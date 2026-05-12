Tal como lo hizo en Málaga y en Villarreal: Manuel Pellegrini repite la hazaña y clasifica a Betis a la Champions League, demostrando que no necesita estar en los mejores equipos del mundo para jugar el torneo más importante de clubes en el planeta.

El Ingeniero lo hizo con la victoria de este martes de su equipo por 2-1 contra Elche de Lucas Cepeda, en un duelo en el que el delantero chileno no vio acción, dando cuenta del terreno que ha perdido en las últimas fechas de La Liga española.

El efecto colateral de esto es que Pellegrini asegura con esto su continuidad en el elenco bético para dirigir su primera Champions con ellos, despejando dudas en España y sellando su alejamiento de La Roja, al menos, para este año, aunque parece ser algo definitivo, dado que el Equipo de Todos necesita con urgencia definir a su estratega y no resulta saludable seguir esperando al experimentado estratega.

Los goles de Betis vs Elche por La Liga 2025-26

Betis abrió la cuenta en los nueve minutos de juego con un gol de Cucho Hernández, pero antes del descanso llegó la igualdad de la visita a través de Héctor Fort, dejando una cuota de incertidumbre en el Benito Villamarín.

Comenzando el segundo tiempo llegó una pésima noticia para Elche con la expulsión de Léo Pétrot en los 49′, lo que aprovechó la escuadra de Pellegrini para ganar el compromiso, con un último tanto de Pablo Fornals en los 68′.

Estadísticas de Betis vs Elche por La Liga 2025-26

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 36 Real Betis 2 1 Half Time : 1 1 Finalizado Estadio de La Cartuja – Seville Elche Juan Hernandez 9′

Pablo Fornals 68′ Diego Llorente 80′

Natan 85′

Juan Hernandez 90′ Hector Fort 41′ Aleix Febas 76′

Aleix Febas 76′ Gonzalo Villar 79′ Leo Petrot 49′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 3 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Juan Hernandez 85 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Natan 83 ‘ Real Betis Sustitución entra : Rodrigo Riquelme 83 ‘ Real Betis Sustitución sale : Abdessamad Ezzalzouli 83 ‘ Real Betis Sustitución entra : Sergi Altimira 83 ‘ Real Betis Sustitución sale : Pablo Fornals 81 ‘ Elche Sustitución entra : John Donald 81 ‘ Elche Sustitución sale : Gonzalo Villar 81 ‘ Elche Sustitución entra : Adria Pedrosa 81 ‘ Elche Sustitución sale : Buba Sangare 80 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Diego Llorente 79 ‘ Elche Tarjeta amarilla : Gonzalo Villar 76 ‘ Elche Tarjeta amarilla : Aleix Febas 68 ‘ Real Betis Gol regular : Pablo Fornals 66 ‘ Real Betis Sustitución entra : Natan 66 ‘ Real Betis Sustitución sale : Junior Firpo 64 ‘ Elche Sustitución entra : Tete Morente 64 ‘ Elche Sustitución sale : Hector Fort 64 ‘ Elche Sustitución entra : Alvaro Rodriguez 64 ‘ Elche Sustitución sale : Andre Silva 63 ‘ Real Betis Sustitución entra : Isco 63 ‘ Real Betis Sustitución sale : Giovani Lo Celso 57 ‘ Elche Sustitución entra : Victor Chust 57 ‘ Elche Sustitución sale : Grady Diangana 49 ‘ Elche Tarjeta roja : Leo Petrot 41 ‘ Elche Asistencia : German Valera 41 ‘ Elche Gol regular : Hector Fort 9 ‘ Real Betis Asistencia : Pablo Fornals 9 ‘ Real Betis Gol regular : Juan Hernandez Elche tiene el control del balón. Real Betis intenta crear peligro. David Affengruber alivia la presión con un despeje. Saque de portería para Elche. Se reanuda el partido. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Real Betis intenta crear peligro. Se reanuda el partido. Antony está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. ¡EXPULSADO! – ¡Leo Petrot ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Entrada peligrosa de Leo Petrot (Elche) sobre Antony. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 40 %, Elche: 60 %. Junior Firpo alivia la presión con un despeje. Elche intenta crear peligro. Carga por detrás de Antony a Grady Diangana. El árbitro pita y concede un tiro libre. Diego Llorente se impone a Andre Silva en un duelo aéreo. Saque de portería para Elche. Juan Hernandez (Real Betis) hace un disparo que va desviado. Real Betis intenta crear peligro. Sofyan Amrabat hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Elche tiene el control del balón. Real Betis tiene el control del balón. Saque de portería para Real Betis. Gonzalo Villar remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Elche intenta crear peligro. Héctor Bellerín hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Elche intenta crear peligro. Elche tiene el control del balón. El árbitro pita tiro libre a Sofyan Amrabat (Real Betis) por zancadillear a Gonzalo Villar. David Affengruber alivia la presión con un despeje. Real Betis tiene el control del balón. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +6 ‘ ] Posesión de balón: Real Betis: 39 %, Elche: 61 %. [ +6 ‘ ] REVISIÓN del VAR finalizada – No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma. [ +5 ‘ ] VAR – ¡GOL! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Elche. [ +5 ‘ ] Mano de Andre Silva. [ +5 ‘ ] Ataque potencialmente peligroso de Elche. [ +4 ‘ ] Elche tiene el control del balón. [ +4 ‘ ] Real Betis inicia un contraataque. [ +4 ‘ ] Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área. [ +4 ‘ ] Elche intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Héctor Bellerín rechaza con éxito el disparo. [ +4 ‘ ] Aleix Febas (Elche) hace un disparo que va desviado. [ +4 ‘ ] Centro de Grady Diangana Elche que llega con éxito a un compañero en el área. [ +3 ‘ ] Elche intenta crear peligro. [ +3 ‘ ] Elche tiene el control del balón. [ +3 ‘ ] Real Betis tiene el control del balón. [ +3 ‘ ] Saque de portería para Real Betis. [ +3 ‘ ] Elche intenta crear peligro. [ +3 ‘ ] Valentin Gomez rechaza con éxito el disparo. [ +3 ‘ ] Un remate de David Affengruber es rechazado. [ +2 ‘ ] Elche intenta crear peligro. [ +1 ‘ ] Elche tiene el control del balón. [ +1 ‘ ] Remate de cabeza de Andre Silva a puerta, que detiene con comodidad Alvaro Valles. [ +1 ‘ ] Centro de German Valera Elche que llega con éxito a un compañero en el área. [ +1 ‘ ] El árbitro pita tiro libre a Héctor Bellerín (Real Betis) por zancadillear a German Valera. [ +1 ‘ ] Elche intenta crear peligro. [ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido. Posesión de balón: Real Betis: 41 %, Elche: 59 %. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Elche inicia un contraataque. Leo Petrot Elche intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Leo Petrot Elche intercepta un centro dirigido al área. Juan Hernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área. Marc Aguado Elche intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Elche. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. David Affengruber alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Asistencia de German Valera en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Hector Fort anota con la pierna derecha! Ataque potencialmente peligroso de Elche. Real Betis tiene el control del balón. Mano de Pablo Fornals. Matias Dituro alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Junior Firpo. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 40 %, Elche: 60 %. Se reanuda el partido. Hector Fort está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Mano de Buba Sangare. Elche intenta crear peligro. Pablo Fornals alivia la presión con un despeje. Pablo Fornals Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. Valentin Gomez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. Elche tiene el control del balón. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Elche tiene el control del balón. Posesión de balón: Real Betis: 41 %, Elche: 59 %. Real Betis tiene el control del balón. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Leo Petrot alivia la presión con un despeje. Real Betis tiene el control del balón. Carga por detrás de Buba Sangare a Juan Hernandez. El árbitro pita y concede un tiro libre. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Real Betis tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Grady Diangana (Elche). Elche intenta crear peligro. Diego Llorente Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Mano de Sofyan Amrabat. Diego Llorente Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. Elche tiene el control del balón. Posesión de balón: Real Betis: 41 %, Elche: 59 %. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Alvaro Valles alivia la presión con un despeje. Diego Llorente (Real Betis) va demasiado lejos y derriba a Grady Diangana. Marc Aguado alivia la presión con un despeje. Marc Aguado hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Carga por detrás de Gonzalo Villar a Abdessamad Ezzalzouli. El árbitro pita y concede un tiro libre. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Elche intenta crear peligro. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche tiene el control del balón. Elche saca de banda en su mitad del campo. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Real Betis tiene el control del balón. Valentin Gomez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón. Real Betis intenta crear peligro. Grave error defensivo cometido por Leo Petrot. Elche tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Héctor Bellerín (Real Betis). Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 30 %, Elche: 70 %. Real Betis tiene el control del balón. Se reanuda el partido. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Real Betis tiene el control del balón. Diego Llorente se impone a German Valera en un duelo aéreo. Saque de portería para Elche. Antony (Real Betis) hace un disparo que va desviado. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. German Valera alivia la presión con un despeje. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Leo Petrot alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Diego Llorente alivia la presión con un despeje. Elche intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Abdessamad Ezzalzouli alivia la presión con un despeje. Elche tiene el control del balón. Se reanuda el partido. Posesión de balón: Real Betis: 29 %, Elche: 71 %. Juan Hernandez está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. Elche intenta crear peligro. David Affengruber se impone a Juan Hernandez en un duelo aéreo. Abdessamad Ezzalzouli se impone a Buba Sangare en un duelo aéreo. Saque de portería para Real Betis. Real Betis tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Andre Silva (Elche). Elche intenta crear peligro. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Valentin Gomez alivia la presión con un despeje. Elche intenta crear peligro. Fuera de juego señalado a Juan Hernandez (Real Betis). Real Betis intenta crear peligro. Buba Sangare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Pablo Fornals hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Elche tiene el control del balón. Se reanuda el partido. Posesión de balón: Real Betis: 31 %, Elche: 69 %. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Marc Aguado Elche intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Valentin Gomez alivia la presión con un despeje. Real Betis tiene el control del balón. El árbitro pita tiro libre a Andre Silva (Elche) por zancadillear a Giovani Lo Celso. Valentin Gomez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis inicia un contraataque. Antony alivia la presión con un despeje. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. Junior Firpo Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Elche intenta crear peligro. Elche tiene el control del balón. El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Leo Petrot. Posesión de balón: Real Betis: 30 %, Elche: 70 %. Elche tiene el control del balón. Asistencia de Pablo Fornals en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Juan Hernandez anota con la pierna derecha! Ataque potencialmente peligroso de Real Betis. Real Betis tiene el control del balón. Elche saca de banda en la mitad del campo rival. Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. Elche tiene el control del balón. Antony es penalizado por empujar a German Valera Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Elche tiene el control del balón. A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón. Leo Petrot Elche intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Elche tiene el control del balón. Saque de portería para Elche. Antony remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Posesión de balón: Real Betis: 21 %, Elche: 79 %. Real Betis intenta crear peligro. Elche intenta crear peligro. Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. Elche saca de banda en su mitad del campo. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Elche tiene el control del balón. David Affengruber alivia la presión con un despeje. El árbitro pita tiro libre a Sofyan Amrabat (Real Betis) por zancadillear a Gonzalo Villar. Elche intenta crear peligro. El campo se halla en excelentes condiciones. Día soleado, perfecto para el fútbol. Elche saca, y da comienzo el partido. El árbitro da inicio al encuentro. Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. Real Betis Real Betis 4-2-3-1 1 Alvaro

Valles 3 Diego

Llorente 16 Valentin

Gomez 23 Junior

Firpo 14 Sofyan

Amrabat 7 Antony 10 Abdessamad

Ezzalzouli 19 Juan

Hernandez 2 Héctor

Bellerín 8 Pablo

Fornals 20 Giovani

Lo

Celso Entrenador

0 Manuel Pellegrini

Lesionados

5 Marc Bartra



40 Angel Ortiz

Suspendidos

24 Aitor Ruibal

Suplentes

25 Pau López



21 Marc Roca



13 Adrián



4 Natan



6 Sergi Altimira



9 Ezequiel Avila



11 Cedric Bakambu



15 Alvaro Fidalgo



17 Rodrigo Riquelme



18 Nelson Deossa



22 Isco



33 Carlos de Roa

Elche Elche 3-5-2 1 Matias

Dituro 42 Buba

Sangare 22 David

Affengruber 21 Leo

Petrot 39 Hector

Fort 12 Gonzalo

Villar 8 Marc

Aguado 14 Aleix

Febas 11 German

Valera 19 Grady

Diangana 9 Andre

Silva Entrenador

0 Eder Sarabia

Dudosos

10 Rafa Mir

Lesionados

32 Adam Boayar



7 Yago Santiago

Suplentes

13 Inaki Pena



3 Adria Pedrosa



6 Pedro Bigas



15 Tete Morente



16 Martim Neto



17 Josan



18 John Donald



20 Alvaro Rodriguez



23 Victor Chust



24 Lucas Cepeda



46 Juan Piera



5 Federico Redondo

10 Faltas Cometidas 7 12 Saques de Banda 9 2 Fuera de Juego 2 6 Centros 13 39 Posesión de Balón 61 0 Tarjetas Amarillas 0 3 Tiros Fuera 2 0 Tiros Bloqueados 1 1 Tiros a Puerta 2 2 Contraataques 1 1 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 1 1 Goles 1 3 Saques de Portería 4 2 Atención Médica 1 0 Sustituciones 0 1 Asistencias 1 9 Tiros Libres 12 1 Paradas 0 4 Intentos de Gol 5 1 Asistencias 1ª Mitad 1 0 Asistencias 2ª Mitad 0 2 Saques de Portería 1ª Mitad 3 1 Saques de Portería 2ª Mitad 1 2 Contraataques 1ª Mitad 1 0 Contraataques 2ª Mitad 0 1 Atención Médica 1ª Mitad 1 1 Atención Médica 2ª Mitad 0 6 Centros 1ª Mitad 13 0 Centros 2ª Mitad 0 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 0 Sustituciones 2ª Mitad 0 0 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 1 0 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 0 1 Paradas 1ª Mitad 0 0 Paradas 2ª Mitad 0 8 Tiros Libres 1ª Mitad 10 1 Tiros Libres 2ª Mitad 2 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 0 0 Corners 2ª Mitad 0 39 Posesión de Balón 1ª Mitad 61 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 1 Goles 1ª Mitad 1 0 Goles 2ª Mitad 0 3 Intentos de Gol 1ª Mitad 4 1 Intentos de Gol 2ª Mitad 1 12 Saques de Banda 1ª Mitad 9 0 Saques de Banda 2ª Mitad 0 8 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 2 Faltas Cometidas 2ª Mitad 1 195 Pases Totales 300 36 Ataques 60 14 Ataques Peligrosos 30 Last Confrontations REA 2 – 1 ELC 14/01/2026 ELC 1 – 1 REA 18/08/2025 ELC 2 – 3 REA 24/02/2023

¿Por qué Manuel Pellegrini se aleja de La Roja?

Con la clasificación a la Champions League, resulta imposible que Manuel Pellegrini se vaya a final de esta temporada de Betis, ya que su contrato termina a mitad del año 2027. Antes de este logro, hubo versiones en España que indicaban que el chileno se podía ir antes de tiempo del club, por una baja de rendimiento en La Liga y una dolorosa eliminación en cuartos de final de la Europa League, algo que ilusionaba en la Federación de Fútbol de Chile. No obstante, la realidad cambió y el DT se mantendrá.

Por el lado de La Roja está el técnico interino Nicolás Córdova y se espera que próximamente se le ratifique en el puesto o que llegue otro técnico, aunque el momento clave será la elección de un nuevo presidente de la federación en noviembre próximo.

La ilusión por Pellegrini llegaba incluso hasta barajar la opción de esperarlo hasta 2027, tomando en cuenta que el próximo torneo oficial del equipo es en 2028 y se trata de la Copa América, pero por parte del Ingeniero no hay certezas de que en esa fecha se defina por venir a nuestro país, por lo que resulta lógico ver otras opciones.

¿Cuántas veces ha dirigido Manuel Pellegrini en la Champions League?

Manuel Pellegrini ha dirigido siete veces la Champions League: dos con Villarreal, una con Real Madrid, una con Málaga y tres con Manchester City, teniendo casi siempre excelentes resultados.

Con el Submarino Amarillo estuvo en las ediciones 2005-06 y 2008-09, llegando primero a una histórica semifinal para el club, quedando eliminado contra Arsenal en una ajustadísima definición (con penal perdido en el último minuto de Juan Román Riquelme) y después en cuartos, otra vez contra los Gunners.

En el Madrid vivió su peor experiencia llegando solo a octavos de final, lo que en parte generó su salida del club en 2010, mientras que después en Málaga volvió a hacer algo inédito, llegando nuevamente a cuartos, siendo eliminado en una muy dolorosa definición con Borussia Dortmund, con dos goles en el tiempo agregado, en 2013.

Después en el City llegó las siguientes tres temporadas, con dos salidas en octavos ante FC Barcelona y una histórica (en ese momento) llegada a semifinales en 2016, perdiendo también de forma muy estrecha con Real Madrid.