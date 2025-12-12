Colo Colo ya activó su planificación para la temporada 2026 tras cerrar un 2025 para el olvido, sin clasificaciones internacionales y con una caída evidente en el rendimiento colectivo. La confirmación de Fernando Ortiz como entrenador despejó una incógnita clave, pero abrió otra igual de relevante: cómo rearmar un plantel competitivo con presupuesto acotado y presión inmediata por resultados.

Con la pretemporada fijada para comienzos de enero y el torneo proyectado para mediados de ese mes, Blanco y Negro está contra el tiempo. El foco estará puesto en el mercado local, préstamos y apuestas puntuales, con varias salidas ya confirmadas y otros escenarios que aún pueden sacudir el mercado albo.

⚫⚪ Los fichajes de Colo Colo para el 2026: altas confirmadas y jugadores cerca de firmar

Al momento de cerrar esta edición, Colo Colo no tiene refuerzos confirmados, pero sí avanzó en sondeos concretos por posiciones clave, especialmente en defensa y portería.

Según información revelada por TNT Sports, existen nombres que hoy son considerados candidatos reales por la dirigencia:

Jugadores cerca de firmar / candidatos reales

Nicolás Díaz (defensa central): opción que vuelve a aparecer tras no concretarse a inicios de 2025.

opción que vuelve a aparecer tras no concretarse a inicios de 2025. Bruno Cabrera (Coquimbo Unido): ya hubo consultas formales por el central.

ya hubo consultas formales por el central. Jaime Vargas (Recoleta, arquero): alternativa real para el arco, joven y proyectable.

alternativa real para el arco, joven y proyectable. Matías Fernández (lateral derecho, fútbol ecuatoriano).

Francisco Salinas (Coquimbo Unido): lateral joven y con proyección.

Desde el club asumen que deben llegar al menos tres refuerzos: dos defensas centrales y un lateral derecho.

Rumores (no prioritarios, en evaluación)

Matías Palavecino (volante creativo).

Damián Pizarro: posible repatriación a préstamo, sujeta al visto bueno de Fernando Ortiz.

👎❌ ¿Qué jugadores dejan Colo Colo en 2026? Las bajas confirmadas y quienes están por salir

Colo Colo ya oficializó sus primeras salidas, marcando el inicio del recambio del plantel:

Bajas confirmadas

Mauricio Isla

Sebastián Vegas

Emiliano Amor

Óscar Opazo

Jugadores que podrían salir (escenario abierto)

Arturo Vidal: su continuidad dejó de estar asegurada. Perdió protagonismo, fue crítico con el cuerpo técnico y desde Argentina aseguran que Rosario Central lo tiene en carpeta para disputar la Copa Libertadores 2026 si Jorge Almirón asume como DT.

La situación del “King” es hoy uno de los grandes focos del mercado albo, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

🏆🧩 ¿Qué torneos jugará Colo Colo en 2026 y cómo impactan en el mercado de fichajes?

El calendario de Colo Colo para 2026 es un factor clave para entender el mercado. Tras quedar fuera de competencias internacionales, el Cacique no disputará Copa Libertadores, Copa Sudamericana ni Supercopa.

Los torneos que sí jugará serán:

Campeonato Nacional 2026

Copa Chile 2026

Copa de la Liga (nuevo formato)

Este escenario reduce ingresos, baja la urgencia por planteles largos y condiciona directamente el tipo de refuerzos que puede buscar el club: menos nombres rutilantes y más apuestas funcionales.

💰🧩 ¿Por qué el mercado de Colo Colo será más acotado en 2026?

La ausencia de copas internacionales y el balance negativo de 2025 obligan a Blanco y Negro a ajustar el gasto. Según lo informado por El Deportivo, el presupuesto para refuerzos oscilará entre 1 y 2 millones de dólares, muy lejos de las inversiones realizadas la temporada anterior.

Las prioridades están claras:

Préstamos

Mercado local

Jugadores jóvenes y proyectables

Contratos controlados

La consigna interna es reducir costos, evitar apuestas fallidas y reconstruir competitividad sin desorden financiero.

📋 ¿Cómo queda el plantel de Colo Colo para 2026? Análisis por posiciones

Con las salidas confirmadas y un calendario exclusivamente local, Colo Colo deberá rearmarse con precisión quirúrgica.

Necesidades principales

Arquero que compita por el puesto

Dos centrales titulares

Lateral derecho

Un delantero con gol

Potenciar juveniles y activos del club

El margen de error es mínimo y el mercado será observado con lupa por la hinchada.

🗓️📅 ¿Cuándo arranca el Campeonato Nacional 2026 y qué plazos maneja Colo Colo para cerrar refuerzos?

Colo Colo ya tiene su hoja de ruta definida:

Vacaciones: hasta el 3 de enero

hasta el 3 de enero Inicio de pretemporada: sábado 3 de enero

sábado 3 de enero Amistosos internacionales: Serie del Río de La Plata, en Uruguay

Serie del Río de La Plata, en Uruguay Inicio del torneo: mediados de enero 2026 (proyección ANFP)

Blanco y Negro busca llegar a esa fecha con:

✔ Refuerzos definidos

✔ Plantel depurado

✔ Base competitiva clara

para no repetir los errores del mercado anterior.

📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las actualizaciones del mercado de pases 2026 de Colo Colo: refuerzos, bajas, rumores, decisiones de Blanco y Negro y el rearmado completo del plantel albo, con seguimiento día a día.