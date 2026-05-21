Byron Castillo fue uno de los nombres más buscado por los futboleros chilenos en 2022: el jugador era la esperanza de que La Roja fuera al Mundial de Qatar, ya que la Federación de Fútbol de Chile denunció que el futbolista no era ecuatoriano sino que colombiano, por lo que pidió tomar el lugar de la selección tricolor en la cita planetaria. Al final de cuentas la situación no prosperó, ya que si bien castigaron al elenco de la mitad del mundo, igualmente jugaron el torneo.

Pues la vida es cíclica y ahora Castillo se reencuentra con el fútbol nacional, debido a que con la camiseta de Barcelona SC visita a U Católica en un duelo vital de Copa Libertadores 2026.

¿Juega Byron Castillo por Barcelona ante U Católica?

Sí. Byron Castillo fue alineado como titular por el técnico César Farías para el duelo en que Barcelona enfrenta a la UC en el Claro Arena, por la quina fecha del Grupo D en el torneo continental.

Castillo vuelve a pisar una cancha chilena y si es que es reconocido seguramente se llevará la reprobación de los hinchas, debido a que en el momento de la polémica en 2022, el futbolista lanzó varios mensajes provocadores hacia nuestro país.

De todas formas, ha pasado mucha agua bajo el puente y Byron Castillo tiene la misión de ayudar a su equipo a seguir vivo de cara a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026?

U Católica recibe a Barcelona este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas con la misión de ganar para llegar con mejores opciones a la fecha decisiva del Grupo D en la Copa Libertadores, torneo en el que quiere acceder a los octavos de final.

Para ver este duelo debes sintonizar las señales de ESPN o Disney + Premium, las que tienen la transmisión de todo el torneo internacional.