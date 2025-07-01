La Roja
Universidad Católica
A Fernando Zampedri le tocó en esta ocasión: la lista de futbolistas que han sido Vocal de Mesa
Dos cambios: La oncena de U Católica para desafiar a U de Chile en el Clásico Universitario
U Católica vs U de Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile
El récord que Zampedri podría romper ante U de Chile y el efecto Garnero en la UC
“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio
La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario
U Católica sufre un golpe antes del Clásico Universitario: Garnero pierde a su pieza más confiable
Revelan cómo reaccionó Fernando Zampedri tras el duro choque que lesionó a Ignacio González
Emoción total: U Católica prepara especial homenaje a Patricio Toledo en el Clásico Universitario
En U Católica hacen potente advertencia a la U: “Saldremos a pasarles por encima”
El Clásico Universitario tiene árbitro confirmado: quién dirigirá el U Católica vs U de Chile
U Católica añade otro nombre a su lista de posibles fichajes: Jugó el Mundial de Clubes
Histórico de la UC pide suspender el Clásico Universitario para favorecer a la U de Chile en la Sudamericana
No todo fue sonrisas para la UC ante Everton: Hay una baja confirmada para el Clásico Universitario
[Fotos] Así fue la invasión a la cancha en el duelo entre Everton y U Católica
El gigantesco bochorno que empañó el triunfo de U Católica sobre Everton en Sausalito
Everton vs U Católica: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025
El factor que enterró el deseo de la U de Chile en el Clásico Universitario
Garnero no se guarda nada: el mensaje del DT de U Católica en plena pelea por el Chile 2
El riesgo que pone en jaque a Fernando Zampedri antes del Everton vs U Católica
U Católica le pone freno a la U de Chile: la tajante respuesta sobre el Clásico Universitario
El verdadero obstáculo que impide a la U de Chile postergar el Clásico Universitario
La ingeniosa fórmula que prepara U Católica para evitar butacas vacías en el Claro Arena
Zampedri revela su DT favorito en U Católica: “Con él jugábamos muy bien”
Zampedri rompe el silencio sobre su futuro: su contrato con U Católica termina en diciembre
Fue campeón con U Católica y apuesta por la salida de Zampedri: “Tendría que llegar otro 9”
“Sería hermoso”: Eduard Bello revela su gran deseo en U Católica
¿Puede la U Católica asegurar el Chile 2? La racha que los tiene encendidos
El importante monto que recibiría U Católica en caso que Sao Paulo decida comprar a Gonzalo Tapia
Charles Aránguiz fue expulsado ante Palestino y se perderá el clásico ante U Católica
El movimiento silencioso de U Católica: renueva a una de sus principales figuras
Daniel Garnero aprueba el debut de la nueva perla de U Católica pero deja un claro recado
“Una mierda”: el lapidario análisis de Gary Medel tras la victoria de U Católica
U Católica mantuvo su racha ganadora a costa de Ñublense y se ilusiona con la Libertadores
U Católica vs Ñublense: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025
Delegación Presidencial alza la voz ante la petición de suspender el U Católica vs Ñublense
Fixture Campeonato Nacional 2025: calendario de partidos, resultados, equipos y formato
Fin a una novela: U Católica le hace contrato a prometedor jugador de su cantera
Plan 2026 en marcha: en la U Católica afinan detalles para repatriar a un seleccionado chileno
La impactante revelación de Patricio Toledo tras su infarto en la cancha
Alivio en la U Católica: confirman que Patricio Toledo será dado de alta
Pato Toledo sale de estado crítico tras dramático infarto
24 horas clave: El parte médico que confirma la recuperación de Pato Toledo
La UC da marcha atrás y no jugará un amistoso ante la selección de Uruguay
“Fue real”: Vitamina Sánchez confirmó negociaciones con U Católica que no prosperaron
Diego Buonanotte rompió el silencio y contó cómo vivió la descompensación de Pato Toledo
La potente advertencia de U de Chile si no logra reprogramar el clásico ante U Católica
