Datos Clave Grupo definido: Chile quedó en el Grupo J del Mundial junto a EE.UU., Montenegro y Argelia. Debut: Chile se estrenará ante los africanos el 21 de noviembre. Fecha del Mundial: La Copa del Mundo se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026.

La selección chilena sub 17 conoció este jueves sus rivales en el Mundial de Qatar 2026. El combinado nacional dirigido por Ariel Leporati quedó encuadrado en el Grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia, en un torneo que reunirá a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

¿Cuál es el grupo de Chile en el Mundial sub 17?

La FIFA realizó el sorteo de la fase de grupos y Chile, que integró el bombo 2 de la ceremonia, quedó en el Grupo J con tres rivales de distintas confederaciones: Estados Unidos por Concacaf, Montenegro por UEFA y Argelia por CAF.

Es un grupo exigente pero accesible para una selección que llegó al sorteo con el respaldo de una gran campaña en el Sudamericano sub 17, competencia donde el equipo de Leporati mostró el nivel que lo coloca entre los candidatos a avanzar en Qatar.

#LaRoja 🇨🇱 Sub-17 formará parte del Grupo J de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™️🏆



Los dirigidos por Ariel Leporati se medirán en la Fase de Grupos ante Estados Unidos 🇺🇸, Montenegro 🇲🇪 y Argelia 🇩🇿.



¡VAMOS CHILE! 💪#VamosLaRojaSub17#U17WC pic.twitter.com/lVkIHoi96K — Selección Chilena (@LaRoja) May 21, 2026

¿Cómo llegan los rivales de Chile al Mundial?

De los tres rivales del Grupo J, Estados Unidos es el único con participación reciente en la máxima cita de la categoría. Los norteamericanos estuvieron en el Mundial sub 17 de 2025, donde quedaron en el puesto 18 tras ser eliminados en los dieciseisavos de final por Marruecos.

Argelia regresa al torneo tras una larga ausencia: su última participación fue en el Mundial sub 17 de 2009. Montenegro, en cambio, debutará en una Copa del Mundo de la categoría, lo que lo convierte en el rival con menor historial en el torneo de los tres.

¿Cuándo se juega el Mundial sub 17?

El Mundial sub 17 de Catar 2026 se disputará entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre. El torneo contará con la participación de 48 selecciones y Chile fue emparejado en el Grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial?

La Roja sub 17 abrirá su participación el 21 de noviembre ante Argelia, en lo que será el primer duelo del Grupo J. Luego enfrentará a Estados Unidos el 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Montenegro el 27 de noviembre.