El fútbol chileno vuelve a la élite juvenil después de seis años. La Selección chilena, dirigida por Sebastián Miranda, regresa al escenario mundial tras su última participación en Brasil 2019, donde alcanzó los octavos de final.

Esta nueva generación clasificó al Mundial Sub 17 tras obtener el cuarto lugar en el Sudamericano Sub 17 de Colombia, destacando por su fútbol ofensivo, velocidad en los costados y personalidad para competir de igual a igual frente a potencias como Brasil o Argentina.

El desafío ahora será ratificar ese nivel en Qatar 2025, torneo que por primera vez se disputa con 48 selecciones y que servirá de vitrina global para los jóvenes talentos chilenos.

📋 Lista completa de convocados de Chile Sub 17 para el Mundial de Qatar 2025

Miranda apostó por un grupo equilibrado que combina figuras del Sudamericano y nuevos nombres que ganaron espacio en la recta final del proceso. Hay presencia de siete clubes chilenos y dos futbolistas formados en Estados Unidos.

🧤 Arqueros:

Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Exequiel Bustamante (Everton), Cristóbal Del Río (Universidad Católica).

🛡️ Defensas:

Bruno Torres (Colo Colo), Alonso Olguín (Colo Colo), Matías Orellana (Colo Colo), Francisco Daza (Universidad Católica), Jaime Poblete (Universidad de Concepción), Martín Jiménez (Audax Italiano).

⚙️ Mediocampistas:

Sebastián Vargas (Santiago Wanderers), Nicolás Pérez (Deportes Temuco), Cristian Díaz (Colo Colo), Matías París (O’Higgins), Joaquín Meneses (Universidad Católica), Antonio Riquelme (Real Salt Lake, EE.UU.).

⚡ Delanteros:

Zidane Yáñez (New York City FC, EE.UU.), Yastin Cuevas (Colo Colo), Ian Alegría (Palestino), Amaro Pérez (Universidad Católica), Jhon Cortés (Universidad de Chile), Javier Gutiérrez (O’Higgins).

🌟 ¿Quiénes son las figuras más destacadas de Chile Sub 17?

Entre los 21 convocados, varios nombres ya asoman como el futuro inmediato del fútbol chileno.

Bruno Torres (Colo Colo): Capitán y pilar defensivo. Liderazgo, firmeza y salida clara desde el fondo.

Capitán y pilar defensivo. Liderazgo, firmeza y salida clara desde el fondo. Zidane Yáñez (New York City FC): Goleador y figura ofensiva. Formado en la academia de New York Red Bulls, es el desequilibrante del equipo.

Goleador y figura ofensiva. Formado en la academia de New York Red Bulls, es el desequilibrante del equipo. Antonio Riquelme (Real Salt Lake): Volante creativo con paso por academias de EE.UU. Conduce y asiste con criterio.

Volante creativo con paso por academias de EE.UU. Conduce y asiste con criterio. Alonso Olguín (Colo Colo): Central goleador. Marcó tres tantos en el Sudamericano y ya es seguido por clubes del exterior.

Central goleador. Marcó tres tantos en el Sudamericano y ya es seguido por clubes del exterior. Vicente Villegas (Coquimbo Unido): Arquero titular del proceso. Reflejos, personalidad y futuro prometedor.

Arquero titular del proceso. Reflejos, personalidad y futuro prometedor. Martín Jiménez (Audax Italiano): Lateral derecho con proyección ofensiva. Ya debutó en Primera División.

🧠 ¿Qué caracteriza a esta generación Sub 17 de Chile?

El sello de Miranda ha sido claro: intensidad, rotación y fútbol ofensivo. La Roja Sub 17 se distingue por su presión alta, transiciones rápidas y juego asociativo desde la salida.

Además, la mayoría de sus jugadores ha tenido roce en series Proyección o Primera División, lo que eleva el nivel competitivo.

Varios integrantes —como Riquelme, Yáñez y Torres— ya firmaron contratos profesionales, un hecho inusual en generaciones anteriores.

🥇 Los campeones históricos y figuras que brillaron en el Mundial Sub 17

Desde 1985, el torneo ha sido la cuna de grandes estrellas del fútbol mundial.

Palmarés histórico:

🇳🇬 Nigeria (5 títulos)

🇧🇷 Brasil (4 títulos)

🇲🇽 México (2 títulos)

🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Alemania, 🇬🇭 Ghana, 🏴 Inglaterra, 🇨🇭 Suiza, 🇸🇦 Arabia Saudí, 🇺🇸 EE.UU., 🇷🇺 URSS — 1 título cada uno

Entre las leyendas que surgieron en esta competición destacan Ronaldinho, Toni Kroos, Cesc Fàbregas, Kelechi Iheanacho, Phil Foden y Gabriel Veron.

🏅 Balón de Oro del Mundial Sub 17: los mejores jugadores de cada edición

El Balón de Oro adidas reconoce al futbolista más destacado del Mundial Sub 17. Estos son algunos de los ganadores que luego brillaron en la élite:

1997: 🇧🇷 Ronaldinho (Brasil)

2003: 🇪🇸 Cesc Fàbregas (España)

2005: 🇧🇷 Anderson (Brasil)

2007: 🇩🇪 Toni Kroos (Alemania)

2017: 🏴 Phil Foden (Inglaterra)

2019: 🇧🇷 Gabriel Veron (Brasil)

2023: 🇩🇪 Paris Brunner (Alemania)

Chile buscará que alguna de sus jóvenes figuras se sume algún día a esta prestigiosa lista.

📣 Sigue todas las novedades, análisis y resultados de La Roja Sub 17 en Qatar 2025 a través de Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.