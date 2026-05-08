La búsqueda del reemplazante de Francisco Meneghini en Universidad de Chile tuvo capítulos secretos que recién hoy salen a la luz. Antes de que la concesionaria se decantara por la contratación de Fernando Gago, existió un contacto formal con un laureado técnico uruguayo de 73 años: Jorge Fossati.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron de la manera esperada. Lejos de guardar el secreto, el propio estratega decidió romper el silencio en conversación con El Deportivo, revelando los crudos detalles de una entrevista telemática que terminó de la peor forma, destapando filtraciones falsas y una profunda molestia por el trato recibido desde la cúpula de Azul Azul.

¿Por qué Jorge Fossati no llegó a la U de Chile?

El experimentado entrenador charrúa, que actualmente dirige al Liverpool de su país, confesó que su primera exigencia antes de sentarse a negociar era que la salida del técnico anterior estuviera administrativamente resuelta, argumentando que así se lo dictaba su ética profesional.

No obstante, la respuesta de Manuel Mayo descolocó al adiestrador. Según reveló a El Deportivo, el gerente deportivo le indicó que recién habían empezado una ronda de entrevistas con varios candidatos, lo que gatilló su molestia inmediata al sentir que su trayectoria no estaba siendo valorada. “No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije”, relató con evidente incomodidad.

Fiel a su estilo frontal, Fossati no se guardó nada durante esa misma llamada y le dejó clara su postura a la gerencia azul. “Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a esto”, detalló el técnico, agregando que cortó las aspiraciones de la concesionaria con una analogía contundente: “Esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Química e interés. Entonces le digo, bueno, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás”.

La denuncia de Fossati tras su fallida llegada al CDA: “Trataron de desprestigiarme”

El quiebre de las conversaciones no fue el final de la polémica para el extécnico de la selección peruana. Según relató al citado medio, posterior a la entrevista comenzaron a circular rumores en la prensa chilena que apuntaban a que él ventilaría cualquier problema interno con los directivos, algo que desmintió categóricamente.

“Lamentablemente, después salieron cosas tergiversadas (…) Eso es una locura, lo primero que les digo a los jugadores es que quien filtre algo de todo lo que se habla en el club, ese para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un sapo, como dicen en Perú”, disparó el director técnico, negando rotundamente ser el origen de esas versiones.

A pesar de que reconoció que la opción de dirigir al cuadro laico era atractiva, ya que considera a la Universidad de Chile como “un club muy grande” y una propuesta que le “entusiasmaba”, el entorno del fútbol moderno y las maquinaciones externas terminaron por alejar a Jorge Fossati definitivamente de La Cisterna.

Apuntando directamente al manejo de la información y a los intermediarios, el uruguayo concluyó su descargo con una fuerte acusación: “Hay empresarios que patean para cualquier lado, y hay prensa que repite cualquier cosa (…) Entonces, qué sé yo, serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente”.