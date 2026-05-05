El Caso Sartor tiene raíces más profundas en Universidad de Chile de lo que se sabía. Según reveló Radio BioBio, cuatro meses antes del allanamiento del lunes en el Centro Deportivo Azul, el Ministerio Público ya había interrogado a los máximos ejecutivos de Azul Azul. El gerente general José Ignacio Asenjo fue citado el 11 de diciembre de 2025, y el gerente deportivo Manuel Mayo el 18 del mismo mes.

En esas declaraciones, Asenjo reconoció que la U invirtió dineros propios en fondos de Sartor, y la investigación apunta a que la compra de acciones de Azul Azul con la que Michael Clark se convirtió en máximo accionista y extendió la concesión hasta 2052 se realizó con dineros de origen potencialmente ilícito.

¿Qué investiga la Fiscalía en el Caso Sartor?

La Fiscalía busca determinar si se cometieron delitos económicos y si la propiedad del club se obtuvo de manera lícita. Uno de los puntos más críticos de la investigación es el denominado “Bono Bulla”, un instrumento financiero de más de 10 mil millones de pesos que permitió a Azul Azul saldar deudas con el Fisco y asegurar la extensión del contrato de concesión hasta 2052.

Según Radio BioBio, la colocación de ese bono fue encomendada a STF Capital, la corredora de los hermanos Sauer, vinculada al Caso Audios. Las declaraciones sugieren que Sartor y STF habrían fijado las tasas de salida sin competencia real en el mercado, dejando dudas sobre la transparencia de la operación.

¿Qué dijo José Ignacio Asenjo en la U de Chile?

El testimonio del gerente general reveló que la U invirtió excedentes directamente en fondos de Sartor. Asenjo explicó que antes de la llegada de Clark el club operaba con banca tradicional, pero que con el nuevo máximo accionista se “sugirió” mover los capitales hacia Sartor.

“El presidente Michael Clark puso esa opción de invertir en fondos Sartor, y se hizo. Yo no lo evalué”, confesó Asenjo, admitiendo que tuvo reparos iniciales pero que no los manifestó formalmente.

¿Qué dijo Manuel Mayo en la U de Chile?

El gerente deportivo, Manuel Mayo, relató cómo el estallido del Caso Sartor afectó la interna del club. Tras las primeras resoluciones de la CMF contra Sartor, Asenjo convocó una reunión extraordinaria de gerentes para intentar contener el nerviosismo en los pasillos del CDA.

“Ignacio hizo una reunión cuando salió la resolución de la CMF. Citó a reunión de gerentes extraordinaria, para transmitir calma de que Mike no iba a salir, que eran problemas personales, que iba a seguir siendo presidente, que era un tema externo a la U y que el equipo tratara de trabajar de la misma forma. Todos teníamos dudas de qué pasaba si salía Michael Clark, había ansiedad en el club, no sabíamos cómo responder”, relató Mayo.