El 6 de septiembre de 2025 quedó marcado como el día más oscuro para César Pérez. Mientras entrenaba con La Roja en Juan Pinto Durán, una rotura de ligamentos cruzados frenó en seco su ascenso meteórico. Tras 217 días de una rehabilitación silenciosa y dolorosa, el volante chileno finalmente vio la luz al final del túnel.

El pasado lunes, el mediocampista reapareció con la camiseta de Defensa y Justicia en el fútbol argentino, sumando sus primeros minutos oficiales ante Talleres de Córdoba. Su regreso no es solo una buena noticia para el “Halcón” de Varela, sino que se transforma en el refuerzo interno más esperado por Nicolás Córdova para un mediocampo nacional que necesita caras nuevas y vigentes.

¿Cómo fue el rendimiento de César Pérez en su regreso al fútbol argentino?

César Pérez regresó a las canchas ingresando al minuto 64, mostrando una solidez física que disipó cualquier duda tras siete meses de inactividad. Pese a la derrota de su equipo, el volante registró estadísticas que ilusionan: tuvo 15 toques de balón y alcanzó un 87% de efectividad en pases. Su capacidad para distribuir el juego parece intacta, algo vital para un jugador que basa su fútbol en la dinámica y la precisión.

Tras el encuentro, Pérez utilizó sus redes para compartir un desahogo que conmovió a los hinchas: “Después de siete meses puedo volver a pisar una cancha. Muchos sentimientos encontrados, pero la felicidad de poder volver a jugar y competir es inigualable. Solo me queda agradecer a todas las personas que aportaron a que mi recuperación fuera la mejor posible”.

¿Por qué César Pérez es clave para el proceso de Nicolás Córdova en La Roja?

Antes de su lesión en las Eliminatorias pasadas, César Pérez era considerado el recambio natural del mediocampo chileno. A sus 23 años, ya suma experiencia en Copa América y duelos eliminatorios, un rodaje que pocos jugadores de su generación poseen. Su perfil de “volante mixto” es lo que hoy busca potenciar Nicolás Córdova para darle frescura a la generación de fútbol.

El regreso de Pérez significa recuperar a un jugador que:

Conoce el sistema: Se formó en el proceso de selecciones juveniles.

Se formó en el proceso de selecciones juveniles. Tiene ritmo internacional: Jugar en Argentina le da un plus de intensidad que La Roja necesita.

Jugar en Argentina le da un plus de intensidad que La Roja necesita. Resiliencia: Volver tras 217 días demuestra una fortaleza mental clave para la alta competencia.

El próximo desafío de César Pérez: ¿Contra qué chilenos se enfrentará?

El calendario no da tregua y Pérez tendrá una prueba de fuego inmediata. El próximo sábado 18 de abril, Defensa y Justicia visitará a Independiente de Avellaneda a las 18:30 horas. Será un duelo con sabor a Selección, ya que en el “Rojo” militan los chilenos Luciano Cabral y Maximiliano Gutiérrez. Un escenario ideal para que el cuerpo técnico nacional evalúe en vivo el estado de gracia de un jugador que ya dejó atrás su “vía crucis”.

La rotura de ligamentos en Pinto Durán ya es solo un mal recuerdo. Con el alta médica y los primeros pases completados en Argentina, César Pérez reclama su lugar en el tablero grande. En un momento donde La Roja busca alternativas desesperadamente, el retorno de este volante asoma como una solución caída del cielo para Córdova. La pregunta ahora es: ¿Le alcanzará el tiempo para recuperar la titularidad y meterse en la próxima nómina? El camino a la redención ya comenzó en el césped trasandino.