La U de Chile confirmó este lunes que Matías Zaldivia quedará fuera del duelo del domingo ante Cobresal, correspondiente a la fecha 12 del Campeonato Nacional. El defensa central salió lesionado en la derrota ante Unión La Calera por la Copa de la Liga y los exámenes posteriores revelaron un desgarro en el cuádriceps derecho, descrito como “bastante grande” según la información de ADN Deportes.

La baja de Zaldivia llega en el peor momento defensivo del equipo: el argentino-chileno se suma a otras bajas en esa zona y deja con un problema a Gago. Nicolás Ramírez, el otro central del plantel, necesita al menos una semana adicional para recuperarse de su propio desgarro en el isquiotibial.

Ahora Franco Calderón y Bianneider Tamayo deberán conformar la dupla titular en El Salvador sin haber actuado juntos como pareja de centrales en lo que va del campeonato.

¿Cuántas bajas acumula la U en defensa?

La suma alcanza tres ausencias para el partido del domingo. Además de los dos centrales lesionados, Marcelo Morales cumple sanción por acumulación de tarjetas amarillas, privando al equipo de su lateral izquierdo habitual. Fabián Hormazábal, que podría cubrir esa banda, aún no supera una sobrecarga y su presencia es incierta.

El contexto agrava el desafío que tendrá el DT. Cobresal de local en El Salvador es un rival históricamente incómodo para los equipos de la zona central, y la falta de partidos entre los defensas que ingresarán, podría ser un factor determinante.

Calderón tiene rodaje en el equipo, pero su sociedad con Tamayo no ha sido probada en situaciones de presión dentro de este torneo.

¿Cuándo juegan la U y Cobresal?

El partido está programado para el domingo 17 de mayo a las 15:00 horas, como parte de la fecha 12 de la Liga de Primera. La U llega al compromiso con cuatro puntos de distancia respecto al líder del campeonato Colo Colo, por lo que un traspié en el norte podría complicar seriamente sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.

Las próximas 72 horas serán clave para definir si Hormazábal llega en condiciones o si el técnico deberá recurrir a una solución de emergencia en las bandas. El cuerpo médico trabajará en paralelo con los dos recuperados, pero los tiempos apuntan a que ninguno de los dos centrales titulares habituales llegará a tiempo para el cruce ante los albinaranjas.