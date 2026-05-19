U Católica quedó complicada en la Copa Libertadores 2026 tras el empate 1-1 de Boca Juniors frente a Cruzeiro en La Bombonera, mismo estadio al que Los Cruzados tendrán que ir a buscar la clasificación en la última fecha.

A la UC todavía le queda el duelo ante Barcelona SC este miércoles, aunque éste solo definirá si es que debe ir a buscar un punto o tres a Buenos Aires.

Los goles de Boca Juniors – Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

La apertura del marcador llegó muy temprano. A los 15 minutos, Miguel Merentiel apareció en el área para empujar la pelota tras una habilitación medida de Leandro Paredes, en una jugada que premió el dominio inicial de Boca. El uruguayo aprovechó una serie de córners y rebotes que tuvo el Xeneize en los primeros minutos para abrir la cuenta y desatar el grito en La Bombonera.

En el complemento, Cruzeiro salió mejor parado. A los 53’ minutos, Fágner apareció para marcar el 1-1 y silenciar al estadio, tras una secuencia de ataque del cuadro brasileño que terminó en el grito de gol.

El partido cambió por completo a los 67 minutos, cuando Gérson vio la roja directa y dejó a la Raposa con un jugador menos por una plancha en la rodilla a Paredes.

Desde ese momento, Boca volvió a tener el control y en el final vivió una increíble situación. Merentiel marca un gol casi en los 90′ y tras varios minutos de revisión el tanto es anulado por una mano en ataque.

Estadísticas de Boca Juniors – Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Boca Juniors 1 1 Half Time : 1 0 Finalizado Cruzeiro Miguel Merentiel 15′

Miguel Merentiel 89′ Ayrton Costa 73′

Exequiel Zeballos 83′ Fagner 55′ Fagner 47′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 89 ‘ Boca Juniors Asistencia : Milton Delgado 89 ‘ Boca Juniors Gol regular : Miguel Merentiel 85 ‘ Boca Juniors Sustitución entra : Angel Romero 85 ‘ Boca Juniors Sustitución sale : Milton Gimenez 83 ‘ Boca Juniors Tarjeta amarilla : Exequiel Zeballos 81 ‘ Cruzeiro Sustitución entra : Lucas Villalba 81 ‘ Cruzeiro Sustitución sale : Kaio Jorge 81 ‘ Cruzeiro Sustitución entra : Joao Marcelo 81 ‘ Cruzeiro Sustitución sale : Matheus Pereira 75 ‘ Cruzeiro Sustitución entra : Kaua Moraes 75 ‘ Cruzeiro Sustitución sale : Fagner 73 ‘ Boca Juniors Tarjeta amarilla : Ayrton Costa 72 ‘ Boca Juniors Sustitución entra : Exequiel Zeballos 72 ‘ Boca Juniors Sustitución sale : Tomas Belmonte 63 ‘ Cruzeiro Sustitución entra : Luis Sinisterra 63 ‘ Cruzeiro Sustitución sale : Bruno Rodrigues 55 ‘ Cruzeiro Asistencia : Kaiki 55 ‘ Cruzeiro Gol regular : Fagner 47 ‘ Cruzeiro Tarjeta amarilla : Fagner 15 ‘ Boca Juniors Asistencia : Leandro Paredes 15 ‘ Boca Juniors Gol regular : Miguel Merentiel Amonestación para Exequiel Zeballos. Cambio: se retira Kaio Jorge y entra en su lugar Lucas Villalba. Cambio: se retira Matheus Pereira y entra en su lugar Joao Marcelo. Cambio: se retira Fagner y entra en su lugar Kaua Moraes. Amonestación para Ayrton Costa. Cambio: se retira Tomas Belmonte y entra en su lugar Exequiel Zeballos. ¡EXPULSADO! – ¡Gérson ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Bruno Rodrigues y entra en su lugar Luis Sinisterra. Asistencia de Kaiki en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fagner! Amonestación para Fagner. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Asistencia de Leandro Paredes en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Miguel Merentiel! El árbitro da inicio al encuentro. Boca Juniors Boca Juniors 4-4-2 12 Leandro

Brey 27 Malcom

Braida 2 Lautaro

Di

Lollo 32 Ayrton

Costa 3 Lautaro

Blanco 30 Tomas

Belmonte 5 Leandro

Paredes 18 Milton

Delgado 36 Tomas

Aranda 9 Milton

Gimenez 16 Miguel

Merentiel Entrenador

0 Claudio Ubeda

Suplentes

13 Javier Garcia



24 Juan Barinaga



26 Marco Pellegrino



15 Williams Alarcon



7 Exequiel Zeballos



20 Alan Velasco



23 Marcelo Weigandt



21 Ander Herrera



4 Jorge Figal



29 Angel Romero



11 Lucas Janson



22 Kevin Zenon

Cruzeiro Cruzeiro 4-2-3-1 81 Otavio

Costa 23 Fagner 15 Fabricio

Bruno 34 Jonathan

Jesus 6 Kaiki 29 Lucas

Daniel

Romero 11 Gérson 9 Bruno

Rodrigues 10 Matheus

Pereira 88 Christian

Cardoso 19 Kaio

Jorge Entrenador

0 Artur Jorge

Suplentes

31 Matheus Cunha



94 Wanderson



22 Neyser Villarreal



70 Kenji



91 Chico



17 Luis Sinisterra



77 Japa



43 Joao Marcelo



7 Marquinhos



25 Lucas Villalba



16 Lucas Silva



2 Kaua Moraes

0 soccer.rcards 1 13 Faltas Cometidas 12 2 Fuera de Juego 0 45 Posesión de Balón 55 2 Tarjetas Amarillas 1 10 Tiros Fuera 2 3 Tiros Bloqueados 1 9 Tiros a Puerta 1 8 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 1 6 Saques de Portería 9 0 Penaltis 0 11 Tiros Libres 15 0 Paradas 8 22 Intentos de Gol 5 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 6 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 6 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 2 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 6 Corners 1ª Mitad 0 2 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 9 Faltas Cometidas 1ª Mitad 8 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 4 Last Confrontations CRU 1 – 0 BOC 28/04/2026 CRU 7 – 5 BOC 22/08/2024 BOC 1 – 0 CRU 15/08/2024

¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Lo primero que necesita U Católica es ganarle este jueves a Barcelona SC en el Claro Arena: si consigue este resultado le sirve solo un empate contra Boca Juniors en La Bombonera el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas, resultado que incluso le asegura terminar como puntero en su grupo.

Si los Cruzados igualan frente a los ecuatorianos también necesitan solo la paridad en Argentina, mientras que si la UC pierde ante los barcelonistas debe sí o sí ir a conquistar un triunfo a Buenos Aires.

Así va la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026