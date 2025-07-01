Universidad Católica

A Fernando Zampedri le tocó en esta ocasión: la lista de futbolistas que han sido Vocal de Mesa

A Fernando Zampedri le tocó en esta ocasión: la lista de futbolistas que han sido Vocal de Mesa
Dos cambios: La oncena de U Católica para desafiar a U de Chile en el Clásico Universitario

Dos cambios: La oncena de U Católica para desafiar a U de Chile en el Clásico Universitario
U Católica vs U de Chile © Sebastian Cisternas y Andres Pina/Photosport

U Católica vs U de Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile

Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile
El récord que Zampedri podría romper ante la U y el efecto Garnero en la UC

El récord que Zampedri podría romper ante U de Chile y el efecto Garnero en la UC
“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio

“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio
La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario

La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario
Garnero pierde a una pieza importante en su esquema / ©Felipe Zanca/Photosport.

U Católica sufre un golpe antes del Clásico Universitario: Garnero pierde a su pieza más confiable
Revelan cómo reaccionó Fernando Zampedri tras el duro choque que lesionó a Ignacio González

Revelan cómo reaccionó Fernando Zampedri tras el duro choque que lesionó a Ignacio González
Patricio Toledo en la despedida de capitanes de la UC © Dragomir Yankovic:Photosport

Emoción total: U Católica prepara especial homenaje a Patricio Toledo en el Clásico Universitario
En U Católica hacen potente advertencia a la U:

En U Católica hacen potente advertencia a la U: “Saldremos a pasarles por encima”
La UC y la U se medirán en el Claro Arena © Javier Torres/Photosport

El Clásico Universitario tiene árbitro confirmado: quién dirigirá el U Católica vs U de Chile
U Católica añade otro nombre a su lista de posibles fichajes: Jugó el Mundial de Clubes

U Católica añade otro nombre a su lista de posibles fichajes: Jugó el Mundial de Clubes
Clásico Universitario - Felipe Zanca/Photosport

Histórico de la UC pide suspender el Clásico Universitario para favorecer a la U de Chile en la Sudamericana
No todo fue sonrisas para la UC ante Everton: Hay una baja confirmada para el Clásico Universitario

No todo fue sonrisas para la UC ante Everton: Hay una baja confirmada para el Clásico Universitario
Un hincha agrediendo a un guardia de seguridad / ©Raul Zamora/Photosport.

[Fotos] Así fue la invasión a la cancha en el duelo entre Everton y U Católica
El gigantesco bochorno que empañó el triunfo de U Católica sobre Everton en Sausalito

El gigantesco bochorno que empañó el triunfo de U Católica sobre Everton en Sausalito
Everton vs Universidad Católica / Instagram

Everton vs U Católica: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025
La U no tiene más opciones para apelar al cambio de fecha del clásico universitario / ©Marcelo Hernandez/Photosport.

El factor que enterró el deseo de la U de Chile en el Clásico Universitario
El DT anticipó los próximos desafíos de su equipo © Felipe Zanca:Photosport

Garnero no se guarda nada: el mensaje del DT de U Católica en plena pelea por el Chile 2
Fernando Zampedri - Felipe Zanca/Photosport

El riesgo que pone en jaque a Fernando Zampedri antes del Everton vs U Católica
Cuevas se refirió al Clásico Universitario © Javier Torres/Photosport

U Católica le pone freno a la U de Chile: la tajante respuesta sobre el Clásico Universitario
El Clásico Universitario está programado para el 26 de octubre a las 12:30 horas / ©Andres Pina/Photosport.

El verdadero obstáculo que impide a la U de Chile postergar el Clásico Universitario
La ingeniosa fórmula que prepara U Católica para evitar butacas vacías en el Claro Arena

La ingeniosa fórmula que prepara U Católica para evitar butacas vacías en el Claro Arena
Zampedri revela su DT favorito en U Católica: “Con él jugábamos muy bien”

Zampedri revela su DT favorito en U Católica: “Con él jugábamos muy bien”
Zampedri rompe el silencio sobre su futuro: su contrato con U Católica termina en diciembre

Zampedri rompe el silencio sobre su futuro: su contrato con U Católica termina en diciembre
Fue campeón con U Católica y apuesta por la salida de Zampedri:

Fue campeón con U Católica y apuesta por la salida de Zampedri: “Tendría que llegar otro 9”
Eduard Bello en U Católica © Pepe Alvujar/Photosport

“Sería hermoso”: Eduard Bello revela su gran deseo en U Católica
Bernedo confía en conseguir el Chile 2 / ©Pepe Alvujar/Photosport.

¿Puede la U Católica asegurar el Chile 2? La racha que los tiene encendidos
El importante monto que recibiría U Católica en caso que Sao Paulo decida comprar a Gonzalo Tapia

El importante monto que recibiría U Católica en caso que Sao Paulo decida comprar a Gonzalo Tapia
Charles Aránguiz fue expulsado ante Palestino y se perderá el clásico ante U Católica

Charles Aránguiz fue expulsado ante Palestino y se perderá el clásico ante U Católica
Los cruzados extendieron el vínculo del jugador formado en casa / Photosport

El movimiento silencioso de U Católica: renueva a una de sus principales figuras
Daniel Garnero aprueba el debut de la nueva perla de U Católica pero deja un claro recado

Daniel Garnero aprueba el debut de la nueva perla de U Católica pero deja un claro recado
“Una mierda”: el lapidario análisis de Gary Medel tras la victoria de U Católica

“Una mierda”: el lapidario análisis de Gary Medel tras la victoria de U Católica
U Católica mantuvo su racha ganadora a costa de Ñublense y se ilusiona con la Libertadores

U Católica mantuvo su racha ganadora a costa de Ñublense y se ilusiona con la Libertadores
U Católica vs Ñublense / Imago

U Católica vs Ñublense: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025
Delegación Presidencial alza la voz ante la petición de suspender el U Católica vs Ñublense

Delegación Presidencial alza la voz ante la petición de suspender el U Católica vs Ñublense
Fixture Campeonato Nacional 2025: calendario de partidos, resultados, equipos y formato

Fixture Campeonato Nacional 2025: calendario de partidos, resultados, equipos y formato
Fin a una novela: U Católica le hace contrato a prometedor jugador de su cantera

Fin a una novela: U Católica le hace contrato a prometedor jugador de su cantera
U Católica ya piensa en sus refuerzos 2026 / Photosport

Plan 2026 en marcha: en la U Católica afinan detalles para repatriar a un seleccionado chileno
Pato Toledo estuvo desde el domingo internado y ya fue dado de alta / ©Captura.

La impactante revelación de Patricio Toledo tras su infarto en la cancha
Patricio Toledo en la despedida de capitanes de U Católica / Photosport

Alivio en la U Católica: confirman que Patricio Toledo será dado de alta
Pato Toledo está internado desde el domingo / ©Photosport.

Pato Toledo sale de estado crítico tras dramático infarto
24 horas clave: El parte médico que confirma la recuperación de Pato Toledo

24 horas clave: El parte médico que confirma la recuperación de Pato Toledo
La UC da marcha atrás y no jugará un amistoso ante la selección de Uruguay

La UC da marcha atrás y no jugará un amistoso ante la selección de Uruguay
Vitamina Sánchez estuvo cerca de ser el DT de la UC / ©Photosport.

“Fue real”: Vitamina Sánchez confirmó negociaciones con U Católica que no prosperaron
Buonanotte en la despedida de Álvarez, Fuenzalida y Mirosevic / ©Instagram Buonanotte.

Diego Buonanotte rompió el silencio y contó cómo vivió la descompensación de Pato Toledo
La potente advertencia de U de Chile si no logra reprogramar el clásico ante U Católica

La potente advertencia de U de Chile si no logra reprogramar el clásico ante U Católica