La gira de la Selección Chilena por Oceanía no solo dejó una herida profunda en lo deportivo tras el 4-1 sufrido ante Nueva Zelanda, sino que también abrió una grieta entre el plantel y la opinión pública. El capitán de La Roja, Gabriel Suazo, fue el único que dio la cara tras el papelón en el Eden Park, pero sus palabras, lejos de calmar las aguas, encendieron una hoguera de críticas en el país.

El lateral del Sevilla defendió con todo el interinato de Nicolás Córdova y minimizó los cuestionamientos externos, asegurando que el equipo está “creciendo”. Esta postura no cayó nada de bien en el círculo periodístico, siendo el comunicador de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, quien alzó la voz para frenar en seco al formado en Colo Colo con un análisis lapidario sobre el presente nacional.

¿Qué dijo Gabriel Suazo tras la derrota de Chile vs Nueva Zelanda?

A pesar de la estrepitosa caída, Suazo optó por un discurso optimista que generó anticuerpos. El capitán afirmó que el grupo está convencido de la idea de Córdova: “Con Nico nos estamos sintiendo muy cómodos en su idea de juego, estamos creyendo y estamos convencidos en lo que él nos entrega”, sostuvo el jugador del Sevilla.

Además, envió un mensaje directo a los analistas y a la hinchada: “Los comentarios negativos que vienen desde afuera, a nosotros no nos afectan, porque estamos cerrados en lo nuestro. No creo que se haya retrocedido en nada”. Estas frases fueron el detonante para la furia de la prensa local, que considera que tras un 4-1 ante un rival menor, no hay espacio para la complacencia.

El feroz “parele” de Cristián Caamaño al capitán de La Roja

Cristián Caamaño no se guardó nada en Puntapié Inicial y encaró al capitán por su falta de autocrítica tras dos procesos fallidos. “Oye, pero no puede ser… ¿en serio se calentó Gabriel Suazo? ¿El que lleva dos Clasificatorias quedando fuera del Mundial?”, disparó el periodista de entrada.

Para el comunicador, el discurso de Suazo es peligroso dado el historial reciente de la Selección. “El capitán tiene que entender que Chile no puede recibir más papelones. ‘Nos estamos conociendo’; había dos jugadores nuevos, el resto de la zaga viene jugando hace tres Clasificatorias”, agregó Caamaño, para cerrar con una frase que se volvió viral: “No me jodan más, así no vamos a llegar a ninguna parte”.

En resumen

La postura: Gabriel Suazo respaldó a Nicolás Córdova y restó importancia a las críticas externas.

Gabriel Suazo respaldó a Nicolás Córdova y restó importancia a las críticas externas. La reacción: Cristián Caamaño criticó duramente al capitán por la falta de resultados en los últimos años.

Cristián Caamaño criticó duramente al capitán por la falta de resultados en los últimos años. El argumento: El periodista recordó que la base del equipo ya tiene experiencia y no puede apelar a que “se están conociendo”.

El periodista recordó que la base del equipo ya tiene experiencia y no puede apelar a que “se están conociendo”. El saldo: Chile cierra su gira con un 4-2 a favor (Cabo Verde) y un humillante 1-4 en contra (Nueva Zelanda).

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