Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en su travesía por el Real Betis, ya que durante esta jornada logró una importantísima victoria por goleada ante el colista de la competencia, Real Oviedo, por 3-0. Los tres puntos son vitales para la lucha del cuadro bético por el quinto puesto, quienes sueñan con la posibilidad de un cupo a la próxima Champions League.

Con goles de Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli, los dirigidos por el ingeniero estiraron a seis su ventaja ante su más cercano perseguidor, el Celta de Vigo, que tiene 47 puntos. A pesar de que actualmente el Betis se encuentra en el quinto lugar, que da un pase a la próxima Europa League, el equipo sevillista sueña con que la UEFA le otorgue una quinta plaza de clasificación a España a la Champions League, debido a una recompensa para la liga por rendimiento internacional.

¿Qué necesita el Betis de Pellegrini para clasificar a Champions?

Con el cambio que se hizo a la competencia más importante del viejo continente hace dos temporadas, cada país puede optar a más plazas de las que son designadas al inicio de temporada, lo que se cataloga como Plazas por Rendimiento Europeo. Estas plazas se otorgan a los países competidores por los rendimientos de sus equipos en las competencias internacionales UEFA.

España y Alemania se están jugando semana a semana la quinta plaza por rendimiento en competencias internacionales, con un puntaje que podría modificar si uno de sus equipos sale campeón de alguno de los torneos continentales. Actualmente, España registra 21.781 puntos, por lo que momentáneamente se está quedando con el quinto puesto de clasificación el Betis de Pellegrini, pero los alemanes los siguen de cerca con 21.214 puntos. Los alemanes cuentan con semifinalistas en Champions y Europa League, mientras que los españoles sólo uno en la competición más importante.

España cuenta con 4 plazas directas a Champions League, al igual que Alemania, pero estas podrían aumentar de dos formas: La primera y más simple es que el Atlético de Madrid gane la orejona, si esto sucede el Betis recibirá la quinta plaza de clasificación a Champions. La segunda es que el Bayern München no gane la competencia más importante del continente y el Friburgo no gane la Europa League, por lo que no sumarían puntos y no podrían superar a los españoles.

Tras el enfrentamiento ante el Real Oviedo por la Liga Española, Manuel Pellegrini señaló que el Betis peleará semana a semana el quinto puesto con la ilusión de conseguir la tan ansiada clasificación a Champions League, y que apoyará al Atlético de Madrid para que esta chance pueda aumentar. Cabe destacar que el Real Betis solo ha clasificado una vez a la máxima competición europea, y fue en la temporada 2005-2006, por lo que una clasificación sería un hito histórico para el club dirigido por el técnico nacional.