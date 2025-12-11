Con el Campeonato Nacional finalizado y definidos los ascensos y descensos, ya comenzó el mercado de pases del fútbol chileno. La danza de nombres, los cambios de equipos y las novedades en los clubes se extenderán hasta el cierre de la ventana, que normalmente es 24 horas antes de iniciar la 4ta fecha del torneo.
Sin embargo, aún no están las bases del próximo campeonato, reglamento que debe ratificar el Consejo de Presidentes de la ANFP que se está desarrollando este jueves 11 de diciembre. Se espera que el torneo 2026 comience a mediados de enero.
Deportes Iquique y Unión Española ya no serán parte de la Primera División, y en su reemplazo los equipos ascendidos son la Universidad de Concepción, ganadores del torneo de la Primera B, y Deportes Concepción, quienes fueron los vencedores de la final de la Liguilla por el Ascenso.
⚽ Los fichajes del fútbol chileno
Para seguir este nuevo periodo de transferencias, el equipo de Al Aire Libre monitorea todos los movimientos, los cuales puedes revisar aquí.
🟢 Audax Italiano
Altas:
Bajas: Leonardo Valencia, Jorge Espejo
Rumores:
⚪🟠 Cobresal
Altas:
Bajas:
Rumores:
⚪⚫ Colo-Colo
Altas:
Bajas: Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Matías Moya.
Rumores:
🏴☠️ Coquimbo Unido
Altas: Hernán Caputto (DT)
Bajas: Esteban González (DT, Querétaro, MEX), Matías Palavecino (U. Católica), Cecilio Waterman
Rumores:
🟣 Deportes Concepción
Altas:
Bajas:
Rumores:
🔴 Deportes La Serena
Altas:
Bajas:
Rumores:
🍅 Deportes Limache
Altas: Facundo Marín (Central Córdoba, ARG)
Bajas:
Rumores:
🟡🔵 Everton
Altas:
Bajas:
Rumores:
🔵⚫ Huachipato
Altas:
Bajas: Claudio Gonzáez, Joan Cruz, Raimundo Rebolledo, Julián Alfaro, Matías Campos López
Rumores:
🔴 Ñublense
Altas: Hernán Muñoz
Bajas: Ronald Fuentes (DT), Diego Tapia, Carlos Labrín, Bernardo Cerezzo, Esteban Valencia, Osvaldo Bosso, Bayron Oyarzo, Federico Mateos, Patricio Rubio, Pedro Sánchez.
Rumores: Juan José Ribera (DT)
🔵 O’Higgins
Altas:
Bajas:
Rumores:
🇵🇸 Palestino
Altas: Cristián Muñoz (DT)
Bajas: Lucas Bovaglio (DT), Cristián Suárez
Rumores:
🔴 Unión La Calera
Altas:
Bajas:
Rumores:
⚪🔵 Universidad Católica
Altas:
Bajas:
Rumores: Matías Palavecino (Coquimbo)
🟡 Universidad de Concepción
Altas:
Bajas: Cristián Muñoz (DT, Palestino)
Rumores: Juan Cruz Real (DT, Belgrano, ARG)
🔵 Universidad de Chile
Altas:
Bajas: Gustavo Álvarez (DT)
Rumores: Renato Paiva, Martín Anselmi, Eduardo Berizzo