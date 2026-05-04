Nelson Acosta, el histórico director técnico que llevó a la Selección chilena al Mundial de Francia 1998 y obtuvo el bronce en Sidney 2000, enfrenta actualmente una dura realidad personal. Diagnosticado con el mal de Alzheimer hace ya nueve años, el estratega ha pasado gran parte de este tiempo en su propiedad en San Vicente de Tagua Tagua.

Sin embargo, su hija Silvana Acosta realizó este lunes una denuncia pública a través de sus redes sociales para solicitar que “la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad”. En su mensaje, apeló al respeto de los hinchas que fueron parte de su historia deportiva para que ahora lo acompañen en su historia de vida.

¿Por qué la familia de Nelson Acosta solicita su traslado urgente a Santiago?

La complejidad del Alzheimer que padece el exseleccionador exige un nivel de cuidados especializados que la zona rural de San Vicente no puede proporcionar.

El manejo médico del exentrenador se ha vuelto sumamente difícil en su residencia actual debido a la falta de infraestructura acorde a sus necesidades. Su hija fue enfática al señalar que “necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo”, agregando que el histórico DT “no puede seguir en su casa en el campo, porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene”.

A pesar de que el estratega cuenta con los medios para costear su atención, estos se encuentran inaccesibles, lo que obligó a Silvana a solicitar un crédito bancario personal para solventar los gastos inmediatos. Según explicó, “papá toda su vida fue trabajador, organizado. Por lo tanto, no le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria”.

¿Cuáles son las trabas judiciales que denuncian los familiares de Nelson Acosta?

A pesar de un fallo judicial de 2025 que ordenaba proteger al estratega, la inacción de los tribunales y del curador asignado impiden el bienestar del paciente.

La familia denuncia que, tras un año del dictamen de la Corte de Apelaciones de Rancagua para agilizar su protección, la situación no ha avanzado e “incluso estamos peor”. Silvana Acosta dirigió sus críticas más duras contra el curador ad litem encargado de velar por los intereses del extécnico, acusando que “en tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”.

Además, reveló irregularidades en el patrimonio de su padre, indicando que existen oficinas y casas arrendadas por familiares donde “ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá, como legalmente debería ser”, lo que agrava el desamparo financiero que rodea su tratamiento.