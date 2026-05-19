U Católica quedó complicada en la Copa Libertadores 2026 tras el empate 1-1 de Boca Juniors frente a Cruzeiro en La Bombonera, mismo estadio al que Los Cruzados tendrán que ir a buscar la clasificación en la última fecha.

A la UC todavía le queda el duelo ante Barcelona SC este miércoles, aunque éste solo definirá si es que debe ir a buscar un punto o tres a Buenos Aires.

Los goles de Boca Juniors – Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

La apertura del marcador llegó muy temprano. A los 15 minutosMiguel Merentiel apareció en el área para empujar la pelota tras una habilitación medida de Leandro Paredes, en una jugada que premió el dominio inicial de Boca. El uruguayo aprovechó una serie de córners y rebotes que tuvo el Xeneize en los primeros minutos para abrir la cuenta y desatar el grito en La Bombonera.

En el complemento, Cruzeiro salió mejor parado. A los 53’ minutosFágner apareció para marcar el 1-1 y silenciar al estadio, tras una secuencia de ataque del cuadro brasileño que terminó en el grito de gol.

El partido cambió por completo a los 67 minutos, cuando Gérson vio la roja directa y dejó a la Raposa con un jugador menos por una plancha en la rodilla a Paredes.

Desde ese momento, Boca volvió a tener el control y en el final vivió una increíble situación. Merentiel marca un gol casi en los 90′ y tras varios minutos de revisión el tanto es anulado por una mano en ataque.

Estadísticas de Boca Juniors – Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Boca Juniors
19/05/2026 20:30
1
1
Half Time : 1 0
Finalizado
Cruzeiro
  • Miguel Merentiel 15′
  • Miguel Merentiel 89′
  • Ayrton Costa 73′
  • Exequiel Zeballos 83′
  • Fagner 55′
  • Fagner 47′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
89 ‘
Boca Juniors
Asistencia : Milton Delgado
89 ‘
Boca Juniors
Gol regular : Miguel Merentiel
85 ‘
Boca Juniors
Sustitución entra : Angel Romero
85 ‘
Boca Juniors
Sustitución sale : Milton Gimenez
83 ‘
Boca Juniors
Tarjeta amarilla : Exequiel Zeballos
81 ‘
Cruzeiro
Sustitución entra : Lucas Villalba
81 ‘
Cruzeiro
Sustitución sale : Kaio Jorge
81 ‘
Cruzeiro
Sustitución entra : Joao Marcelo
81 ‘
Cruzeiro
Sustitución sale : Matheus Pereira
75 ‘
Cruzeiro
Sustitución entra : Kaua Moraes
75 ‘
Cruzeiro
Sustitución sale : Fagner
73 ‘
Boca Juniors
Tarjeta amarilla : Ayrton Costa
72 ‘
Boca Juniors
Sustitución entra : Exequiel Zeballos
72 ‘
Boca Juniors
Sustitución sale : Tomas Belmonte
63 ‘
Cruzeiro
Sustitución entra : Luis Sinisterra
63 ‘
Cruzeiro
Sustitución sale : Bruno Rodrigues
55 ‘
Cruzeiro
Asistencia : Kaiki
55 ‘
Cruzeiro
Gol regular : Fagner
47 ‘
Cruzeiro
Tarjeta amarilla : Fagner
15 ‘
Boca Juniors
Asistencia : Leandro Paredes
15 ‘
Boca Juniors
Gol regular : Miguel Merentiel
Amonestación para Exequiel Zeballos.
Cambio: se retira Kaio Jorge y entra en su lugar Lucas Villalba.
Cambio: se retira Matheus Pereira y entra en su lugar Joao Marcelo.
Cambio: se retira Fagner y entra en su lugar Kaua Moraes.
Amonestación para Ayrton Costa.
Cambio: se retira Tomas Belmonte y entra en su lugar Exequiel Zeballos.
¡EXPULSADO! – ¡Gérson ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Bruno Rodrigues y entra en su lugar Luis Sinisterra.
Asistencia de Kaiki en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fagner!
Amonestación para Fagner.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Leandro Paredes en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Miguel Merentiel!
El árbitro da inicio al encuentro.
Boca Juniors
4-4-2
Leandro Brey 12
Leandro
Brey
Malcom Braida 27
Malcom
Braida
Lautaro Di Lollo 2
Lautaro
Di
Lollo
Ayrton Costa 32
Ayrton
Costa
Lautaro Blanco 3
Lautaro
Blanco
Tomas Belmonte 30
Tomas
Belmonte
Leandro Paredes 5
Leandro
Paredes
Milton Delgado 18
Milton
Delgado
Tomas Aranda 36
Tomas
Aranda
Milton Gimenez 9
Milton
Gimenez
Miguel Merentiel 16
Miguel
Merentiel
  • Entrenador
  • 0
    Claudio Ubeda
  • Suplentes
  • 13
    Javier Garcia
  • 24
    Juan Barinaga
  • 26
    Marco Pellegrino
  • 15
    Williams Alarcon
  • 7
    Exequiel Zeballos
  • 20
    Alan Velasco
  • 23
    Marcelo Weigandt
  • 21
    Ander Herrera
  • 4
    Jorge Figal
  • 29
    Angel Romero
  • 11
    Lucas Janson
  • 22
    Kevin Zenon
Cruzeiro
4-2-3-1
Otavio Costa 81
Otavio
Costa
Fagner 23
Fagner
Fabricio Bruno 15
Fabricio
Bruno
Jonathan Jesus 34
Jonathan
Jesus
Kaiki 6
Kaiki
Lucas Daniel Romero 29
Lucas
Daniel
Romero
Gérson 11
Gérson
Bruno Rodrigues 9
Bruno
Rodrigues
Matheus Pereira 10
Matheus
Pereira
Christian Cardoso 88
Christian
Cardoso
Kaio Jorge 19
Kaio
Jorge
  • Entrenador
  • 0
    Artur Jorge
  • Suplentes
  • 31
    Matheus Cunha
  • 94
    Wanderson
  • 22
    Neyser Villarreal
  • 70
    Kenji
  • 91
    Chico
  • 17
    Luis Sinisterra
  • 77
    Japa
  • 43
    Joao Marcelo
  • 7
    Marquinhos
  • 25
    Lucas Villalba
  • 16
    Lucas Silva
  • 2
    Kaua Moraes
0
soccer.rcards
1
13
Faltas Cometidas
12
2
Fuera de Juego
0
45
Posesión de Balón
55
2
Tarjetas Amarillas
1
10
Tiros Fuera
2
3
Tiros Bloqueados
1
9
Tiros a Puerta
1
8
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
1
6
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
11
Tiros Libres
15
0
Paradas
8
22
Intentos de Gol
5
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
6
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
6
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
6
Corners 1ª Mitad
0
2
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
9
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4
Last Confrontations
CRU 1 – 0 BOC 28/04/2026
CRU 7 – 5 BOC 22/08/2024
BOC 1 – 0 CRU 15/08/2024

¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Lo primero que necesita U Católica es ganarle este jueves a Barcelona SC en el Claro Arena: si consigue este resultado le sirve solo un empate contra Boca Juniors en La Bombonera el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas, resultado que incluso le asegura terminar como puntero en su grupo.

Si los Cruzados igualan frente a los ecuatorianos también necesitan solo la paridad en Argentina, mientras que si la UC pierde ante los barcelonistas debe sí o sí ir a conquistar un triunfo a Buenos Aires.

Así va la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

EquipoPuntos
Cruzeiro8 (5 partidos)
Boca Juniors7 (5 partidos)
U Católica7 (4 partidos)
Barcelona SC3 (4 partidos)