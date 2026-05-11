Real Betis buscará fortalecer su control del quinto lugar en LaLiga cuando reciba a Elche CF, de Lucas Cepeda, en el Estadio de La Cartuja este martes a partir de las 14:00 de Chile.

El equipo de Manuel Pellegrini persigue un histórico regreso a la Champions League con tres partidos por jugar, mientras que Elche llega a Sevilla ubicado en el puesto 13 de la tabla y buscando apoyarse en una alentadora racha reciente de resultados.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 36 Real Betis Sin Comenzar Estadio de La Cartuja – Seville Elche

Previa del partido Real Betis vs Elche

Real Betis ha sido uno de los equipos más consistentes de La Liga esta temporada, con 53 puntos tras 13 victorias, 15 empates y siete derrotas en 35 partidos de liga, lo que lo ubica en el quinto lugar de la división.

Su registro como local ha sido particularmente resistente, con ocho victorias, seis empates y tres derrotas en el Estadio de La Cartuja, y Pellegrini confiará en esa ventaja de jugar en casa para que su equipo saque adelante el partido del martes por la noche.

Su forma reciente en liga ha sido estable más que espectacular, con Betis sumando dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos de La Liga sin sufrir derrotas.

Su presentación más reciente, sin embargo, fue una fuente de frustración, ya que Betis desperdició una ventaja de dos goles para empatar 2-2 ante Real Sociedad.

Ese punto perdido significa que la presión sigue firme sobre Betis de cara al partido del martes, con el quinto lugar adquiriendo una enorme importancia esta temporada tras la confirmación de España de un cupo adicional para la Champions League.

Pellegrini ha llevado a Betis a la Europa League o a la Conference League en cada una de las últimas cinco campañas, pero la posibilidad de jugar Champions League por primera vez en dos décadas entregará toda la motivación que sus jugadores necesitan con tres partidos por disputar.

Betis tiene una ventaja de cuatro puntos sobre Celta Vigo, sexto en la tabla, y aunque esa diferencia ofrece algo de tranquilidad, saber que Celta venció a Atlético de Madrid en la última jornada implica que no hay margen para la complacencia en las semanas finales de la temporada.

Pronóstico Real Betis vs Elche / © Imago

Elche CF, por su parte, llega a Sevilla después de una campaña difícil en términos generales, ubicado en el puesto 13 con 39 puntos tras nueve victorias, 12 empates y 14 derrotas, un registro que lo deja cómodamente lejos de la zona de descenso.

Su rendimiento como visitante ha sido una debilidad importante durante toda la temporada, con solo una victoria fuera de casa en 17 intentos, además de cuatro empates y 12 derrotas.

Sin embargo, hay señales de que el equipo de Eder Sarabia está encontrando algo de forma en el momento adecuado, tras ganar tres y empatar uno de sus últimos cinco partidos de La Liga, lo que sugiere un equipo que recuperó confianza de cara a las semanas finales de la campaña.

Su último partido terminó con un empate 1-1 como local ante Deportivo Alavés, con Álvaro Rodríguez marcando el gol de la igualdad en el minuto 72 para rescatar un punto.

El historial favorece a los locales, con Betis ganando tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, frente a un empate y una victoria de Elche. Además, el duelo más reciente terminó con triunfo 2-1 como local para el equipo de Pellegrini.

Rendimiento en La Liga

Real Betis:

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Real Betis, todas las competiciones:

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Elche:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Real Betis vs Elche / © Imago

Aitor Ruibal está suspendido para el partido del martes tras recibir una tarjeta roja en el encuentro anterior, por lo que queda fuera de uno de los duelos más importantes de la temporada para Betis.

Ángel Ortiz es duda por una lesión muscular, mientras que Marc Bartra sigue fuera por un problema en el pie y no se espera que juegue en el Estadio de La Cartuja.

Abde Ezzalzouli debería mantener su lugar en la formación titular tras marcar en cada uno de sus últimos dos partidos consecutivos de liga, con su conducción directa y capacidad para estirar las defensas rivales convirtiéndolo en una pieza clave del ataque de Betis.

Elche no contará con Yago Santiago, quien está fuera por una lesión de rodilla, mientras que Adam Boayar también se perderá el partido por un problema muscular.

Rafa Mir es duda por una lesión en los isquiotibiales y será evaluado a último momento antes del partido del martes, algo que podría modificar las opciones ofensivas de Sarabia para el viaje a Sevilla.

Andre Silva debería liderar el ataque de los visitantes y sigue siendo una de las principales salidas ofensivas de Elche, con Álvaro Rodríguez listo para acompañarlo, tras aportar seis goles en La Liga esta temporada.

Posibles formaciones Real Betis vs Elche

Real Betis:

Valles; Bellerin, Llorente, Gomez, Rodriguez; Fornals, Roca, Altimira; Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Elche:

Dituro; Bigas, Affengruber, Chust; Valera Villar, Aguado, Febas, Morente; Rodriguez, Silva

Pronóstico Real Betis vs Elche

Nuestro pronóstico: Real Betis 2-1 Elche

La mayor calidad de Betis y la enorme motivación de perseguir la clasificación a la Champions League por primera vez en dos décadas deberían ser suficientes para que el equipo saque adelante el partido ante su público.

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