlos Palacios? Auckland vs Boca en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Mundial de Clubes 2025

Gran polémica: Rudiger denunció insulto racista de Cabral en el Mundial de Clubes

¿Le habrá ido igual que a Carlos Palacios? Así calificaron a Paulo Díaz en River Plate

Paulo Díaz jugó un partidazo, pero River puso en suspenso su clasificación en el Mundial de Clubes

La FURIOSA reacción de Paulo Díaz tras increíble gol perdido de River en el Mundial de Clubes

“Lo más flojo”: Prensa argentina despedazó a Carlos Palacios tras derrota de Boca en Mundial de Clubes

Boca mostró un GRAN CORAZÓN ante Bayern, pero terminó perdiendo en el Mundial de Clubes

¿Juega Carlos Palacios? Boca vs Bayern en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Mundial de Clubes 2025

Flamengo y Erick Pulgar están imparables: Tumbaron a Chelsea en el Mundial de Clubes

Lo que el PSG y la U de Chile tienen en común… Y no es solo el azul

Volvió a Sudamérica para jugar el Mundial de Clubes y llena de elogios a Erick Pulgar

