Datos Clave Diagnóstico oficial: El escáner realizado en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo confirmó fractura nasal con compromiso de huesos propios y tabique en Zampedri. Vuelta inmediata: Pese al diagnóstico, Zampedri se sumó a la práctica del domingo por la mañana junto al plantel de Universidad Católica. Máscara en Libertadores: Fernanda Benavidez, esposa del delantero, adelantó que jugará con máscara protectora ante Barcelona SC en Copa Libertadores.

Universidad Católica confirmó este domingo que Fernando Zampedri tiene fractura nasal con compromiso de huesos propios y tabique, según arrojó el escáner al que fue sometido la noche del sábado en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo. El delantero y capitán cruzado fue derivado de urgencia a ese centro médico tras recibir la rodilla de Misael Llantén en plena cara al minuto 31 del triunfo 2-0 sobre Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

El parte médico del club indicó analgesia, frío local y evaluación ambulatoria posterior con un otorrinolaringólogo, pero no dejó margen para la incertidumbre deportiva: la mañana del domingo Zampedri se presentó a la práctica del equipo tras el partido ante Limache, una señal concreta de que el diagnóstico, aunque serio, no lo margina del ciclo de entrenamientos de cara a la Copa Libertadores.

¿Qué tan grave es la fractura nasal de Zampedri?

Una fractura con compromiso de tabique es la variante más compleja dentro de las lesiones nasales en fútbol profesional, ya que puede afectar la respiración durante el esfuerzo físico. Sin embargo, el hecho de que Universidad Católica haya optado por evaluación ambulatoria, sin indicar reposo deportivo ni plazos de baja, sugiere que el cuadro no compromete su disponibilidad inmediata. El tratamiento conservador, con analgesia y frío local en una primera etapa, es el protocolo estándar antes de que el especialista defina si se requiere intervención.

Zampedri pasó la noche en su casa, adonde fue derivado tras los exámenes, y se presentó igual al entrenamiento del domingo por la mañana. Esa secuencia, de la camilla al campo en menos de 24 horas, es el dato más elocuente sobre su estado real, tal como ya había anticipado Fernanda Benavidez, su esposa, con un mensaje publicado horas antes desde la misma clínica: “Gracias a todos, Zampe está bien… unos puntitos para el Toro”.

¿Jugará Zampedri ante Barcelona SC en Libertadores?

Benavidez fue la primera en cerrar el debate con un segundo mensaje: “Será el enmascarado nomás”. La máscara protectora es el recurso reglamentario habitual para lesiones faciales que no comprometen la visión y que en fútbol internacional ha permitido a delanteros completar fases decisivas de copa sin bajar su nivel de rendimiento. Para Garnero, que necesita a su máximo goleador ante Barcelona SC de Ecuador, la confirmación equivale a mantener intacto su plan ofensivo.

Zampedri acumula más de 150 goles con la camiseta cruzada desde 2020 y es la referencia de área más consistente del fútbol chileno en la última media década, con registros que incluyen actuaciones clave en fases de grupos de Copa Libertadores.