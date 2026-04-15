Real Betis recibe al Sporting Braga este jueves 16 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2025-2026. La llave está completamente abierta para el equipo de Manuel Pellegrini tras el empate 1-1 en Portugal. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde La Cartuja.

Betis vs Sporting Braga, minuto a minuto

¿Las claves del Betis vs Sporting Braga?

La llave entre Real Betis y Sporting Braga es la primera en la historia entre estos dos clubes en competencias europeas, lo que agrega un condimento de incertidumbre adicional al duelo. Con el empate 1-1 de la ida, el que marque primero en La Cartuja llevará una ventaja psicológica enorme: el Real Betis gana con cualquier resultado que no sea derrota de más de un gol, mientras que el Sporting Braga necesita ganar para clasificar en tiempo reglamentario. Cabe destacar que la regla del gol de visitante fue eliminada por la UEFA, por lo que en caso de empate se irá directamente a la prórroga y luego a los penales, lo que convierte cada detalle táctico en determinante.

La previa de Betis vs Sporting Braga

El Real Betis de Manuel Pellegrini llega a esta vuelta con el beneficio de jugar en casa y con el respaldo del Estadio de La Cartuja, que acogerá un partido de alto voltaje ante una afición verdiblanca que sueña con las semifinales de la Europa League. El Ingeniero chileno ha construido en el Betis una identidad táctica muy clara: salida limpia desde atrás, mediocampo dinámico con Álvaro Fidalgo como organizador y desborde en bandas con Ez Abde y Johnny Cardoso. El cuadro sevillano llega con la ventaja anímica de haber remontado en Portugal y la confianza de una racha positiva en casa durante toda la fase eliminatoria.

Sporting Braga de Carlos Vicens llega a La Cartuja con la experiencia de haber ganado su llave de octavos eliminando al Ferencváros con un global de 4-2 y con la solidez defensiva que demostró en casa. El equipo portugués lleva a Florian Grillitsch en el pivote del mediocampo como su hombre clave para recuperar balones, mientras que el velocista Bruma y el artillero El Ouazzani serán las referencias ofensivas que intentarán sorprender a la zaga bética en el contraataque. Braga sabe que una victoria en Sevilla les daría su primera semifinal de Europa League desde 2011.

Formaciones de Betis vs Sporting Braga

Probable formación de Real Betis

Pau López; Aitor Rubilar, Bartra, Souza, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca, Fornals; Antony, Cucho Hernández, Abde

Probable formación de Sporting Braga

Lucas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Bright Arrey-Mbi; Jean-Baptiste Gorby, Florian Grillitsch, Victor Gómez, Gabriel martínez; Pau Victor, Fran Navarro, Horta

¿A qué hora juega Betis vs Sporting Braga por la Europa League?

El partido de vuelta de cuartos de final se disputará el jueves 16 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile en el Estadio de La Cartuja, Sevilla, España.

¿Dónde ver Betis vs Sporting Braga en vivo?

El duelo se transmite por ESPN 3 para Chile y en streaming vía Disney+ Premium para toda Sudamérica.