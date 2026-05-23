El histórico exentrenador de la Selección Chilena Nelson Acosta fue trasladado a Santiago y su diagnostico es reservado tras sufrir una descompensación el pasado 9 de mayo, ocasión en la que fue internado en Rancagua antes de iniciar su recuperación.

Acosta se encuentra en la Clínica Alemana de Santiago. Su hija Silvana hace semanas había pedido que esto sucediera, reclamando que sus fondos estaban retenidos porque solo uno de sus hijos tenía acceso, dinero que no estaba siendo utilizado en el tratamiento del campeón con Unión Española, Cobreloa y Everton.

¿Por qué Nelson Acosta está internado?

Nelson Acosta está internado a raíz de complicaciones sufridas por el Alzheimer que lo aqueja hace algunos años. Desde ese momento, su familia ha tenido en completa reserva su estado de salud, comunicando solamente las veces en que ha debido ingresar a un centro de salud.

De hecho, está alejado del ámbito público en San Vicente de Tagua Tagua, aunque otro de los pedidos de su hija Silvana es poder usar los mencionados fondos para un departamento en Santiago para su papá, debido a la cercanía con clínicas como la Alemana, en la que están todos los implementos de salud necesarios para la atención del DT.

¿Cuál es la importancia de Nelson Acosta en el fútbol chileno?

Además de los mencionados títulos en Unión Española (en las Copa Chile de 1992 y 1993), Cobreloa (Torneo de Apertura 2003 y Clausura 2004) y Everton (Apertura 2008), Nelson Acosta está en la historia grande de la Selección Chilena.

Acosta guió a La Roja al Mundial de Francia ’98 con una extraordinaria campaña en las Clasificatorias, que hizo soñar a todo un país después de 16 años. En la cita planetaria llegó a los octavos de final, entre otras cosas por hacerle un partidazo a Italia (2-2), cayendo con Brasil en la ronda de 16 mejores.

Después de eso llevó al Equipo de Todos a conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, en otro momento inolvidable en la historia de nuestro balompié.