Con la obligación de ganar y comenzar a abrochar un lugar en el Mundial de Brasil 2027, Chile visita a Uruguay este sábado 18 de abril en Montevideo. La Roja llega con dos duras caídas a cuesta y no puede comprometer su lugar en el repechaje mundialista, mientras las charrúas buscan acercarse a zona de clasificación en la tabla de la Liga de Naciones Femenina 2025-26.

¿Quién transmite en vivo Chile vs Uruguay?

📺 TV: Chilevisión
💻 Streaming: CHV en línea / MiCHV

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Uruguay?

El partido entre La Roja y Uruguay se disputará este sábado 18 de abril, a partir de las 17:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.

🗓 Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
🕠 Hora: 17:00 horas
🏟 Estadio: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay
🏆 Competición:  Liga de Naciones Femenina – Fecha 7

¿Cómo llegan Chile y Uruguay al partido?

La Roja llega a Montevideo tras dos resultados que complicaron su panorama en la tabla. Primero cayó ante Argentina por 1-0 en Valparaíso, y días después sufrió una derrota 2-0 ante Colombia en Cali. A pesar de eso, el equipo dirigido por Luis Mena se mantiene cuarto en la tabla con 7 puntos, lo que por ahora le da acceso al repechaje mundialista.

Uruguay, en tanto, viene de una victoria 2-1 ante Bolivia en El Alto, resultado que le insufló vida al conjunto charrúa. Los resultados anteriores no han sido consistentes: perdieron ante Perú (2-1) y empataron con Ecuador (0-0). La Celeste acumula 5 puntos y está tres unidades debajo de Chile, por lo que este partido es prácticamente una final para ambas.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

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