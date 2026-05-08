La crisis que afecta a la cúpula de Universidad de Chile sumó un nuevo y complejo capítulo judicial y financiero. De acuerdo a un extenso reportaje publicado por el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), salieron a la luz registros bancarios desconocidos que exponen un constante flujo de dinero entre la sociedad que tomó las riendas de la concesionaria estudiantil y el círculo empresarial del exdueño de Huachipato.

La investigación periodística, sustentada en la revisión de cartolas bancarias, destapó una serie de millonarios movimientos entre Inversiones y Asesorías Sartor S.A. y compañías asociadas a Victoriano Cerda y la estructura de la Isapre Nueva Masvida, inyectando nuevos antecedentes a la carpeta que maneja el Ministerio Público.

Los pagos millonarios entre Inversiones Sartor y el círculo de Victoriano Cerda

Para comprender la magnitud de la revelación, es necesario remitirse al esquema de propiedad del club laico. Según detalla CIPER, “Inversiones y Asesorías Sartor S.A. se llama la sociedad que concentró el 90% de las cuotas del fondo a través del cual Sartor ejerció el control de Azul Azul”. La investigación demostró que, entre junio de 2021 y junio de 2023, se registraron 15 movimientos de dinero entre esta matriz y cinco sociedades controladas por personas relacionadas con el entorno de negocios de Victoriano Cerda.

Las firmas apuntadas por el reportaje son Marinvest SpA, Nexus Chile Health SpA, Nueva Masvida S.A., Nexus Intelligence SpA y Nexus Capital SpA. El medio investigativo precisó que Marinvest es socia de Cerda desde hace diez años en una firma de inversiones (donde también figura Marcelo Pesce, excontrolador de Huachipato), mientras que las otras cuatro pertenecen a la estructura controlada por el grupo estadounidense Nexus.

Respecto a los montos, CIPER especificó que en el periodo señalado, Inversiones y Asesorías Sartor S.A. transfirió más de $10 mil millones a estas sociedades. En paralelo, y en un flujo inverso, estos mismos vehículos inyectaron más de $7 mil millones a la cuenta de Sartor. Cabe destacar que el inicio de estos intercambios se originó pocos meses después de que Sartor adquiriera el 63% de las acciones de Carlos Heller, y se extendieron mientras Cerda seguía al mando del equipo de la usina.

La defensa de Pedro Pablo Larraín y el Grupo Nexus tras la publicación de CIPER

Ante los antecedentes expuestos, los aludidos entregaron sus respectivas versiones, argumentando que los movimientos de dinero obedecen a un giro comercial habitual y no a irregularidades. Pedro Pablo Larraín, fundador y socio principal de Sartor, respondió a CIPER que las transferencias detectadas “corresponden a restituciones parciales o totales de capital y utilidades por concepto de contratos de administración de cartera, según corresponda”.

El ejecutivo de la firma financiera enfatizó que la documentación ya estaba en poder de los entes reguladores: “Las cartolas bancarias donde están reflejados y acreditados todos los movimientos fueron entregadas voluntariamente a la CMF a fines de 2024, es decir, hace casi un año y medio”. Profundizando sobre la relación con las firmas ligadas al exdueño de Huachipato, Larraín aseguró que “con todas esas compañías -al igual que muchas más- la vinculación comercial ha sido a través de contratos de gestión de administración de inversiones, que es parte del giro y la actividad. En el caso del Sr. Cerda, se financió a compañías vinculadas a él, las que a la fecha tienen todo debidamente pagado”.

Por su parte, el Grupo Nexus se cuadró con la versión de Sartor. A través de una respuesta oficial al medio investigativo, el conglomerado afirmó que los dineros “corresponden a inversiones y rescates, realizados en el marco de los contratos de administración de cartera y de administración de inversiones suscritos con Asesorias e Inversiones Sartor”, añadiendo que su vínculo comercial se remonta al año 2018. Victoriano Cerda, según consignó el artículo, no contestó los mensajes ni las llamadas.

Las platas cruzadas entre empresa de Sartor que participó en Azul Azul y sociedades relacionadas con Victoriano Cerda



🔎 Sartor pagó más de $10 mil millones a empresas de Nexus y Marinvest, cuyos dueños son socios de Cerdahttps://t.co/FXK8ePC4mI — CIPER Chile (@ciper) May 7, 2026

El frente judicial: Los recientes allanamientos a Michael Clark y Azul Azul

Los 15 movimientos revelados forman parte del expediente que maneja el fiscal Juan Pablo Araya, quien investiga un eventual fraude a la Ley de Mercado de Valores, omisión de oferta pública de adquisición de acciones (OPA) y negociación incompatible. Este reportaje sale a la luz en la misma semana en que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó intensos operativos vinculados a la plana mayor de la concesionaria.

Tras la renuncia de Michael Clark a la presidencia el pasado 23 de abril, los agentes policiales allanaron su domicilio, el Centro Deportivo Azul y las oficinas de sus sociedades (Bulla SpA, Inversiones Antumalal Limitada y Redwood).

Según indica CIPER, el objetivo de la Fiscalía es esclarecer “cómo financió la compra de las cuotas del FIP Tactical Sport que hasta diciembre de 2024 estuvieron en manos de Sartor, y por las que pagó US$5,7 millones”. Las mismas dudas pesan sobre Romántico Viajero SpA, sociedad del abogado José Ramón Correa, la cual adquirió el 21% de las acciones en enero de 2026 y cuyo domicilio también fue registrado por la policía civil para determinar el origen de los cerca de 7 millones de dólares invertidos en la operación.