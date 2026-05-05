Fernando Gago experimenta una dificultad en U de Chile, ya que debe rearmar su defensa para los próximos partidos de la Copa de la Liga y el Campeonato Nacional, debido a bajas obligadas, específicamente para los partidos ante Unión La Calera y Cobresal.

Para el duelo ante los Cementeros no estará presente Nicolás Ramírez producto de un desgarro en la pierna izquierda que lo tendrá cerca de tres semanas al margen de los partidos de la U. No obstante, la semana subsiguiente ante los Mineros por la Liga de Primera Marcelo Morales está suspendido, por lo que en ese compromiso habrá dos bajas en la misma línea de la cancha.

¿Quiénes serán los reemplazantes de Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en U de Chile?

Para sustituir a Nico Ramírez aparece como fijo Franco Calderón, jugador que no ha visto mucha acción en la era de Fernando Gago, pero que el año pasado fue puntal de U de Chile en el esquema del director técnico Gustavo Álvarez.

En el caso de la ausencia de Marcelo Morales hay más dudas sobre quien tomará su lugar: las opciones son Diego Vargas y Felipe Salomoni, quienes no han convencido las veces en las que han jugado en este 2026. El que más complicada tiene la pista es el argentino, el que probablemente parta a mitad de año. Vargas se perfila para actuar frente a Cobresal.

¿Cuándo juega U de Chile contra U La Calera y Cobresal?

U de Chile visita a U La Calera este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán por la Copa de la Liga 2026, duelo en el que puede encaminar su clasificación a las semifinales del torneo.

Luego el domingo 17 chocará también a las 15:00 horas a Cobresal en El Salvador por la Fecha 12 del Campeonato Nacional, donde espera mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.