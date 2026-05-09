Lucas Assadi quiere que Alexis Sánchez llegue a Universidad de Chile. El volante azul no dudó al ser consultado sobre el posible fichaje del tocopillano y reconoció que compartir equipo con su ídolo sería un sueño. Sin embargo, el propio Assadi tiene su futuro sin resolver: su contrato con los azules vence en diciembre de 2026 y aún no ha renovado, lo que le pone tarea a la dirigencia de Azul Azul.

¿Qué dijo Assadi sobre el posible arribo de Alexis a U de Chile?

El mediocampista fue directo al ser consultado por el tema. “Obvio que sí me gustaría”, respondió en diálogo con RedGol. Assadi también contextualizó su deseo con un recuerdo concreto. “Jugar con tu ídolo sería algo maravilloso. Ya me tocó la oportunidad y si se vuelve a repetir también sería muy lindo”, señaló, recordando que ya compartió cancha con Sánchez en los minutos finales del amistoso de La Roja ante Eslovaquia el 20 de noviembre de 2022.

Las declaraciones de Assadi se suman a las de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, quien ya le abrió las puertas públicamente al tocopillano. Alexis termina contrato con el Sevilla en junio y todo indica que no continuará en España, por lo que la U aparece como uno de los destinos posibles para el máximo goleador de La Roja.

¿Cuál es la situación de Lucas Assadi en U de Chile?

El escenario tiene una paradoja: mientras la U busca sumar a Alexis, uno de sus jugadores más importantes tiene el futuro sin definir. Assadi culmina contrato en diciembre de 2026 y aún no ha renovado, lo que abre dos escenarios posibles.

El primero es que llegue una oferta en junio y Azul Azul decida venderlo para al menos recibir dinero antes de perderlo gratis a fin de año. El segundo es que el club extienda su vínculo antes de que eso ocurra.

¿Cuándo juega U de Chile?

El Romántico Viajero visita a Unión La Calera este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.