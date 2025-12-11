Con el Campeonato Nacional finalizado y definidos los ascensos y descensos, ya comenzó el mercado de pases del fútbol chileno. La danza de nombres, los cambios de equipos y las novedades en los clubes se extenderán hasta el cierre de la ventana, que normalmente es 24 horas antes de iniciar la 4ta fecha del torneo.

Sin embargo, aún no están las bases del próximo campeonato, reglamento que debe ratificar el Consejo de Presidentes de la ANFP que se está desarrollando este jueves 11 de diciembre. Se espera que el torneo 2026 comience a mediados de enero.

Deportes Iquique y Unión Española ya no serán parte de la Primera División, y en su reemplazo los equipos ascendidos son la Universidad de Concepción, ganadores del torneo de la Primera B, y Deportes Concepción, quienes fueron los vencedores de la final de la Liguilla por el Ascenso.

⚽ Los fichajes del fútbol chileno

Para seguir este nuevo periodo de transferencias, el equipo de Al Aire Libre monitorea todos los movimientos, los cuales puedes revisar aquí.

🟢 Audax Italiano

Altas:

Bajas: Leonardo Valencia, Jorge Espejo

Rumores:

⚪🟠 Cobresal

Altas:

Bajas:

Rumores:

⚪⚫ Colo-Colo

Altas:

Bajas: Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Matías Moya.

Rumores:

🏴‍☠️ Coquimbo Unido

Altas: Hernán Caputto (DT)

Bajas: Esteban González (DT, Querétaro, MEX), Matías Palavecino (U. Católica), Cecilio Waterman

Rumores:

🟣 Deportes Concepción

Altas:

Bajas:

Rumores:

🔴 Deportes La Serena

Altas:

Bajas:

Rumores:

🍅 Deportes Limache

Altas: Facundo Marín (Central Córdoba, ARG)

Bajas:

Rumores:

🟡🔵 Everton

Altas:

Bajas:

Rumores:

🔵⚫ Huachipato

Altas:

Bajas: Claudio Gonzáez, Joan Cruz, Raimundo Rebolledo, Julián Alfaro, Matías Campos López

Rumores:

🔴 Ñublense

Altas: Hernán Muñoz

Bajas: Ronald Fuentes (DT), Diego Tapia, Carlos Labrín, Bernardo Cerezzo, Esteban Valencia, Osvaldo Bosso, Bayron Oyarzo, Federico Mateos, Patricio Rubio, Pedro Sánchez.

Rumores: Juan José Ribera (DT)

🔵 O’Higgins

Altas:

Bajas:

Rumores:

🇵🇸 Palestino

Altas: Cristián Muñoz (DT)

Bajas: Lucas Bovaglio (DT), Cristián Suárez

Rumores:

🔴 Unión La Calera

Altas:

Bajas:

Rumores:

⚪🔵 Universidad Católica

Altas:

Bajas:

Rumores: Matías Palavecino (Coquimbo)

🟡 Universidad de Concepción

Altas:

Bajas: Cristián Muñoz (DT, Palestino)

Rumores: Juan Cruz Real (DT, Belgrano, ARG)

🔵 Universidad de Chile

Altas:

Bajas: Gustavo Álvarez (DT)

Rumores: Renato Paiva, Martín Anselmi, Eduardo Berizzo