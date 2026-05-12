El ambiente en Universidad de Chile no solo está marcado por la búsqueda de refuerzos y la disciplina táctica de Fernando Gago. La mística azul se tomó la pauta tras una íntima conversación entre dos de los máximos referentes de la era más exitosa del club: José “Pepe” Rojas y Marcelo Díaz.

En el marco del programa “Metamos Bulla”, el actual volante del Romántico Viajero decidió romper la calma y reabrir una de las heridas más profundas del fútbol chileno: la final del Apertura 2011. Con su estilo frontal, el “Chelo” trajo de vuelta el fantasma del “cotillón” de Universidad Católica, generando una ola de reacciones en redes sociales y encendiendo nuevamente la rivalidad ante los Cruzados con una sentencia que no dejó a nadie indiferente.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre el “cotillón” de la UC?

En el programa “Metamos Bulla”, Carepato (39) analizó junto a José Rojas la temporada 2011, periodo en que Universidad de Chile obtuvo el Apertura, el Clausura y la Copa Sudamericana.

El volante recordó específicamente la final del Apertura ante Universidad Católica, donde el cuadro cruzado se impuso 2-0 en la ida, pero cayó 4-1 en la revancha ante el equipo de Jorge Sampaoli. Al referirse al ingreso del plantel rival con artículos de festejo al Estadio Nacional, Díaz sentenció: “Les duele esa hueá todavía. Les va a doler toda la vida (sic)”.

¿Por qué Marcelo Díaz no jugará en la U de Chile vs Unión La Calera?

Pese a su protagonismo mediático, la realidad de Marcelo Díaz en la cancha bajo las órdenes de “Pintita” es de cautela absoluta. El estratega confirmó que el experimentado volante será baja para el próximo duelo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, sumándose a las ausencias de Nicolás Ramírez y Octavio Rivero dentro del cuadro bullanguero.

Según explicó el propio Fernando Gago, la decisión no pasa por una dolencia médica grave, sino por un plan de acondicionamiento físico estricto: “Marcelo aun no, porque preferimos, aunque no tiene ninguna lesión, y lo trabajamos de buena forma para que se ponga bien en lo físico”.

Esta “puesta a punto” coincide con las proyecciones de su entorno, donde se sugiere que la exigencia de esta versión de la U requiere un ritmo competitivo mayor. Mientras Díaz se enfoca en recuperar su mejor forma física para el retorno a la Liga de Primera, su voz sigue pesando fuera de la cancha, manteniendo viva la llama de los clásicos y el orgullo de una época que los hinchas azules esperan volver a repetir bajo esta nueva gestión técnica.