Cristián Cuevas no esquivó la realidad. El defensor de Universidad Católica compareció este miércoles en conferencia de prensa y reconoció sin rodeos la irregularidad del equipo en 2026, apuntando a la posición en la tabla y a la situación en la Copa de la Liga como evidencia concreta de un rendimiento por debajo de las expectativas.

¿Qué dijo Cristián Cuevas en U Católica?

El jugador fue directo en su diagnóstico. “Hemos sido muy irregulares este año, es un hecho. Por algo estamos quintos en la tabla del Campeonato Nacional y estamos prácticamente fuera de la Copa de la Liga. Sabemos que tenemos que subir el nivel y volver a hacernos fuertes de local, como el año pasado”, señaló.

Cuevas también identificó el origen del problema. “En muchos partidos debimos haber salido favorecidos, pero nos terminamos complicando nosotros mismos. Esto va de la mano con el rendimiento individual de cada jugador. No hemos podido demostrar la calidad que tenemos como jugadores”, agregó.

El defensor marcó un contraste claro entre el rendimiento local e internacional. “Es totalmente diferente a lo que hemos sido en Copa Libertadores, donde hemos sacado buenos resultados de visita. Sacamos seis puntos jugando de visita en dos canchas muy difíciles”, precisó.

¿Qué viene para U Católica?

Pese al momento difícil, Cuevas transmitió optimismo ante el calendario que se avecina. En menos de dos semanas la UC enfrentará a Deportes Limache, Barcelona de Guayaquil, Colo Colo y Boca Juniors, cuatro partidos de alta exigencia en distintas competencias.

“Tenemos un mes bastante cargado, pero estamos contentos de jugar tantos partidos seguidos. Eso es mérito de nosotros por haber clasificado a la Copa Libertadores el año pasado. No tengo dudas de que se vendrán cosas buenas este mes”, indicó.

Por último, Cuevas tuvo palabras para Daniel Garnero, quien está de luto tras el fallecimiento de su madre. “Todos hemos pasado por pérdidas de familiares cercanos, son momentos difíciles. Esperamos entregarle una alegría el fin de semana”, señaló.

¿Cuándo juega la U Católica?

Universidad Católica juega este sábado 16 de mayo a las 20:00 horas frente a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.