U Católica quedó complicada en la Copa Libertadores 2026 tras el empate 1-1 de Boca Juniors frente a Cruzeiro en La Bombonera, mismo estadio al que Los Cruzados tendrán que ir a buscar la clasificación en la última fecha.
A la UC todavía le queda el duelo ante Barcelona SC este miércoles, aunque éste solo definirá si es que debe ir a buscar un punto o tres a Buenos Aires.
Los goles de Boca Juniors – Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026
La apertura del marcador llegó muy temprano. A los 15 minutos, Miguel Merentiel apareció en el área para empujar la pelota tras una habilitación medida de Leandro Paredes, en una jugada que premió el dominio inicial de Boca. El uruguayo aprovechó una serie de córners y rebotes que tuvo el Xeneize en los primeros minutos para abrir la cuenta y desatar el grito en La Bombonera.
En el complemento, Cruzeiro salió mejor parado. A los 53’ minutos, Fágner apareció para marcar el 1-1 y silenciar al estadio, tras una secuencia de ataque del cuadro brasileño que terminó en el grito de gol.
El partido cambió por completo a los 67 minutos, cuando Gérson vio la roja directa y dejó a la Raposa con un jugador menos por una plancha en la rodilla a Paredes.
Desde ese momento, Boca volvió a tener el control y en el final vivió una increíble situación. Merentiel marca un gol casi en los 90′ y tras varios minutos de revisión el tanto es anulado por una mano en ataque.
Estadísticas de Boca Juniors – Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026
- Miguel Merentiel 15′
- Miguel Merentiel 89′
- Ayrton Costa 73′
- Exequiel Zeballos 83′
- Fagner 55′
- Fagner 47′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Brey
Braida
Di
Lollo
Costa
Blanco
Belmonte
Paredes
Delgado
Aranda
Gimenez
Merentiel
- Entrenador
-
0Claudio Ubeda
- Suplentes
-
13Javier Garcia
-
24Juan Barinaga
-
26Marco Pellegrino
-
15Williams Alarcon
-
7Exequiel Zeballos
-
20Alan Velasco
-
23Marcelo Weigandt
-
21Ander Herrera
-
4Jorge Figal
-
29Angel Romero
-
11Lucas Janson
-
22Kevin Zenon
Costa
Bruno
Jesus
Daniel
Romero
Rodrigues
Pereira
Cardoso
Jorge
- Entrenador
-
0Artur Jorge
- Suplentes
-
31Matheus Cunha
-
94Wanderson
-
22Neyser Villarreal
-
70Kenji
-
91Chico
-
17Luis Sinisterra
-
77Japa
-
43Joao Marcelo
-
7Marquinhos
-
25Lucas Villalba
-
16Lucas Silva
-
2Kaua Moraes
¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?
Lo primero que necesita U Católica es ganarle este jueves a Barcelona SC en el Claro Arena: si consigue este resultado le sirve solo un empate contra Boca Juniors en La Bombonera el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas, resultado que incluso le asegura terminar como puntero en su grupo.
Si los Cruzados igualan frente a los ecuatorianos también necesitan solo la paridad en Argentina, mientras que si la UC pierde ante los barcelonistas debe sí o sí ir a conquistar un triunfo a Buenos Aires.
Así va la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026
|Equipo
|Puntos
|Cruzeiro
|8 (5 partidos)
|Boca Juniors
|7 (5 partidos)
|U Católica
|7 (4 partidos)
|Barcelona SC
|3 (4 partidos)