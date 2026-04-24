Manuel Pellegrini cierra un abril del terror con un sabor agridulce, ya que durante esta jornada el Real Betis logró un agónico empate ante el Real Madrid por la cuenta mínima en La Cartuja. Con este resultado, los dirigidos por el Ingeniero se mantienen firmes en la quinta posición de la tabla con grandes chances de clasificar a Europa League.

Durante el desarrollo del encuentro, los Merengues se vieron dominantes en La Cartuja con diversas oportunidades de gol, hasta los 17’ cuando Vinicius Jr. aprovechó un rebote de Alvaro Valles a un remate de Federico Valverde. Tras el gol, la escuadra verdiblanca buscó sin cesar la igualdad, la cual llegaría en el descuento con un gol de rebote por parte del lateral Hector Bellerin. A pesar de la igualdad, el Betis cierra un mes terrorífico, donde sólo consiguió una victoria.

El duro mes de Pellegrini en el Betis

Abril fue de los meses más complejos para el técnico nacional en tierras sevillanas, ya que el Real Betis disputó seis encuentros entre Europa League y La Liga de España, donde registró cuatro empates, una derrota y solamente una victoria, la cual fue la fecha pasada de visita ante el Girona.

Si bien cabe destacar que sólo fueron derrotados una vez en el cuarto mes del año fue uno de los golpes más dolorosos para Pellegrini en Betis, ya que fue una goleada de local por 2-4 ante el Braga en Cuartos de Final de la Europa League, lo que significó la eliminación de la escuadra verdiblanca del panorama internacional.

¿Qué es lo que viene para Pellegrini en Betis?

Tras la igualdad ante el Real Madrid, Manuel Pellegrini deberá abrir el mes de mayo ante el Real Oviedo, equipo colista de la competición española. La Liga está en tierra derecha para llegar a su fin, y el Betis tiene la misión de quedarse en el quinto lugar para optar a un cupo de Europa League o a uno de Champions League si se dan algunas condiciones, como que el Atlético de Madrid gane la orejona.