Este sábado Universidad Católica recibirá a Coquimbo Unido en el Claro Arena por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. En la antesala del duelo ante los piratas, los cruzados recibieron una gran noticia que tiene relación con su remozado estadio.

Esto porque el recinto deportivo de los universitarios, el cual fue reinaugurado en agosto del 2025, fue destacado por una prestigiosa revista internacional, la cual lo sitúa como el mejor edificio.

Claro Arena de U Católica es elegido el Edificio del Año

En las últimas horas se conoció que el Claro Arena se quedó con el premio “Edificio del Año 2026 en la categoría “Arquitectura Deportiva” del concurso que llevó a cabo la prestigiosa revista internacional ArchDaily.

El reconocimiento se entregó a través de una votación pública, la cual cerró el pasado 18 de febrero. El reducto precordillerano fue el más votado entre más de 3 mil proyectos que participaron de la instancia.

En la ronda final del concurso, el recinto de Universidad Católica superó a obras como el Centro de Recreación Rosemary Brown de Canadá, el centro Saddling Boxes & Private Deck de Emiratos Árabes Unidos, la Plaza Barrio Olímpico de Buenos Aires y el Centro de Deportes Naúticos Salinas del Rey en Colombia.

Los números de la U Católica en el Claro Arena

El Claro Arena abrió sus puertas el pasado 23 de agosto del 2025, cuando Universidad Católica recibió a Unión Española por la Fecha 21 del Campeonato Nacional. En aquella ocasión, los cruzados se impusieron por 2-0 con goles de Fernando Zampedri y Eduard Bello.

De ahí en más, los dirigidos por Daniel Garnero se hicieron fuertes en casa. Desde su reapertura, la UC ha jugado 8 partidos en su remozado estadio, acumulando 7 victorias y solo una derrota.

La única caída de la franja en el recinto de Las Condes ocurrió el pasado 2 de noviembre del 2025 a manos de O’Higgins. Los celestes se impusieron por 2-0 gracias a las anotaciones de Luis Pavez y Bryan Rabello.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica juega este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena ante Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, donde buscarán seguir aumentando su buena racha en casa.

