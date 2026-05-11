Universidad de Chile vivió una jornada para el olvido en su visita a la Quinta Región. El equipo dirigido por Fernando Gago cayó por la cuenta mínima ante Unión La Calera, un resultado que complicó severamente sus aspiraciones en la Copa de la Liga 2026 y los dejó dependiendo de un milagro matemático en la última fecha para avanzar a semifinales.

Sin embargo, la tensión deportiva que se vivió sobre el césped del Nicolás Chahuán Nazar terminó desbordándose. Según los reportes conocidos en las últimas horas, la frustración por el resultado decantó en un fuerte enfrentamiento entre los colaboradores del técnico argentino y el staff del cuadro “Cementero”, en una jornada donde incluso los referentes del plantel tuvieron que oficiar de mediadores.

La tensión en las tribunas y la inédita intervención de Eduardo Vargas

El clima en el recinto deportivo estuvo al límite durante gran parte del compromiso. Durante el desarrollo del juego, la urgencia de los azules se trasladó a las tribunas, donde varios hinchas se ubicaron sobre las rejas de la galería visitante. Aunque inicialmente esto no fue impedimento para jugar, la situación llegó a un punto crítico en un tiro de esquina favorable a la U en ese sector.

El juez Cristián Garay se percató del riesgo y ordenó no reanudar el juego hasta que los fanáticos descendieran de las rejas. Fue en ese tenso momento donde la figura de Eduardo Vargas tomó un rol protagónico. En una muestra de liderazgo, “Turboman” se acercó directamente a la reja para dialogar con los barristas, quienes hicieron caso al pedido del delantero, permitiendo que el partido pudiera continuar su curso.

Escándalo entre cuerpos técnicos: Gago interviene en el round de “Colocho” Iturra

El cierre del partido estuvo marcado por un forcejeo en la zona técnica, según afirma En Cancha. El incidente se gatilló cuando el preparador físico azul, Roberto Luzzi, intentó apurar el juego y chocó con la negativa de su par calerano, Mauricio Oróstica, en una disputa por el balón que incluyó a Fabricio Coloccini.

Pero si el pitazo final parecía poner paños fríos, la discusión se trasladó lejos de las cámaras. La delegación universitaria se encontró con un escenario hostil en el trayecto hacia los camarines, donde integrantes del staff local comenzaron a festejar con gritos a la vista del cuerpo técnico de la U. Fue en este punto donde la situación se salió de control. Manuel Iturra reaccionó ante las provocaciones y se fue a los empujones, protagonizando un fuerte encontronazo con un miembro del staff “Cementero”.

El nivel de confrontación fue tal, que el propio técnico Fernando Gago tuvo que intervenir físicamente para separar a su ayudante y calmar los ánimos, mientras otros miembros del cuerpo técnico, como Coloccini, seguían a los pechazos en medio del túnel. Finalmente, con la ayuda del personal de seguridad, se logró restaurar el orden.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

Con la amargura del altercado y el resultado que los aleja del objetivo en la Copa de la Liga, el elenco estudiantil no tiene margen para lamentos. Los azules deberán concentrarse rápidamente en la reanudación de la Liga de Primera. El próximo desafío será visitar a Cobresal en El Salvador, en un duelo válido por la fecha 12 del torneo, programado para este domingo 17 de mayo a las 15:00 horas.