Matías Zaldivia quiere seguir en Universidad de Chile. El defensor nacionalizado chileno, cuyo contrato vence en diciembre de 2026, aclaró este jueves en conferencia de prensa que ya comunicó al club su intención de renovar y que espera una resolución pronta, después de tres años en los que se convirtió en uno de los pilares del sistema defensivo del equipo que hoy dirige Fernando Gago.

¿Qué dijo Zaldivia sobre su futuro en la U de Chile?

El zaguero fue directo al hablar de su situación contractual. “El club ya conoce mi postura, que es clara. Estoy muy cómodo acá. Dejé explícito mi interés, lo saben. Se me han acercado también a decir lo que pensaban. Espero que se resuelva pronto, me gustaría quedarme”, señaló.

Zaldivia también explicó por qué se siente tan identificado con el Romántico Viajero, pese a que su llegada a inicios de 2023 fue cuestionada por venir desde Colo Colo. “Desde un primer momento me sentí muy cómodo en el club. Después de tres años acá, la relación con la gente es espectacular, me muestra su cariño en la cancha. Es un lugar en que me siento muy cómodo y así es más fácil rendir”, agregó.

¿Cómo ve Zaldivia a la U de Chile en la Copa de la Liga?

El defensor también anticipó el cruce ante Unión La Calera y destacó la importancia de la Copa de la Liga, la cual entrega boletos a una copa internacional el 2027. “Son 5 partidos para ir a Copa Libertadores, asegurar ese cupo a mitad de año sería muy bueno. Calera es un gran equipo, nos ganó de local y hay que ir a buscar esos puntos”, señaló.

Sobre el momento del equipo bajo Gago, Zaldivia fue mesurado pero positivo. “El equipo demuestra partido a partido pequeñas mejoras”, apuntó.

Por último, fue consultado por el allanamiento de la PDI en las oficinas de Azul Azul en el CDA por el Caso Sartor. El defensor marcó distancia con claridad. “Me enteré por las redes. Puertas adentro no cambió nada en el día a día del plantel, para afuera hay mucho ruido, pero estamos ajenos a esa situación y hay gente en el club que tiene que manejarla”, cerró.